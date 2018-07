Eine Frau kommt nach achtjähriger Gefangenschaft in Sibirien mit einem Kind zurück. Der Ehemann in Westdeutschland reicht die Scheidung ein. Der Richter trennt die Ehe, weigert sich aber, in diesem besonderen Fall auch in höchster Instanz, die Frau für schuldig zu erklären.

Ein Drehbuchautor (Walter Forster) hat diesmal mit schnellem und sicherem Gefühl zugepackt, und dieses große menschliche Thema unserer Tage wurde ein Film. (Produktion Rombus-Süd.) Es ist auch kein billiges Happy-End zu nennen, daß im Film der Mann am Schluß zu der Frau zurückfindet, nachdem er sich selbst überwunden hat; er läßt sich nicht scheiden. Die tragische Verkettung bleibt. Der Film nimmt jedoch das gute Recht in Anspruch, ein höheres sittliches Verhalten anzudeuten. Kein allgemein gültiges, aber ein erstrebenswertes. Auch der Schauplatz zwischen lärmender Münchener er Oktoberwiese und einer einfachen Tankwärterwohnung ist effektvoll für das Spiel gewählt und erlaubt, zu Szenen von großer erzählerischer Dichte vorzustoßen.

Im billigen Titel „Gefangene der Liebe“ aber verrät sich schon die Verkitschung eines großen tragischen Stoffes, deutet sich das verlogene Spiel mit echten Gefühlen an. Die Frau war in Sibirien keine Gefangene der Liebe, sondern der Russen. Das Kind bekam sie von einem Mitgefangenen, weil es für Frauen eine Chance war, entlassen zu werden. Auf das streitende Ehepaar in der Tankstelle in München angewandt, ist das Wort „Gefangene“ erst recht dazu angetan, Begriffe zu verkleistern und üble menschliche Reaktionen und schäbige Haltung mit den großen Wort Liebe zu verquicken, statt daß der Film die Möglichkeit benutzt hätte, den Zuschauern schablonenhafte, verschwommene Vorstellungen ins rechte Licht zu rücken.

Die Verkitschung zeigt sich auch in Regie an Weisungen an, durch die die heimgekehrte Frau beim Willkommenstrunk ein Glas im Stehen, im Sitzen und im Liegen so lange in der Hand behalten muß, bis es in üblicher Manier auf dem Fußboden zerspringt, um ein zerbrochenes Glück anzuzeigen. Oder im Dialog: Da hat man angeblich den Leuten auf’s Maul geschaut und eine junge muntere Frau, sonst ganz vernünftig und gescheit, klagt – wenn wir richtig hörten – darüber, daß Verehrung der Männer sich so ausdrückt: „Da stellen sie uns Frauen auf den Schrank, und da wollen wir gar nicht herauf ...“ Eine Betrunkenenszene in der Garage mit einer Gerichtssitzung über den Krieg, die so makaber gedacht war, daß es die Zuschauer hätte grausen müssen, geriet überlaut und schauspielerisch unzulänglich daneben.

So rollt wieder einmal ein unausgegorener Film in Hunderten von Kinos ab, der mit guten Ansätzen mit gutem Willen, mit Mut zu einem aktuellen Stoff begonnen wurde. Gute schauspielerische Leistungen in den Nebenrollen: Bernhard Wicki als einstiger Mitgefangener und Todesfahrer auf der Oktoberwiese, Brigitte Horney als Rußlandheimkehrerin und Ärztin, Paul Esser und Mady Rahl als Tankwartkompagnon-Ehepaar. Annemarie Düringer erfüllt mit bemerkbarer Anstrengung die schwierigen Aufaben, die aus der Gefangenschaft entlassene Ehefrau zu verkörpern. Curd Jürgens ist routiniert, aber ohne Ausstrahlung der Ehemann, „der genau so aussieht, wie er sich benimmt“. Ein paar überraschende Kameraeinstellungen: Bruno Mondi. Regie: Rudolf Jugert. E. M.