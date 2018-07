Inhalt Seite 1 — Abschied vom Abendland? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christian E Lewalter

Sollte in Oswald Spenglers Prognose vom „Untergang des Abendlandes“ doch etwas mehr als nur ein Körnchen Wahrheit gewesen sein? Denn eine Kultur, die, wie die unsrige heute, an sich selber zweifelt, steht in resignierter Defensive. Das inständige Wiederholen von Vokabeln wie „Humanismus“, „Menschenwürde“, „Demokratie“, „Tradition“ allein hat noch keine beschwörende Kraft, und es versteht sich durchaus nicht von selbst, daß die durch diese Vokabeln nur ganz verschwommen bezeichneten Werte die unbestreitbar höchsten Werte sind. Und was das Erstaunlichste ist: auf dem ungesicherten Boden solcher Formeln finden sich heute viele religiös indifferente Liberale und Sozialisten mit vielen gläubigen Christen zusammen – offenbar in der Überzeugung, daß es angesichts der bedrohten Kulturwerte gar nicht mehr ins Gewicht falle, ob man sich zu Christus bekenne oder nicht.

Nun aber ist ein Denker aufgetreten, ein katholischer Christ, ein Jesuitenpater, der in der scheinbaren Einheit „christlich-abendländischer Kultur“ eine trügerische Verkoppelung von Ewigem und Vergänglichem zu erkennen lehrt und uns alle, seien wir Christen oder Nichtchristen, Deutsche oder Nichtdeutsche, Europäer oder Nichteuropäer, nötigt, Christentum und Abendland auseinanderzudenken, das heißt: die Möglichkeit ernsthaft ins Auge zu fassen, daß die „abendländische Kultur“ bereits zu Ende gegangen ist und daß das Christentum sich vor die Aufgabe gestellt sieht, seiner Substanz die Form eines sich heute schon anzeigenden neuen Zeitalters zu geben. Klemens Brockmüller – das ist der Name dieses Denkers – bezeichnet die anbrechende Epoche, die auf das von Romano Guardini so genannte „Ende der Neuzeit“ folgen wird, nach der großen Revolution in der modernen Naturerkenntnis, und so heißt sein Buch

„Christentum am Morgen des Atomzeitalters“ (es ist, mit dem Imprimatur des Ordensprovinzials und des Diözesanbischofs versehen, im Verlag Josef Knecht, Carolusdruckerei, Frankfurt am Main, erschienen, 263 S., Leinen, 9,80 DM).

Brockmüller gehört zu jenen seltenen Männern, denen es gegeben ist, ihrer Mitwelt die Binde von den Augen zu nehmen. Er stellt ganz einfach fest, daß das Christentum schon lange vor der abendländischen Kultur bestanden hat, anfangs innerhalb der judaistischen, dann in der hellenistisch-römischen, dann in der germanisch-feudalen, dann in der europäisch-absolutistischen, die sich ja erst in der abendländisch-humanistischen, die sich ja erst am Ende des achtzehnten Jahrhunderts herausgebildet hat – und siehe da, die ganze Fragwürdigkeit der Verkoppelung von „christlich“ und abendländisch“, wird offenkundig. Was für chinesische, indianische oder zentralafrikanische Christen immer schon leeres Gerede war (denn sie sind auch durch Taufe oder Bischofsweihe niemals zu „abendländischen Menschen“ geworden), das kann unter Europäern nun nur noch der Gedankenlose wiederholen. Die liberal-humanistische Kultur, in der wir heutigen Europäer aufgewachsen sind, ist nur eine einzige der zahlreichen Kulturformen, mit denen das Christentum eine Symbiose eingegangen ist – weder die einzige ihm gemäße noch gar die vollkommenste. Allerdings könnte man Brockmöller entgegenhalten, daß das Christentum die vormodernen und die außereuropäischen Kulturen schon vorfand und sie nur mit seinem Gehalt zu durchdringen hatte, während die neuzeitlich-abendländische Kultur mit ihrem technischen Aufstieg, ihrem Humanismus und ihren sozialen Umschichtungen überhaupt erst durch christliche Impulse zustande gekommen ist; denn es war ja christlicher Glaube, der die Herrschaft über die Natur als göttlichen Auftrag entgegennahm und die Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt, der ungleichen Wertung von Rassen, Ständen und Begabungen entgegensetzte. Aber dieser Einwald kann ja nicht besagen, das Christentum sei nun ein für allemal an die von ihm mitgeschaffene Kultur gefesselt und müsse mit ihr an ihren Unzulänglichkeiten und Widersprüchen, ihrer Hybris und ihrem Hang zu Extremen scheitern.