b. g. Karlsruhe

Nur zehn von hundert Ärzten, die Ende August zur Deutschen Therapie-Woche nach Karlsruhe kommen, werden sich in Hotelbetten von den Kongreß-Strapazen erholen können. Der „Rest“ – 90 v. H. biwakieren in Privatunterkünften oder außerhalb der Stadt. – Auch im nächsten Jahr wird es leider nicht anders sein, denn im Karlsruher Hotel-Krieg herrscht nun nach wochenlangen hitzigen Gefechten Ruhe an allen Fronten. Günter Klotz‚ Oberbürgermeister und Bauenthusiast par excellence, hat die Akten „Hotel-Hochhaus am Stadtgarten“ zugeschlagen und zur Registratur gegeben. In absehbarer Zeit werden neben der „Schwarzwaldhalle“ keine Baugruben ausgeworfen, und die Verkehrspolizisten werden weiterhin den Insassen schwerer, chromblitzender Reisewagen etwas betreten zu verstehen geben, daß das „beste Haus am Platze“ nicht in Karlsruhe, sondern etwa zehn Kilometer entfernt in dem kleinen Städtchen Ettlingen zu suchen ist.

Karlsruhe, badische Landeshauptstadt a. D., als Kongreß-Stadt im Kommen, liegt es schon lange auf der Seele, daß in ihren Mauern Hotelbetten Mangelware sind. Aber ein repräsentativer Hotelbau würdig einer aufstrebenden Viertelmillionen-Stadt ist kein Pappenstiel. Und die DM-Millionäre, die darauf brennen, einen Hotelbau zu finanzieren, laufen nicht in Rudeln auf der Straße herum. – Schließlich fand man zwar eine volle Brieftasche mit zwei Millionen DM – aber kein „passendes“ Baugelände.

Nun kam der Vorschlag, der den Karlsruher Hotelkrieg entfesselte: Am Rande’des Stadtgartens, zwischen schattigen Bäumen sollte der stadtkassenfüllende Devisenbringer wachsen. Das gefiel dem zahlungskräftigen Hotelier, er begann schon die Scheine zu zählen und im Finanzamt gab es erwartungsfrohe Gesichter. – Ehe man aber richtig in’s Geschäft gekommen war, wurden die Sturmglocken geläutet: „Unser schöner Stadtgarten ist in Gefahr!“ Eine Zeitung veröffentlicht spaltenlang Briefe „empörter Leser“. Vor lauter „Entrüstung“ vergaß man jedoch, daß der leidenschaftlich verteidigte Garten um mehr als das Zehnfache der Hotelgrundfläche an einer anderen Seite vergrößert werden sollte. Keinen Quadratmeter Grün hätte der sonntägliche Stadtgarten-Besucher verloren. Aber durch die Zeitungsveröffentlichungen war der Eindruck entstanden, als ob ganz Karlsruhe diesen „Frevel“, am Rande des Gartens ein Hotel zubauen, aus tiefster Seele ablehne. Der Finanzier klappte die Brieftasche wieder zu und fuhr ab. Jetzt zieht man die Bilanz dieser Auseinandersetzung. Im Rathaus trauert man den vergraulten Millionen nach und bei den „Oppositions-Fraktionen“ glimmen die etwas rauchigen Siegesfeuer – „und wir haben doch gesiegt“.