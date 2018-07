W. H., Dornbirn, im August

Mit 260 000 Interessenten hat die ausgezeichnete 6. Export- und Mustermesse Dornbirn einen neuen Besucherrekord aufgestellt; Man zählte Einkäufer aus 61 Staaten an den Ständen der 1095 ausstellenden Firmen. Vom ersten Tage an war die Stimmung recht optimistisch; dieser Eindruck blieb bis zum Messeschluß erhalten. Der größte Teil der ausstellenden Firmen äußerte sich über den Messeverlauf sehr befriedigt. Besonders flott verlief das Exportgeschäft. Sehr erfreulich sind die Erfolge, die die Aussteller der westdeutschen Textilmaschinen-Industrie buchen könnten. Allerdings gab es in Büro- und Textilmaschinen heftige Konkurrenzkämpfe zwischen westdeutschen Firmen und den „volkseigenen“ sowjetzonalen Unternehmungen. Bemerkenswert ist ferner, daß ungarische und jugoslawische Delegationen umfangreiche Aufträge erteilten; Österreich erhofft sich von diesen Besuchern, die durch griechische Einkäufer verstärkt wurden, einen weiteren Anstieg seines Außenhandels mit dem Südosten. Aber auch viele deutsche Aussteller kamen durch diese Südost-Delegationen zu neuen geschäftlichen Verbindungen.