In der Bundesrepublik herrscht Kapitalhunger. Große Hoffnungen werden darauf gesetzt, daß endlich der Kapitalmarkt wieder die Funktion erhält, die er früher einmal hatte. Vieles muß auf diesem Gebiet noch getan werden, damit das Publikum – und zwar ein sehr breites – wieder das alte Vertrauen in Wertpapiere und vornehmlich Aktien erhält.

In diesen Tagen besuchte ein gewichtiger Mann die Bundesrepublik: der Präsident der New Yorker Effektenbörse, Keith Funston, ein Mann, der keinen geringen Einfluß auf die Geschicke des gegenwärtig sicherlich größten Kapitalmarktes der Welt hat. Mitten im Trubel heiserer Stimmen der Frankfurter Börsenmakler machte sich Mr. Funston ein Bild von der deutschen Börse. Er bemerkte dabei: Dollars könnten die Deutschen in Form von Investitionen schon erhalten, doch die Konvertibilität der Währung müsse erst geschaffen werden. Aber Mr. Funston machte auch darauf aufmerksam, was es heißt, am nordamerikanischen Kapitalmarkt Geld aufzunehmen. Wer drüben anerkannt sein will, d. h. wer zur Notiz an der New Yorker Börse zugelassen werden möchte, muß scharfe Bedingungen anerkennen. Mindestens 7 Mill. $ Aktienkapital mit 1500 Aktionären und einem gerantierten Gewinn von einer Mill. $ muß man nachweisen. Für deutsche Verhältnisse sind das gegenwärtig noch sehr harte Bedingungen; denn die Gewinngarantie würde etwa 14 v. H. Jahresdividende bedeuten...

Das größte „Aber“ steht noch wo anders. Vor kurzem hat der Erdölkonzern Royal Shell Dutch die Genehmigung zur Notiz der Shell-Werte in New York erhalten. Der Unileverkonzern will folgen. Beide Unternehmen mußten neben den genannten Garantien ein vielleicht noch größeres Opfer bringen. Sie mußten sich der amerikanischen Publizitätsfreudigkeit beugen und werden wohl künftig jedes Quartal einen Rechenschaftsbericht für die Aktionäre und damit für die Öffentlichkeit abgeben müssen. Eine sehr große Hürde für westdeutsche Unternehmen, wenn man bedenkt, wie wenig publizitätsfreudig zur Zeit noch manche deutsche Firma ist! „Offene Bücher“ stellen also einen wichtigen Kapitalmarktanreiz dar! D. R.