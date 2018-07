So zurückhaltend kühl und ohne sommerliches Temperament, wie die Tage des Juni und Juli waren, lief auch der Saisonschlußverkauf ab: unberechenbar und unzuverlässig; mit überwiegendem Tief und im Gesamtergebnis wenig befriedigend. Das ist die sehr verbreitete Meinung vieler Geschäftsleute, die sich jetzt ernste Sorgen machen, wie sie die zum Teil noch ganz beträchtlichen Restbestände an Sommerwaren über den langen Winter einlagern sollen – und das möglichst ohne allzu schwere Rentabilitätseinbuße.

Es fehlten dieses Mal unverkennbar einige wichtige Voraussetzungen und selbst die seit Jahren typischen Kennzeichen für einen passablen Saisonschlußverkauf. Wenn man es auch nicht gern wahrhaben möchte, so läßt es sich jedoch schwerlich bestreiten: weder der Handel noch die Verbraucher haben hohe Erwartungen an den diesjährigen Sommerschlußverkauf geknüpft. Die verhältnismäßig schwache Schlußbilanz brachte wenigstens insofern keine Enttäuschung. Bis auf wenige hier und dort festgestellte Ausnahmen blieb der sonst übliche Sturm der Ausverkaufshyänen selbst bei den City-Geschäften aus oder auf ein paar Startstunden beschränkt. Das Publikum wählte sorgfältig, prüfte eingehend in mehreren Verkaufshäusern und interessierte sich mehr für die Qualität der Waren als für kleinste Preise. Bemerkenswert ist die Tatsache – und sie sollte zu denken geben –, daß die Gesamtumsätze der beiden Schlußverkaufswochen nicht unter, zum Teil sogar um einige Prozente über dem Niveau des Vorjahres lagen. In bisher nicht gekanntem Umfange entschlossen sich die Kunden, vor allem im Textilhandel, zu „Normal-Einkäufen“, d. h. sie verzichteten auf alle noch so verlockenden Preissenkungen bei den ausgesprochenen Sommerwaren. Dabei spielt auch die Qualitätsfrage eine Rolle. Es ist nämlich lange kein Geheimnis mehr, daß modisch anspruchsvoll verarbeitete Qualitätswaren nicht in das Angebot mit herabgesetzten Schlußverkaufspreisen einbezogen werden können, auch dann nicht, wenn es sich um Saisonwaren handelt. Weiter erscheinen in der Schlußbilanz nicht unbeträchtliche Posten aus „Normal-Verkäufen“, die rein witterungsmäßig bedingt sind. Das trifft vor allem für die sehr maßgebliche Branche Oberbekleidung zu. Die alte kaufmännische Erfahrung, daß das Startwetter über einen Saisonschlußverkauf entscheidet, hat sich erneut als richtig erwiesen. Das sonnige Wetter der letzten Verkaufstage hat die Sommerlager noch etwas gelockert, aber erhebliche Bestände liegen weiterhin fest. Nach groben Schätzungen und im Schnitt aller am Schlußverkauf beteiligten Branchen liegt der Anteil der Normalverkäufe bei etwa 25 v. H. Für das vergangene Jahr werden rund 10 V. H. genannt. Daraus ergibt sich, daß trotz gleichbleibenden Umsatzes das eigentliche Schluß Verkaufsgeschäft um ungefähr 15 v. H. nachgelassen hat.

Es wäre aber falsch und wirtschaftlich leichtsinnig, wollte man das negative Ergebnis allein auf das Schuldkonto des Wetters schieben, wie es vielfach getan wird. Das ist zwar recht einfach, vielleicht auch trostvoll, könnte aber zu sehr unangenehmen. Überraschungen führen. Man darf nicht übersehen, daß sich die Einstellung der Käufer kontinuierlich verändert. Dazu braucht nur das äußere Bild der Schlußverkäufe der letzten vier Jahre ins Gedächtnis zurückgerufen zu werden, um klar zu erkennen, wie rasch sich die Käufertendenz wandelt. Es gibt zweifellos bereits eine recht breite Käuferschicht, die auf alle verlockenden Angebote von „erheblich gesenkten Preisen“ negativ reagiert. Gewiß, die Gruppe von Verbrauchern, die nicht kaufen, weil dieses oder jenes gerade billig angeboten wird, sondern ausschließlich auf Qualität und Beste modische Verarbeitung Wert legen, war schön immer da. Aber diese Gruppe ist in den letzten Jahren stark gewachsen, und ganz wesentlich ist, daß sie heute schon – rein vom Wert, aus gesehen – eine Majorität darstellt, d. h. den Hauptteil der Handelsumsätze auf sich vereinigt. Ursache für diese Entwicklung ist offensichtlich die Tatsache, daß die Saisonschlußverkäufe der Nachkriegsjahre durch den etwas anrüchigen Begriff der „Ausverkaufsware“ ihren ursprünglichen Sinn verloren haben. Der eigentliche Zweck dieser bewährten Einrichtung, die Räumung des Lagers von der regulären Sommerbzw. Winterware, ist in den Jahren des starken Nachholbedarfs an die zweite Stelle getreten. Im Vordergrund rangierten die von der Industrie eigens für die Schlußverkaufswochen hergestellten und zu Sonderpreisen an den Einzelhandel gelieferten Ausverkaufsartikel, Das lag weder im Sinne der Industrie noch im Sinne des Verbrauchers und liegt heute, wie die jüngsten Erfahrungen beweisen, auch nicht mehr im Sinne des Handels.

Soviel scheint klar zu sein, das Prestige der Saisonschlußverkäufe ist stark im Sinken begriffen. Wenn sie die wirtschaftliche Bedeutung und ihr altes Renomee zurückgewinnen wollen, wenn sie wieder zur großen Absatzschleuse für den Einzelhandel vor dem Saisonschluß werden sollen, ist eine strukturelle Änderung unerläßlich. Erst wenn die vielfach als Ramsch bezeichnete „Ausverkaufsware“ ganz von den Tischen verschwunden ist, die Preissenkungen für reguläre Saisonware unverdächtig erscheinen, die Werbung auf Sensationsankündigungen Verzichtet und auf der Basis des Vertrauens arbeitet, werden auch die Saisonschlußverkäufe nicht mehr enttäuschen.

Die Diskussion über die Zweckmäßigkeit der Saisonschlußverkäufe hat den Einzelhandel in zwei Lager gespalten; die eine Seite wünscht eine Regelung auf dem Verordnungswege, während die andere Gruppe eine Regulierung der Verhältnisse vom Käufer her erhofft. Vielleicht bringt aber auch schon eine zeitliche Verlagerung der Verkaufstage auf das eigentliche Ende der Sommer- bzw. Wintersaison eine Lösung. Über diese Fragen dürfte der Textileinzelhandel auf seiner Delegiertentagung Mitte Oktober in Freiburg i. Br. sehr eingehend sprechen; und sicher wird es heiße Köpfe geben, -r