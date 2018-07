Inhalt Seite 1 — Mitbestimmung – kein Handelsobjekt! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von W.-O. Reichelt

Als der erste Deutsche Bundestag 1951 die Mitbestimmung bei Kohle, Eisen und Stahl in jener allein von den Gewerkschaften gewünschten Form und unter dem Druck einer beachtlichen Streikandrohung genehmigte, konnte dieses in der juristischen Form wie im ideologischen Hintergrund recht umstrittene Gesetz noch als ein Sonderfall mit begrenztem Wirkungskreis aufgefaßt werden. Dieser begrenzte Wirkungskreis, der außerdem klar zu übersehen war, hatte darin auch in der Nachfolgezeit dazu beigetragen, daß die Durchführung des Mitbestimmungsgesetzes (mit Ausnahme einiger ganz weniger Fälle) verhältnismäßig reibungslos funktionierte. Rückschauend darf sogar noch mehr gesagt werden. Loyalität und guter Wille auf der Kapitalseite, nämlich: aus dem Mitbestimmungsgesetz keinen Streit, sondern ein Forum der Zusammenarbeit entstehen zu lassen, haben auch von der Gewerkschaftsseite her zu vielfach gleicher Loyalität und gleich gutem Willen geführt. Dabei hatte das Mitbestimmunggesetz das Glück, in die Jahre wirtschaftlichen Aufschwungs und steigender Förder- und Produktionszahlen hineinzuwachsen und keine Zeitspannen heftigen Drucks oder besonderer Bewährungen durchstehen zu müssen.

Diese guten Jahre nun haben offensichtlich in einigen Kreisen der Gewerkschaften den Appetit verstärkt. Streitobjekt sind jetzt jene im Zuge der Korrekturen an der widersinnigen Entflechtung neuerdings wieder entstehenden Holding-Gesellschaften und die Gestaltung der Mitbestimmung bei diesen. Die Praxis ist nämlich verschiedene Wege gegangen, zumal das Gesetz die Mitbestimmung bei Holding – Gesellschaften nicht vorsieht. Obergesellschaften gab es bei Abfassung des Mitbestimmungsgesetzes noch nicht. Bei einer späteren Debatte hat der erste Bundestag sogar die Ausdehnung des Mitbestimmungsgesetzes auf diese Holding-Gesellschaften abgelehnt. Dennoch haben einige Verwaltungen von Obergesellschaften analoge Lösungen gesucht, andere haben die Verwaltungen nach den Grundsätzen des Betriebsverfassungsgesetzes (das nicht eine 50 : 50-Parität, sondern eine 2:1-Beteiligung der Belegschaften vorsieht) zusammengesetzt. Da die Gewerkschaften aber nicht an individuell sinnvollen Lösungen, sondern entsprechend ihrer historischen Entwicklung offenbar nur an kollektiver Gleichmacherei interessiert sind, fordern sie die wortgetreue Übertragung des Mitbestimmungsgesetzes für Eisen und Kohle auch auf die Holding-Gesellschaften der Industriewirtschaft.

Sobald die Lohn- und Streikwelle – vorbereitender Trommelwirbel für den Bundeskongreß und die Wiederwahl des Bundesvorsitzenden Walter Freitag – abgeklungen sein wird, dürfte die Mitbestimmungs-Grammophonplatte mit neuen Lautstärken, Streikandrohung und ähnlichem auf die Drehscheibe gelegt werden. Die Ouvertüren sind bereits seit einigen Wochen zu hören. Dabei haben die Gewerkschaften ein sehr starkes Instrument auf ihrer Seite, ein Instrument, das niemand leichthin beiseiteschieben sollte. Es ist das Argument der „sinngemäßen Auslegung des Gesetzes“, das Argument der Fairneß jener Absprachen.

Sinn des Gesetzes und Fairneß der Absprache wäre, so meinen sie, die Mitbestimmung voll und ganz bei Kohle und Eisen durchzuführen. Wenn aber die Konzernspitzen, sofern sie in Form von Holding-Gesellschaften bestehen, nach dem Betriebsverfassungsgesetz gebildet werden, dann sei bei den Tochterunternehmen von Kohle und Eisen ohne weiteres eine Einengung der vollen Mitbestimmung gegeben. Insofern haben die gewerkschaftlichen Argumente eine gewisse Berechtigung. Aber die Gegenargumente der Wirtschaft haben zumindest eine gleich starke Überzeugungskraft. Die Mitbestimmung hat eben vielerlei Seiten. Sie ist nicht nur aus der Perspektive der Gewerkschaften zu betrachten. Sie muß gesamtwirtschaftlich gesehen werden, wenn sie schon mit einigem Nutzen in den Körper der Volkswirtschaft operativ eingenäht werden soll.

Die Holding-Gesellschaften der Montanwirtschaft sind keine Holding-Gesellschaften der eigentlichen Montanwirtschaft mehr. Sie gehen weit darüber hinaus und erfassen wichtige Teile des Maschinenbaus, der Chemie, des Handels, des Verkehrswesens, speziell der Schiffahrt, des Grundstücksmarktes u. a. m. Die wortgetreue Übertragung des MG auf die Holdings bedeutet daher die fast unbeschränkte Einfiltrierung eines umstrittenen Gesetzes in weiteste Teile der Wirtschaft. Gegen diese Ausdehnung der Mitbestimmung wendet sich aber die Mehrheit des Volkes ebenso wie die Mehrheit des Bundestages. Darüber sind sich auch die Gewerkschaften im klaren. Sonst hätten sie nicht auf einer Delegiertenversammlung der Betriebsratsvorsitzenden von Bergbau und Metall durch Gewerkschaftsfunktionäre neue Kampfmaßnahmen gegen Gesetzgebung und Rechtsprechung angekündigt. Die Gewerkschaften wissen auch, daß in der Arbeiterschaft der betreffenden Wirtschaftszweige die Meinungen mehr als geteilt sind.

Es besteht gar kein Zweifel darüber, daß das Betriebsverfassungsgesetz (BVG) den Belegschaftsmitgliedern in den Unternhmen wesentlich mehr Rechte und Einwirkungsmöglichkeiten verschafft hat, als es das Mitbestimmungsgesetz je ermöglichen kann. Beim MG ist ein großer Teil der sogenannten Arbeitnehmervertreter reine Funktionärshierarchie. Der Arbeiter fühlt sich dieser gewerkschaftlichen Syndiziwirtschaft gegenüber hilf- und machtlos. Beim Betriebsverfassungsgesetz aber sind sie ohne ihre Syndizi unmittelbar in den Betriebsleitungen tätig, eine Regelung, die sich bisher ohne Streit und ohne Krisen bewährt hat.