Inhalt Seite 1 — Moped statt Fahrrad Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Donald Ahrens

Wie der Verkehr in unseren Städten und auf unseren Landstraßen in einigen Jahren aussehen soll, das ist eine Frage, die uns alle beunruhigt – doch niemand hat eine rechte Vorstellung davon. Zwar werden wir noch nicht so schnell amerikanische Verhältnisse erreichen, wo auf drei Einwohner ein Auto kommt, vielmehr sieht es so aus, daß das Massenverkehrsmittel der Straße das Moped, das Motorfahrrad, sein wird.

In unserem Nachbarland Holland, das bisher das Land der meisten Fahrräder war, kann man beobachten, daß man ihm mehr und mehr untreu wird. Es ist schon ebenso selbstverständlich, daß ein Pater mit einem Motörchen an seinem Rade daher gesaust kommt, als auch, daß die älteren Schüler und Schülerinnen fröhlich knatternd zum Unterricht brausen: das Bromviez, das Motorfahrrad, hat in Holland seinen Siegeszug begonnen.

Experten glauben, daß in Westdeutschland, stärker noch als in irgendeinem anderen Land, das Motorfahrrad Volksfahrzeug werden wird. Die Gründe sind darin zu suchen, daß die Kosten eines Kraftwagens bei uns zu hoch sind und bleiben werden, als das er jemals zu einem allgemeinen Gebrauchsgegenstand aller werden könnte. Der Anschaffungspreis und die hohen Unterhaltungskosten beschränken ihn auf Geschäftsleute, Firmen und Wohlsituierte. Doch der Drang der Städter nach draußen, die bemerkenswerte große Reiselust aller Deutschen prädestiniert uns genauso wie Amerika zu einem Kraftfahrzeugfand. Die Motorisierung wird allgemein werden. Aus dem Fahrrad mit Hilfsmotor hat sich nun eine eigene Konstruktion entwickelt, der die Zukunft gehört: Das Moped. Die unangenehmen Erschütterungen eines schnellfahrenden Fahrrades mit Hilfsmotor sind durch Federungen, niedrigere Sattelhöhe und nichtschmutzenden Motor ausgeglichen worden. Der Vorläufer, das Fahrrad mit Hilfsmotor, verschwindet nach und nach. Nur besonders hervorstechende Fabrikate halten die Tradition aufrecht, meist von Arbeitern bevorzugt, die sich noch nicht mit der eleganten, modischen Form des Mopeds befreunden können. In die drei „technischen Sehnsuchtsgruppen der Straße“: die Fußgänger, von denen sich ein großer Teil ein Fahrrad wünscht; die Radfahrer, die auf ein Motorrad schauen; die Motorradfahrer, die am Steuer eines Autos sitzen möchten, ist eine Änderung geraten. Der Bau von schweren Motorrädern ist unrentabel, weil die Anzahl der Interessenten sich stetig verringert. Die Produktion wird in absehbarer Zeit nur noch 250/350 ccm herstellen. Da bisher der Fahrer eines leichten Motorrades nach einer gewissen Zeit auf eine schwerere Maschine umsattelte, deren Kosten heute jedoch nur gering unter denen eines Kleinwagens liegen, überspringt er diesen Wunsch und interessiert sich gleich für einen Wagen. Die Fahrradinteressenten aber stellen fest, daß der etwas mehr als doppelte Preis des Mopeds unwesentlich im Vergleich zu seinen Vorteilen ist. In dieser Hinsicht werden wir uns amerikanischen Verhältnissen nähern, wo das Fahrrad nur noch als Kinderspielzeug und Ausgleichssportgerät ist.

Das Moped wird also das Fahrrad verdrängen und in Deutschland das Motorfahrzeug für jeden werden. Allerdings werden, wenn die heutige Kraftfahrzeugsteuer entfällt und dafür der Benzinpreis erhöht wird, die Gebrauchtwagen einen Teil der Moped-Interessenten anlocken. Niemand weiß heute, wie entschieden wird, doch ist wahrscheinlich, daß das Moped dadurch einen echten Konkurrenten bekäme. Es würden auch wieder die eine Million abgemeldeter alter Autovehikel, die ihre Besitzer heute irgendwo abgestellt und noch nicht zum Verkauf angeboten haben, wieder in den Verkehr kommen. Wenn sie erst einmal verschlissen sind, wird die Automobilproduktion noch stärker belebt und könnte sich rationellere Herstellung gestatten.

1952 und 1953 wurden jährlich rund 20 000 Mopeds und Motorfahrräder zugelassen, in der ersten Hälfte 1954 hat sich diese Zahl schon verfünffacht. Allein die NSU-Werke, die erst im Oktober 1953 mit der Moped-Produktion begannen, haben bereits 70 000 „Quickly“ verkauft. Schon jetzt sind selbst in den kleinen Orten die verschiedensten Marken zu haben. Die Prospekte des Kreidler-Fahrzeugbau bringen einen Bericht von einer 8000-km-Fahrt nach Marokko und zurück mit ihrem Moped, das mit Fahrer vier Zentner Gewicht durch Täler und über Berge zu ziehen hatte. Bei 50 Kubikzentimeter Hubraum, die höchstzulässige Zahl für steuerfreien Mopeds, eine großartige Leistung. Bei allen Mopeds liegen der Kraftstoffverbrauch (Gemisch) zwischen 1,5 und 2,2 Litern auf 100 Kilometer, das Tempo bei 40 bis 55 Stundenkilometern, die Kosten der Versicherung bei sechs bis elf DM pro Jahr. Ohne Steuer und ohne Nummer kann jeder vom 16. Lebensjahr an damit fahren, die Handhabung ist einfach und ohne Führerschein schnell zu erlernen.

Das Moped wird in einer Form gebaut, die keinen Geschlechterunterschied, wie das Fahrrad, kennt, aber es ist wie ein Fahrrad abzustellen, wiegt nicht viel mehr und wird gegen zwei Fahrradkarten auf der Bundesbahn befördert. Wenn der Sprit alle ist, kann man tretend die nächste Tankstelle erreichen und wieder einen Fingerhut voll nehmen. Einen Pfennig ungefähr betragen die Betriebskosten für einen Kilometer. Gibt es etwas billigeres?