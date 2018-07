Nach dem es bei den Aktien monatelang ohne Stopp aufwärts gegangen ist, verläuft die Entwicklung seit zwei Wochen etwa in Wellenlinien, aber immer noch mit Neigung nach oben. Die Lohnkämpfe in der Bundesrepublik haben an manchen Tagen die Unternehmungslust gebremst, aber einen entscheidenden Einfluß auf die Tendenz haben sie bislang nicht gewinnen können. Allen negativen Momenten steht die ungewöhnliche Geldflüssigkeit entgegen, die nach Anlage sucht und die, da der Rentenmarkt völlig ausverkauft ist, mahezu ausschließlich in die Aktien drängt. Angesichts dieser Situation ist es nicht ganz verständlich, warum bisher nur venige Gesellschaften die Chance genutzt haben, ihre Eigenkapitalbasis durch eine Kapitalerhöhung zu verbreitern. Natürlich ist es aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich steuerlicher Art, zweckmäßig, das Eigenkapital niedrig zu halten, zumal es dann leichter fällt, hohe Dividenden herauszuwirtschaften. Aber wie wird es aussehen, wenn Rückschläge eintreten? Die Kreditgeber ziehen sich dann schnell zurück und vergrößern damit die Schwierigkeiten, kann die Gesellschaft dann nicht auf ein eigenes Polster zurückgreifen, ist es um sie geschehen. Die Hamburger Insolvenzen geben in dieser Beziehung lehrreiche Beispiele.

Im Augenblick empfindet die Börse Kapitalerhöhungen als anregend. Ali verlautete, daß die Deutsche %Contiaental-Gas Gesellschaft, Düsseldorf (früher Dessauer Gas), ihr Stammkapital von 21 auf 36 Mill. DM erhöhen will, zog der Kurs um 8 Punkte 180 v. H. an. Die neuen Aktien sollen den Aktionären im Verhältnis 3:1 zu 100 v. H. angeboten werden. Alle Gesellschaften, die sich gleichfalls mit der Absicht einer Kapitalerhöhung tragen, sollten rasch handeln, denn die gegenwärtig Liquidität ist auf alle Fälle nur vorübergehend.

Bei den Montanen dienten in der abgelaufenen Woche wieder einmal zahlreiche Dividendengerüchte als Grund für diverse Kursheraufsetzungen. Bei teilweise lebhaften Geschäft kam es In verschiedenen Werten zu hausseartigen Belegungen Bei Hüttenwerke Siegerland (119 1/2–126 v. H.) liegen die Dividendentaxen zwischen 5 und 6 v. H., Stahlwerke Südwestfalen (124 1/2–133) sollen 6 v. H. und für das vorhergehende Geschäftsjahr 4 v. H. ausschütten bei Klöckner-Humboldt-Deutz (143 1/2–150) glaubt man an 8 v. H. Dividende; bei Westfälische Draht vermutet man, daß neben der garantierten Dividende von 5 V. H. weitere 2 v. H. zur Ausschüttung gelangen werden? bei den Klöckner-Nachfolgern, dem Nord westdeutschen Hütten- und Bergwerksverein und der Bergwerke Königsborn AG wird die Ausschüttung der zweiten Liquidationstate fällig. Eine Anlaufsdividende hält man bei der Hamborner Bergbau AG für möglich. Von den Altkonzernen sögen die Ver. Stahlwerke nach einem vorübergehenden Rückschlag bis 126 wieder auf 242 v. H. an.

Wenn auch die Dividendenaussichten bei den Montan-Nachfolgern bei der Bewertung zur Zeit noch die Hauptrolle spielen, so versucht man an den Börsen heute schon, die Aussichten, die sich in der Sich anbahnenden Rückentflechtung für die einzelnen Unternehmen ergeben, in die Kurse einzukalkulieren Natürlich ist das zum Jetzigen Zeitpunkt noch ein gefährliches Beginnen, aber es ichlsiht doch schon Gruppen zu geben, die sich hier bestimmte Vorstellungen machen. Für den Außenstehenden ist es schwer, die feinen Fäden, die gekrüpft werden sollten, zu entdecken; für ihn ist es zweifellos besser, sich an die erkennbaren Realitäten wie Dividenden, Substanz und Abschreibungen zu halten.

Der enttäuschende Inhalt des Schreibens Eisenhowers an Dr. Adenauer bezüglich der Freigabe der deutschen Vermögenswerte in den USA hat den Schering-Kurs heftig angeschlagen. Er stürzte von 290 auf 260 v. H. Danach konnte er sich nur geringfügig auf 266 v. H. erholen. Die IG-Farben-Liquidationsanteile bröckelten auf 34’/> v. H. ab Nach Verlusten zu Beginn der Vorwoche weisen die IG-Farben-Nachfolgegesellschaften Gewinne von 1–2 Punkten auf. Bei den übrigen chemischen Werten gab es beträchtliche Gewinne: Beiersdorf 180–185, Dynamit Nobel 166–175, Guano-Werke 121 1/2–125, Riedel de Haen 893/4–99, Scheidemandel 116–121 und Goldschmidt 106–115 v. H.

Am Bankenmarkt sind größere Umsätze in Reichsbank-Anteilen zu verzeichnen. Der Höchstkurs von 89 konnte jedoch nicht ganz gehalten werden. Großbanken-Nachfolger und Großbanken-Restquoten schlossen auf Vorwochenbasis. Nach den Steigerungen der letzten, Zeit war das Geschäft in Auto-

Werten ruhiger, die Kurse blieben gut behauptet Auch in den Elektropapieren haben sich nach Schwankungen kaum Veränderungen ergeben. Brauereien wurden trotz der kühlen Witterung, die allerdings den Bierabsatz nur geringfügig beeinflußt zu haben scheint, um mehrere Punkte heraufgesetzt.

Trotz des weiter gestiegenen Kursniveaus bliebder Renten marktohne Angebot. Kleinere Beiträge, die herauskamen, wurden „unter der Hand“ vergeben Umsätze gab es eigentlich nur in DM-Indutrieobligationen,Für runde Beträge werden neuerdings sogar betrachliche liche Aufschläge bewilligt. Deutsche Reichsschalzanweisungen liegen gegenwärtig zwischen 3 und 3 1/4 v. H. – ndt