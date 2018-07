Namenlose Freunde der Bremer Wilhadi Gemeinde — sie wartet schon längere Zeit darauf, ihre zerstörte Kirche wiederaufzubauen — hatten eine besonders gute Idee, wie sie den störrischen Amtsschimmel antreiben könnten. Glaubten sie. Sie stellten an der St Magnus Straße ein großes Transparent auf. Darauf stand zu lesen: "Hier will die Wilhadi Gemeinde bauen. Bauvoranfrage seit Juni 1953. Bauantrag seit November 1953. Bauerlaubnis immer noch nicht erteilt Darunter hing ein Kranz, auf dessen Schleife nicht ohne tiefere Bedeutung geschrieben stand "Verein zur Förderung der Vorbereitung" und "Es lebe die Bauverwaltung!" Das lockte den Amtsschimmel im Galopp aus seinem Stall. Und des Lesens und Schreibens nicht unkundig, dazu im Besitz zahlreicher Akten, in denen er auch zu blättern verstand, wieherte er zurück. 24 Stunden später waren mit breitem Roßhaarpinsel das Junidatum auf den 16. Dezember und die Novemberangabe gar auf den 8. April 1954 korrigiert, womit das weiße Fell des Behördentieres an Glanz wieder gewonnen hatte. Dazu stand noch zu lesen: "1. Gebührenfrei richtiggestellt. 2. Kranz entnommen und aufgefressen, gez. Der Amtsschimmel Glaubwürdige Zeugen wollen gesehen haben, daß er anschließend fröhlich grinsend in das Büro des Baudirektors Tippel zurückgetrabt sei.

