h. b. Düsseldorf

Im Oktober 1953 saßen in dem Düsseldorfer Lokal Caspary die Angehörigen eines Kegelvereins zusammen. Einer hatte einen Spitz bei sich. Als, von seinem Schäferhund Alf geführt, der Kriegsblinde Erich Haaf das Lokal betrat, griff dieser Spitz den Blindenhund an. Alf wehrte sich. Darauf fielen einige der Kegelbrüder mit Bierflaschen und Spazierstöcken über den Blindenhund her. Sie droschen hemmungslos auf ihn ein, trieben ihm Spazierstöcke in den Anus und versetzten ihm schwere Fußtritte. Der Blinde stand hilflos dabei. Er versuchte seinen Hund zurückzurufen – vergebens. Alf konnte gar nicht kommen, weil jedes Abwenden ihm einen tödlichen Schlag bringen konnte. Der Spitz war längst außer Gefahr.

Aber die Kegelbrüder waren in ihrem Element. Sie machten Alf „fertig“. Der verteidigte sich, solange er konnte, das heißt: bis er zerschlagen und erschöpft am Boden lag und die mutigen Kegelbrüder auf ihm herumtraten. Da kam dem Ingenieur Kurt Schmidt, Vertreter für Wiegewaren, ein glänzender Gedanke. Er führte seine brennende Zigarre in den Anus des Hundes ein. Haaf, der nur das Röcheln und Aufheulen seines Hundes hörte, bat den Wirt, A. Caspary, die Polizei zu rufen. A. Caspary verweigerte Haaf nicht nur jede Unterstützung, sondern er verbot ihm auch die Benutzung des Telephons überhaupt. Haaf gelang es, sich ins Freie zu tasten; er ließ sich zur Polizei bringen. Auf dem Revier verband man ihn mit einem Tierarzt, der es ablehnte, zu erscheinen, weil Haaf nicht genügend Geld hatte. Haaf bat den Diensthabenden, ihn mit seinem Hund zum Hauptbahnhof zu fahren. Die Polizei lehnte ab. So mußte der Kriegsblinde Haaf seinen massakrierten Schäferhund auf dem Arm tragen, durch eine Stadt voller wohlhabender Bürger. Er brauchte bis zum Hauptbahnhof etwa eine halbe Stunde; er hätte noch länger gebraucht, wenn ihm nicht ein Schutzmann geholfen hätte.

Der Tierarzt von Velbert war gleich zur Stelle – ohne nach Geld zu fragen. Er diagnostizierte schwere Quetschungen und Verletzungen der Wirbelsäule, dazu Darmrisse und Verbrennungen. Alf war nicht mehr zu retten. Zur Verkürzung seiner entsetzlichen Qualen mußte er getötet werden.

Auf Bitten Haafs wurde vom Tierschutzverein Anzeige erstattet. Die Recherchen der Staatsanwaltschaft blieben jedoch ergebnislos. Die sauberen Kegelbrüder wußten von nichts. Die Staatsanwaltschaft wollte das Verfahren einstellen, weil kein Täter zu ermitteln sei. Der Tierschutzverein wiederholte seine Klage. So ging das hin und her, bis das Millionen-Boulevardblatt Bild den Fall veröffentlichte, allerdings ohne Namen zu nennen. Inzwischen aber ist es stadtbekannt, was der Staatsanwaltschaft unbekannt blieb:

Der Haupttäter ist der Ingenieur und Vertreter Kurt Schmidt, Düsseldorf, Herzogstraße 64. Der Mann, der dieser Orgie der Brutalität zusah und aus Feigheit oder Profitgier einem Kriegsblinden jede Hilfe in seiner Not versagte, heißt A. Caspary und betreibt die Wirtschaft Caspary, Düsseldorf, Herzogstraße 69. Als Zeuge ist zu sprechen bereit der Kegelbruder Zeh, Düsseldorf, Herzogstraße 92. – Worauf wartet die Staatsanwaltschaft nun noch?