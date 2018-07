Bereits heute ist zu übersehen, daß die Reisewelle des Vorjahres keinen Höhepunkt darstellte: in diesem Jahre werden die Fremdenverkehrsgebiete neue Rekordzahlen zu melden wissen. Die Reisebüros berichten übereinstimmend, daß die Nachfrage nach Gesellschaftsreisen erheblich größer ist als im Vorjahre. In der Hauptsaison sind bereits in den letzten Jahren die Zimmer sehr frühzeitig ausverkauft gewesen, und die gestiegene Nachfrage des Vorjahres konnte teilweise nur durch eine Ablenkung auf die Vor- und Nachsaison befriedigt werden. So hatte z. B. die Touropa im Vorjahre für die Hauptsaison 17 v. H. mehr Gäste, dagegen aber für die Vorsaison 62 v. H. und für die Nachsaison 38 v. H. Zunahmen.

Wirtschaftlich ist die Verbreiterung der Saison nur zu begrüßen, und alle am Fremdenverkehr beteiligten Kreise streben diesem Ziel zu. Allerdings ist diese Verlagerung nur begrenzt möglich. Die verfehlte Ferienfestsetzung ist eine der wichtigsten Ursachen, die aber hoffentlich einmal beseitigt werden wird. Die klimatischen Verhältnisse sind dagegen nicht zu beeinflussen. Deshalb wird man überlegen müssen, wie das Zimmerangebot in den Fremdenverkehrsgebieten der steigenden Nachfrage folgen kann. Ist der gesamtwirtschaftlich bessere Weg ein Ausbau der Hotelzimmer oder aber eine Erweiterung der Privatzimmer?

Die wirtschaftliche Benachteiligung der Hotelzimmer stellt gegenüber den Privatzimmern durch die stärkere steuerliche Belastung tatsächlich nur einen Teil des Kostenunterschiedes dar. Weit wichtiger dürfte die Mehrbelastung der Hotelzimmer durch den höheren Aufwand für Kapitalien sowie für Arbeitskräfte sein, die der gewerbliche Hotelbetrieb gegenüber dem privaten Zimmervermieter zu tragen hat. Je kürzer die Saison ist, um so stärker müssen sich diese Unterschiede in den Preisen niederschlagen, weil der Kapitalaufwand für das gesamte Jahr in der Saison verdient werden muß. Die Arbeitskosten sind zwar etwas anpassungsfähiger, aber auch sie erscheinen durch die starken Schwankungen der Bettenbelegung von der Vorsaison, über die Hauptsaison bis zur Nachsaison, auf die Übernachtung umgelegt, verhältnismäßig hoch.

Vergleicht man demgegenüber die Kosten der Privatzimmerhaltung, dann erscheinen bereits die Kapitalkosten deswegen erheblich niedriger, weil diese Zimmer im Zusammenhang mit Wohnungsbauten errichtet werden und innerhalb des Gesamtplanes einen durchweg erheblich geringeren Kapitalaufwand bedingen als in einem Hotel, in dem der gesamte Kapitalaufwand auf die Zimmer umgelegt werden muß. Ein sehr erheblicher Teil der Privatzimmer hat auch außerhalb der Saison eine wirtschaftliche Nutzung, weil sie in dieser Zeit von den Wohnungsinhabern verwendet werden, die sich während der Saison weitestgehend einschränken. Die Privatzimmer erfordern auch erheblich weniger Aufwand an Arbeitskräften, da die Arbeit von den Wohnungsinhabern meistens zusätzlich geleistet wird.

Jeder Versuch, den Fremdenverkehr durch Heranziehung der breitesten Bevölkerungsschichten zu verstärken, muß daher zwangsläufig eine Begünstigung der Privatzimmer darstellen. Der Ausbau des Bettenangebots während der letzten Jahre ist überwiegend durch Vermehrung der Privatzimmer möglich gewesen, und der weitere Ausbau wird noch wesentlich stärker auf die Vermehrung der Privatzimmer angewiesen sein. Das in Privatzimmern investierte Kapital wird aus der Natur der Sache heraus auch wesentlich schneller zur angemessenen Verzinsung kommen als die Investierung in Hotelbetrieben mit ihrer starken Kostenbelastung.

Welchen Vorteil die Vermietung von Privatzimmern für den örtlichen Fremdenverkehr hat, geht klar aus dem Aufstieg einiger Fremdenverkehrsorte hervor, bei denen die Privatzimmervermietung schon lange das Rückgrat bildet. In diesen Orten zeigt sich ein sehr leistungsfähiges Gaststättengewerbe, das, frei von den Belastungen der kapitalintensiven und kaum rationalisierungsfähigen Übernachtung, sich überwiegend der Verpflegung widmen kann. Dank der zusammengefaßten Versorgung von Gästen aus vielen Privatzimmern in wenigen Gaststätten läßt sich die hier gebotene Möglichkeit einer rationelleren Wirtschaft voll ausschöpfen. Es dürfte auch kein Zufall sein, daß