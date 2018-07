Es ging gegen Mittag, und die Altweibersommersonne brach eben mit goldener Wärme durch den silbrigen Dunst, zu dem sich der in der Morgenfrühe noch schwere, zinngraue Nebel schon gelichtet hatte, da langten wir auf dem Schlachtfeld von Taipale an. In diesem Krieg war es nicht noch einmal zum Kampfplatz geworden wie einst während des Winterkrieges. Das Bild war unvergeßlich: der bis in Mannshöhe und darüber hinaus auf die nackten Stämme zerfetzte, gelichtete Wald, eine unabsehbare Versammlung von toten Pfählen ohne grünendes Leben; zu seinen Füßen das vom Granatfeuer um- und umgeackerte Erdreich mit Trichtern und Gräben; die finsteren Schlünde einstiger Unterstände, halb oder ganz eingesunken, von schon leicht gerötetem Preiselbeerkraut und Bärlapp umwuchert; der Boden, wo man ihn vom Gestrüpp entblößt sah, mit winzigen, rostbraunen Eisenteilchen bedeckt, die ihn wie feuchte Torferde erschienen ließen, doch jeder Handvoll Erde, die man aufhob, ihr schicksalsschweres Gewicht verliehen; und dazu ein; völlige Stille, die nur noch sichtbar vor Augen geführt schien durch die lautlose Arbeit jener Räumtrupps, die man in der Ferne alte Stellungen erkunden und daraus manches bergen sah, was der Feind, der dieses Schlachtfeld damals in Besitz genommen, nicht hatte anrühren wollen und was wie eine vergessene Saat zwischen dem Ende eines Krieges und dem Beginn eines neuen ein Jahr lang in der modrigen Tiefe geräumter oder unter dem Beshuß zusammengestürzter Stellungen gelegen hatte: die Vermißten. – Nun wurde so mancher von ihnen gefunden.

Und hatten wir uns auf der Herfahrt so manches Mal kopfschüttelnd darüber gewundert oder uns gar mit so etwas wie kreatürlichem Banken darüber entsetzt, wie schnell die Erde den Menschen vergaß, so daß weite Strecken einer von der heißen Sonne dieses dürren Sommers versengten Steppe geglichen hatten, die mühelos schnell auch über die letzten Reste der alten karelischen Kulturlandschaft gewuchert war, so bewahrte die Erde doch hier, auf dem Schlachtfeld von Taipale, mit eisiger Schärfe und Unveränderlichkeit, was sich in den 90 Tagen des Winterkrieges zugetragen hatte. Vor diesen 90 Tagen war dieser Flecken Erde nur ein Teil jener weiten geschichtlichen Wälder gewesen, deren es genug gab und gibt. Erst die Vernichtung hatte ihn aus dem Schlummer dumpfen Wachstums in eine höhere Zone der geistigen Geographie erhoben. Ja, dies war die – heute erkaltete – Esse der Materialschlacht, auf der im Dezember 1940 das Schicksal der ohnmächtigen, aller materiellen Mittel so erbarmungslos entblößten Front zwischen Ostsee und Ladogasee geglüht worden war. Hier, auf dem östlichen Flügel, wo die finnische Front längs des steilen Ufers des Suvanto und des Vucksen verlief, hatte der Gegner vom andern, hochabfallenden Südufer her versucht, den an die 800 Meter breiten Stromlauf zu überwinden, hangaufwärts zu stürmen und mit einem Durchbruch nicht nur diese Sperrstellung zu überwinden, sondern die Früchte des örtlichen Sieges mit der Umgehung der ganzen karelischen Front nach Nordwesten und Nordosten hin zu ernten. Hier wurde im Feuersturm über ein Regiment das Schicksal des ganzen Volkes entschieden. Zwischen dem 6. und 31. Dezember rollten nach pausenlosem Artilleriefeuer 16 Angriffe gegen die hastig ausgehobenen Erdlöcher der Verteidiger und wurden immer wieder abgewiesen, obschon das Unaufhörliche des Ansturms für die nie abgelösten finnischen Truppen über jedes menschliche Vermögen ging.

Während wir von jenen nicht bis ins letzte vorstellbaren Tagen und Nächten sprachen, bekam alles in der Runde ein geisterhaftes Zwiegesicht. Selbst der hohen Mittagsstille war nicht mehr zu trauen, und die verschleierte Sonne, die keine Schatten warf und alles in ein seltsames Zwielicht tauchte, so daß die ausgebrannte, zerstörte Landschaft uns wie ihr eigenes Spiegelbild aus einer perlmutternen Muschelwand ansah, wies keine Zeit mehr. Während wir von dem pausenlosen Rasen des Artilleriefeuers mit seinen Fontänen aus Eisensplittern, Erde und Schnee der nicht abreißenden Flutwoge der russischen Angriffsspitzen und den in eiskalten Frostnächten träge jede Bodensenke ableckenden Feuerzungen der Flammenwerfer sprachen, konnte die gespenstische Stille auch heute nichts als banges Entsetzen und stockender Herzschlag und die Zeitlosigkeit nichts als die aus allen Gesetzen herausgerissene, in ein Nichts zwischen Traum und Wirklichkeit geschleuderte Hilflosigkeit der Kreatur sein. Beim kaum Vorstellbaren verweilend, in das sich zurückzuversetzen selbst denen, die es erlebt hatten, nicht richtig gelang, wurden wir, als wir da auf den Preiselbeerbülten und Trichterwällen saßen, einander selber kaum glaubhaft und blickten uns an wie Gespenster, die der Geist der Stätte wieder an ihr zu erscheinen gefordert hatte.

„Und dabei“, sagte Jänttinen, „säßen wir nicht hier, wenn nicht...“

Sanavuori unterbrach ihn lächelnd mit der Bemerkung, nun wolle er wahrscheinlich vom Engel erzählen.

„Vom Engel, ja“, sagte Jänttinen sehr ernst und nickte. Denn das müsse er, Sanavuori, ja wohl zugeben: wenn nicht zwischen den Angriffen vom 23. und 25. Dezember eine ruhige Nacht gewesen wäre, könnten sie nicht hier sitzen.

Nun ja, das wolle er nicht rundheraus abstreiten, gab Sanavuori zu. Das pausenlose Feuer, der Schlafmangel und alles andere dazu hätten sie damals^ dermaßen ausgehöhlt, und das Feuer an den vorangegangenen Tagen habe die Stellungen derart zerstört und neue Schanzarbeiten soweit unmöglich gemacht, daß man sich kaum vorstellen könne, wie sie auch in der Weihnachtsnacht einen neuen Angriff erfolgreich hätten abwehren sollen. Man sei ganz einfach am Ende gewesen.