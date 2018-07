Fahl und abgespannt, wenn auch aufrecht wie immer, kehrte der Bundeskanzler durch einen Nebeneingang ins Hotel Metropole an der Place de Brouckère zurück. Es war halb zwei Uhr nachts, und die Diskussion im Außenministerium, die dritte an diesem Tage, hatte ohne Unterbrechung über sechs Stunden gedauert. Vor dem Aufzug, der den Kanzler und den vor Überanstrengung schwitzenden Staatssekretär in die vierte Etage fuhr, gelang es einem der wenigen in der altmodischen gelben Marmorhalle verbliebenen Journalisten, die Frage anzubringen, ob noch Aussicht auf einen guten Ausgang der Konferenz bestehe. Zögernd und gar nicht schlagfertig wie sonst kam die Antwort: „Was heißt schon gut in dieser schlechten Zeit.“ Matt und entmutigt klangen die Worte des größten Optimisten Europas.

Und doch war gerade an diesem zweiten Konferenztag das Schlimmste, die persönliche Verfeindung der sechs Europäer, verhütet worden. Nacheinander hatten Adenauer, Piccioni, Beyen, Bech und Spaak mit echter europäischer Überzeugung und Leidenschaft noch einmal auf den völlig unnachgiebigen französichen Ministerpräsidenten eingeredet. Gelb vor Erregung erhob sich Mendès-France, raffte nervös seine Papiere zusammen und erklärte, wenn man ihm immer wieder den Prozeß wegen schlechter europäischer Gesinnung mache, sei es am besten, die Konferenz abzubrechen. Bevor er aber aus dem Saal stürzen konnte, wurde er zusammen mit seinen Diskussionsgegnern von Spaak, dem beleibten Hausherrn der Konferenz, mit belgischer Bonhommie zu einem Imbiß eingeladen, nach dem man dann in die Behandlung der einzelnen strittigen Punkte eintreten könne. Es ist Mendès-France auch im weiterenVerlauf der Konferenz nicht gelungen,seine fünf Gesprächspartner davon zu überzeugen, daß er ein guter Europäer sei. Aber er hat auch in der größten Bedrängnis ständiger Isolierung seine wahren Absichten nicht preisgegeben. Niemand hat während der entnervenden Brüsseler Tage einen Blick in die Seele dieses Mannes tun können, dessen Phantasie lebhafter, dessen Ehrgeiz höher, dessen Energie großer und dessen Geduldspanne länger ist als die irgendeines anderen französischen Politikers. Das sind’-ebenso fruchtbare wie gefährliche Qualitäten in der Politik. Sie lassen sich nur nach der Überzeugung bewerten, in deren Dienst sie gestellt werden. Und die Überzeugung ist bis heute unbekannt. Man muß auf Überraschungen gefaßt bleiben.

Es gab. auf dieser Konferenz keinen stärkeren Gegensatz als das malerisch schillernde Bild des französischen Mendès und die starre Zeichnung des rheinischen Adenauer. Weder der Flame noch der Italiener konnten hier eine Brücke schlagen. Alle standen in einer Front gegen den Franzosen. Adenauer hütete sich, an ihre Spitze zu treten. Trotzdem war er ihr Exponent. Denn ohne starke Beteiligung der Bundesrepublik sind diese Länder, nicht zu verteidigen. Das war Adenauers Stärke und die Schwäche von Mendès-France. Der Kanzler hat diese Karte wohlweislich nicht ausgespielt. Dennoch bangte man vor einer Begegnung so verschiedener Elemente wie Feuer und Wasser. Als sie schließlich trotz der Zurückhaltung Adenauers stattfand, gewahrten wir nicht mehr als heftige Gesten des lebhaften Franzosen, aber auch des steifen Deutschen. Das geschah um die Mitternacht des dritten und letzten Konferenztages.

Die Sitzung war unterbrochen worden, weil der amerikanische Sonderbotschafter Bruce um Einlaß gebeten hatte. Während er in den Vorräumen den anderen Ministern die Unumgänglichkeit einer schmerzlichen Revision der amerikanischen Europa-Politik für den Fall eines Scheiterns der Brüsseler Konferenz klarzumachen versuchte, waren Mendès-France und Adenauer im Sitzungssaal zurückgeblieben und in eine heftige Diskussion geraten. Hallstein und Bourgès-Maunoury starrten entsetzt auf ihre Chefs, die kein Blatt vor den Mund nahmen. Die Offenheit, mit der beide die Grenzen ihrer außenpolitischen Handlungsfreiheit darlegten, die ihnen von ihrer innenpolitischen Opposition gezogen seien, ließ sie jedoch nicht einander in die Arme fallen, denn die Endstation der deutschfranzösischen Rivalität: Europa blieb auch diesmal eine Sehnsucht des Deutschen.

Immerhin war ein Kontakt zwischen den sehr verschiedenen, aber gleichmäßig autoritär empfindenden Persönlichkeiten hergestellt, der eine zweite, tiefere Aussprache nach dem Ende der Brüsseler Konferenz ermöglichte. Sie dauerte über eine Stunde. In ihr sind wesentliche Dinge klargestellt und festgelegt worden. Ein militärischer Beitrag Deutschlands zur Verteidigung Europas ist unentbehrlich, die Wiederherstellung der deutschen Souveränität auf allen nichtmilitärischen Gebieten ist unaufschiebbar, ein politisch unbestimmbarer Raum im Herzen Europas, also die politische Neutralisierung eines wiedervereinten Deutschland, ist unmöglich. Mit alledem hat sich Mendès-France aber noch immer nicht für die Europäische Verteidigungsgemeinschaft und ebensowenig gegen die Verständigung mit der Sowjetunion um den Preis dieser Gemeinschaft ausgesprochen. Vielleicht wird seine Haltung in der Ratifizierungsdebatte der Pariser Nationalversammlung, die am Sonnabend beginnen soll, Aufschluß geben. Vielleicht, sicher ist nicht einmal, ob es überhaupt noch dazu kommt.

Paul Bourdin