a. n. Breslau

Religion und sozialistischer Staat“ – zu diesem Thema lädt die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza/PZPR) im polnisch verwalteten Schlesien die neuangesiedelte polnische Bevölkerung und die in ihrer Heimat zurückgebliebenen Deutschen im Rahmen sogenannter „Ausspracheversammlungen“ ein. Die Schwerpunkte der neuen atheistischen Propagandaaktion liegen in den Städten Breslau (jetzt Wroclaw genannt), Oppeln (Opole), Gleiwitz (Gliwice), Ratibor (Raciborz), Waldenburg (Walbrzych), Hirschberg (Jelenia Gora) und Liegnitz (Liegnica).

Auf den Versammlungen in der Breslauer „Woiwodschaft“ forderten die Agitatoren der PZPR strenge und unnachsichtige Bestrafung derjenigen katholischen Geistlichen, die sich gegen die Oder-Neiße-Grenze ausgesprochen und in „verbrecherischer Weise gegen Volkspolen“ gehandelt hätten, als sie erklärten, die deutschen Ostgebiete seien immer noch als deutsches Staatsgebiet zu betrachten. In engem Zusammenhang damit steht die „berechtigte Förderung des polnischen Katholizismus nach Errichtung von Bistümern in unseren Westgebieten (das heißt in den deutschen Ostprovinzen) und nach regulären polnischen Bischöfen.“ Die PZPR-gelenkte polnische Wochenzeitung „Wroclawski Tygodnik Katolicki“, in Breslau herausgegeben, hat kurz zuvor diese Forderung publiziert und ist an den neuen Verfolgungen katholischer Geistlicher, die sich gegen das Regime stellten und engen Kontakt mit Deutschen hatten, maßgeblich beteiligt.

Während in den schlesischen Städten die atheistischen Aktionen nur in geringem Maße spürbar sind, verstärkt sich der Druck in den landwirtschaftlichen Bezirken der „Woiwodschaften“ Breslau und Oppeln. Hier unterstützen die von der PZPR herausgegebenen Provinzzeitungen Gazeta Robotnicza (Oppeln) die „Ausspracheversammlungen“ in den Dörfern, Staatsgütern, „Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften“ (Kolchosen). Die sonntäglichen Gottesdienste beider Konfessionen, oftmals unter primitiven Bedingungen in Scheunen und Holzbaracken abgehalten, verzeichnen starken Zuspruch. Die Versuche der PZPR-Agitatoren, die Kirchgänger von den Sonntagsgottesdiensten mit der Begründung, sämtliche verfügbaren Arbeitskräfte müßten in der Landwirtschaft eingesetzt werden, fernzuhalten, sind fehlgeschlagen. Viele Versammlungen der PZPR wurden mangels Teilnehmer, abgesagt.

Die Drohung der Parteiagitatoren in Schweidnitz (Swidnica), der polnische Staatssicherheitsdienst (Urzad Bezpieczenstwo/UB) werde künftig scharf gegen Geistliche vorgehen, die den Gläubigen raten, mehr an Gott als an den „sozialistischen Aufbau“ zu denken, offenbart die Bedrängnis der Polen und Deutschen in Schlesien.