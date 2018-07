Begegnung mit Käthe Kollwitz, damals und heute

Von Hans Egon Gerlach

In den Jahren, in denen ihre Arbeit zur Unsichtbarkeit verurteilt war, in den Jahren des Exils, das sie in Deutschland ertrug, hatte Käthe Kollwitz ihren Arbeitsraum in dem Atelierhaus in der Klosterstraße. Als ich das erstemal dorthin kam, hatte die Malerin Sabine Lepsius mich mitgenommen. Sie war ungefähr ebenso alt wie Käthe Kollwitz, damals also rund siebzig; eine großartige Person, von deren Malerei freilich nicht mehr viel zu sagen ist.

Ein größerer Unterschied als zwischen diesen beiden gleichaltrigen Frauen war allerdings schwer zu denken. Während das riesige Atelier in der Kurfürstenstraße, wo ich soeben Sabine Lepsius abgeholt hatte, fast wie eine Dekoration für die „Irre von Chaillot“ wirkte – wo im wehmütigen Duft der Vergangenheit prächtige Makart-Gespenster ihre Feste feierten –, gab sich der Raum, in welchem Käthe Kollwitz arbeitete, sofort zu erkennen als Zelle, als Gehäuse, als Bauch des Walfisches: wo also ein Einsamer dabei ist, in schwerer Mühe durchzubrechen in den Bereich des Zukünftigen.

Jeder arbeitet wie er kann

Die Klosterstraße, nur wenige Minuten entfernt vom lärmenden Betrieb des Alexanderplatzes, war eine stille Straße. Diese Stille vertiefte sich beim Betreten des Raumes, der nichts anderes enthielt als Gerät der Arbeit und Arbeitsergebnis. In der Mitte stand, annähernd vollendet, die große Figur der Mutter mit den beiden Kindern; dieses kauernde Ungetüm von Mutter, die sich als Block um die kleinen Leiber schließt, deren warmen Duft sie mit wilder Zärtlichkeit in sich trinkt. Davor, im weißen Kittel, den Spachtel in der Hand, Käthe Kollwitz – vorgebeugt, gebückt, alt und klein, überraschend klein für den ersten Blick, bis sie im Gespräch wieder hineinwuchs in die ihr zugedachte Gestalt.

Sie holte, als die Tür sich öffnete, ihr Gesicht mit müder Anstrengung aus der Arbeit zurück. Dieses Gesicht schien leer und ganz ohne Leben, da es für Augenblicke noch gefangen blieb in der Form strenger Anspannung, die nun als bloße Muskelform erstarrte. Diese Starre streifte sie, indem sie sich mit dem Rücken der Hand über die Stirn wischte, wie eine Schale beiseite. Und jetzt erschien, beim Erkennen der Besucherin, auf dem müden Gesicht ein Lächeln – erst tastend und fast verlegen, dann aber unaufhaltsam und mit der Heftigkeit und Kraft eines Gewitters. Während sie mit ausgestreckten Armen auf die Altersgenossin zuging, war aus dem Lächeln schon ein Lachen geworden, ein befreites, herzhaftes, derb-ostpreußisches. Sofort befinden sich die beiden im Gespräch. Auch die Stimme – derb, sinnlich, saftig, guttural-dunkel und männlich-rauh – überraschte im ersten Anprall. Bis man die Skala der Zwischen- und Obertöne heraushörte, von dumpfer Kraft bis zu weicher Zärtlichkeit und hoher geistiger Zartheit, und bis man den Grundton einer ungewöhnlich tiefen Leidensfähigkeit vernahm.