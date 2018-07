Inhalt Seite 1 — Die Tendenz zum closed job Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erwin Topf

In einer Tageszeitung wurde vor einigen Monaten die Geschichte von dem Abiturientenjahrgang 1954 erzählt: als ein Beispiel dafür, wie schwer es heute für junge Menschen sei, ‚ein Berufsziel zu wählen". Von den dreißig Schülern dieser Abiturientenklasse, so hieß es da, seien sich drei Monate vorm Examen erst 13 über ihre Zukunftspläne wirklich im klaren gewesen..., trotz aller Bemühungen der Schule und trotz gelegentlicher (unvermeidlicherweise kurzer) Vorsprachen des Berufsberaters. Es müsse also festgestellt werden, daß

"die jungen Menschen sich in dem differenzierten Berufsleben unserer Tage nicht mehr zurechtfinden und daß sie das Gefühl haben, eine folgenschwere Entscheidung unter höchst unzulänglichen Voraussetzungen treffen zu müssen".

Zur Abhilfe wurde von der betreffenden Tageszeitung vorgeschlagen, man möge doch

"ein großes Berufslexikon drucken, wo jeder Beruf in allen seinen Nuancen, mit der für ihn erforderlichen Begabung, mit Vorbildung, Laufbahn, Aussichten, Einkommen und so weiter eingehend erörtert wird".

Wenn das Blatt diesen Vorschlag, der auf Anregungen durch diese Abiturienten selbst zurückging, für nützlich und wertvoll hielt, so sind wir da freilich anderer Ansicht. Wir meinen, hier werde eine Denkungsweise deutlich, die – übrigens sehr unjugendlich – auf eine "Verbeamtung" der beruflichen Existenz gerichtet ist und die in der Sicherheit der "Laufbahn" das schlechthin Erstrebenswerte sieht.

Wer hat die Schuld an dieser Tendenz? Wir alle – weil wir befangen sind und weil wir dem "Berechtigungswesen" (als Ersatz für das, was man früher ein "standesgemäßes Fortkommen" nannte) viel zuviel Bedeutung zumessen. Dem junger Mann, der in die Ausbildung für einen Beruf hineingeht, von dessen Art und Wesen er sich normalerweise gar keine zutreffende Vorstellung machen kann, wird es verübelt, wenn er, nach einiger Zeit des Umschauhaltens, eines Tages "umsattelt" und sich dahin wendet, wo ihm Materie oder Funktion eines anderen Berufes anziehender erscheint. Anstatt in solchen Fällen die "verlorenen Jahre" der Ausbildung in dem beiseite geschobenen Beruf zu beklagen, sollten wir das Gegenteil tun: nämlich den jungen Menschen dafür loben, daß er sich zunächst gewisse Kenntnisse und Erfahrungen auf dem einen Gebiet erworben hat, die ihm für sein berufliches Fortkommen auf anderem Gebiet (und für seine menschliche Reife vor allem) sicherlich höchst wertvoll sein werden.