Die ständig wachsende innere Verschuldung der deutschen Wirtschaft entfaltet sich mehr und mehr zu einer ungewöhnlichen Belastung und wird, ob man will oder nicht, zur Kernfrage unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Die deutsche Öffentlichkeit hat allen Anlaß, Generaldir. Otto A. Friedrich für eine Reihe realistischer Feststellungen dankbar zu sein, die er anläßlich der HV der Phoenix Gummiwerke AG vor den Aktionären des Unternehmens machte. Er bezeichnete die innere Verschuldung, die während des lebhaften Wiederaufbaus der letzten Jahre kaum richtig erkannt wurde, in letzter Zeit aber zunehmende Sorge bereitet, klipp und klar als eine „schleichende Gefahr“. Damit unterstrich er, daß die Finanzierung langfristiger Vorhaben mit kurzfristigen Mitteln, deren Umschuldung in langfristige Kredite oder Anlagekapital mangels eines echten Kapitalmarktes fast unmöglich und deren Rückzahlung aus eigenen Erträgen infolge der hohen Ertragssteuern in vielen Fällen fraglich ist, mit wachsender Anspannung der Liquidität notwendigerweise zu einer Kreditzurückhaltung führt.

Mit begrüßenswerter Offenheit behandelte Otto A. Friedrich auch das heikle Gebiet der Fehlinvestitionen. Das Bestreben, die Steuerabschöpfung zu vermindern, führt heute sehr leicht zu Investitionen, die als mehr oder minder große Überinvestitionen und damit eines Tages als Fehlinvestitionen zutage treten. Andererseits werden weite Kreise der Bevölkerung, vor allem auch die Gewerkschaften, zu der Vorstellung verleitet, daß eine ständige Expansion der Wirtschaft mit gesteigerten Beschäftigungsmöglichkeiten denkbar sei, ohne daß neues und risikobereites Kapital langfristig zur Verfügung gestellt wird. Er sagte in diesem Zusammenhang: „Die an sich berechtigte Forderung der Gewerkschaften auf Beteiligung an gesteigerter Produktivität wird zu einer Überforderung, wenn mit Lohnforderungen Rationalisierungen erzwungen werden sollen, für die das Kapital fehlt.“ Auch unseren Exportüberschuß bezeichnete Generaldir. Friedrich als „künstlich“, soweit er auf der Übernahme des Transferrisikos durch die „Bank deutscher Länder“ beruht. Dieser in die Milliarden gehenden Kreditierung stehe eine Stillegung von Milliarden an Steuergeldern gegenüber, durch die bisher ein inflatorischer Druck des Ausfuhrüberschusses verhindert wurde. Beträchtliche weitere Steuergelder seien von der öffentlichen Hand bei Geschäftsbanken eingelegt und arbeiten dort als kurzfristige und mittelfristige Kredite der Wirtschaft. Er fragte sehr richtig: „War es berechtigt, diese Steuern überhaupt zu erheben, wenn sie nicht für ihren Zweck verwandt werden?“

Überinvestitionen erzeugen Disproportionalitäten, die im günstigsten Falle die Produktivität vermindern; sie werden sie aber kaum erhöhen. Im ungünstigsten Falle führen sie sogar zu einer offenen Krise. Und weil es sich hier um die Gesamtentwicklung des deutschen Wirtschaftslebens handelt, die die Bildung des Kapitalmarktes, die Steuerreform, das Kartellproblem, die Lohnkämpfe und selbst die Verkehrskrise einbeschließt, stellte Otto A. Friedrich, abseits von jedem Pessimismus, an Politiker, Wirtschaftler und Gewerkschaftler die klare und nüchterne Forderung, sich auf eine Bereinigung unserer Wirtschaftsverhältnisse vorzubereiten. – Bei dem Vertrauen, das Generaldir. Otto A. Friedrich überall bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern genießt, dürfte zu erwarten sein, daß seine ernste Warnung bei allen, die es angeht, recht bald das erforderliche Echo auslöst. Noch ist es nicht zu spät. Willy Wenzke