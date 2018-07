Auch die staatlich kontrollierte Presse eines totalitären Staates vermag dem aufmerksamen Leser wichtige Indizien und Fakten zu liefern, aus denen sich auf das Verhalten der Bevölkerung zu seiner Regierung wertvolle Schlüsse ziehen lassen. Besonders lehrreich hierfür waren in den letzten Wochen die Leitartikel der großen sowjetischen Zeitungen. Sie geben Auskunft über den harten Kampf, den die Obrigkeit gegen den stummen, unsichtbaren und kaum faßbaren Widerstand der russischen Bevölkerung zu führen gezwungen ist. Diese Art des Widerstandes liegt dem östlichen Menschen, insbesondere dem Russen. Lenin hat sie in den vorrevolutionären Jahren zur Bekämpfung des Zarenregimes dringend empfohlen. Eine sehr wichtige Rolle spielt dabei die sogenannte „passive Sabotage“, die bereits in den Revolutionsjahren 1904 bis 1906 zutage getreten war: die bewußte Vernachlässigung der technischen Produktionsmittel, die man verwahrlosen läßt.

Über diese äußerst gefährliche Methode beklagt sich unter anderem der Leitartikler der Prawda am 31. Juli. Während die Ernte auf vollen Touren laufe, seien in vielen Kreisen ganze Mähdrescherzüge dank der Art, in der das Personal mit ihnen umgehe, ausgefallen. Die Gebiete, in denen solche Ausfälle „gewaltige Ausmaße“ angenommen hätten, werden namentlich aufgeführt. Im Gau Stawropol, dem Kerngebiet der nordkaukasischen „Weizenkammer“, sind bis zum 25. Juli 300 000 Hektar weniger abgeerntet worden, als bis zum gleichen Datum des Vorjahres, klagt die Prawda. Dieses Vorjahr aber – 1953 – hat, wie offiziell eingestanden wurde, der Sowjetunion eine geringere Ernte gebracht als das letzte Vorkriegsjahr.

Einen Tag vorher, am 30. Juli, hatte die Prawda ähnliche Feststellungen hinsichtlich der Schwerindustrie getroffen. Das Plansoll sei im vergangenen Jahr nicht erreicht worden, und das gleiche sei leider auch jetzt bereits im laufenden Jahr festzustellen. Schuld daran seien die vielen Stillegungen infolge eines Übermaßes an „technischen Havarien“ und infolge der Verwendung schlechten Materials. Der Artikel schließt mit der melancholischen Feststellung, daß es dringend nötig sei, die Arbeitsdisziplin zu erhöhen. In der gleichen Zeitung wird eine sofortige Pilz- und Beerensammelaktion gefordert. „Pioniere des Komsomol“ und Schulkinder seien anzuhalten, mindestens 200 000 Tonnen dieser Nahrungsmittel „organisiert“ zu sammeln und dem Staate abzuliefern.

Natürlich muß man sich hüten, aus solchen Indizien zu weitgehende Schlüsse zu ziehen. Die Sowjetdiktatur kann von innen her durch eine Mißstimmung unter der Bevölkerung nicht erschüttert werden. Andererseits sollte die Tatsache, daß ein solcher passiver Widerstand eingestandenermaßen vorhanden ist, nicht übersehen werden, wenn die Sowjets mit ihrer Macht in der internationalen Politik zu bluffen versuchen. D.