Von Walter Abendroth

Wie verhält sich ein „Mann des Geistes“, ein Gelehrter, Fachwissenschaftler oder Künstler, wenn unter einer totalitären Regierung sein wohlfundiertes Wissen und Können sich den Vorschriften amtlicher „Richtlinien“, befohlener Tendenzen, politischer Marschrouten beugen soll? Er steht vor der Wahl, dem Zwange nachzugeben und sich somit in ein willfähriges Instrument der Staatsgewalt zu verwandeln – was ihm dann wenigstens die weitere Existenz ermöglicht – oder aber, seinen Charakter fest, sein Gewissen rein zu erhalten und der Wahrhaftigkeit allein die Ehre zu geben – was ihn binnen kurzer Zeit ohne jeden Zweifel den Beruf, die Freiheit, vielleicht sogar das Leben kosten wird. Die Schrecklichkeit dieser Situation kann nur ermessen, wer sie einmal selbst erlebt hat. Dieser aber weiß auch, daß es noch eine dritte Art des Verhaltens gibt, die beispielsweise während der „tausend Jahre“ in Deutschland von vielen gewählt wurde. Wir meinen jene damals bisweilen hochentwickelte, durchaus gewagte und gefahrvolle Technik der indirekten Aufrichtigkeit. Sie bestand darin, daß man verbotene Wahrheiten, die man sagen wollte, Feststellungen über den gegenwärtigen Zustand, die sich einem auf die Zunge drängten, in solcher Form vortrug, daß sie den Gleichgesinnten erkennbar waren, vor den Tribunalen jedoch leicht verleugnet, dem Sinne und dem Gegenstand nach in die „erwünschte“ Richtung abgebogen werden konnten. Praktisch sah das etwa so aus: man schilderte, um die Eigenschaften des bestehenden Regimes bloßzustellen, ähnliche oder gleiche Verhältnisse irgendwelcher früheren geschichtlichen Episoden (zum Beispiel der Zeit der Griechen oder der Münsterer Wiedertäufer) und ließ dabei die Verruchtheit der dafür jeweils verantwortlichen Gesellschaftsschicht hinreichend deutlich werden. Wollte man ein übriges tun, so mochte man noch hinzufügen, wie doch heute, Gott sei Dank, alles so viel anders und besser geworden sei – eine Ironie, deren Aufdeckung und Entlarvung für den Mißtrauischen noch gefährlicher sein mußte als für ihren Autor, weil der Zensor oder Inquisitor damit ja jene optimistische Behauptung seinerseits angefochten hätte.

Es liegt in der Natur der Sache, daß von den genannten drei Verhaltensweisen die zweite – nämlich die existenzvernichtende – am leichtesten zu diagnostizieren ist, während die erste von der dritten zu unterscheiden keineswegs immer gelingt. Das ist ja schließlich auch die bewußte Absicht der dritten, und unbeteiligte Urteiler außerhalb der Grenzpfähle eines totalitären Staatswesens sollten sich hüten, angesichts konkreter Zweifelsfälle diese oder jene Entscheidung zu äußern. Sie könnten dabei ebenso leicht einen ehrlich überzeugten Parteigänger verdächtigen – und Verdächtigung ist unter allen Umständen etwas Anrüchiges – wie einen geheimen Widerständler ins Unglück stürzen.

Darum unternehmen wir es auch nicht, diese überaus heikle Frage anzurühren, obgleich das Buch,-von dem hier die Rede sein soll, geradeswegs dazu herausfordert: das Buch „Beethoven in der Zeitenwende“ von Karl Schönewolf (Mitteldeutscher Verlag, Halle a. S., zwei Bände, 700 und 426 S., mit Bilderanhang, Ln.). Der Verfasser ist in musikalischen Kreisen nicht ganz unbekannt, und soweit das Buch rein sachliche Werkdarstellungen enthält, verdient es das Anerkenntnis als ernste Arbeit von kundiger Hand, mit der Überlegenheit des wirklichen Fachmannes geschrieben, der es nicht nötig hat, den lesenden Laien mit dem bei uns im Westen so beliebten wichtigtuerischen Spezialistenjargon zu verwirren. Auch der biographische Anteil zeugt, rein als darstellerische Leistung betrachtet, von außergewöhnlicher Kenntnis und Sorgfalt. Das Vergnügen an diesen Vorzügen wird leider wesentlich gedämpft durch die Hartnäckigkeit, mit welcher eine Eigenschaft des Menschen und Künstlers Beethoven, nämlich sein stolzes Selbstbewußtsein gegenüber den Großen dieser Welt und sein mitfühlendes Herz für alle „Erniedrigten und Beleidigten“ zunächst auf rein politische Begriffskategorien eingeengt und dann in.solchem Grade zum Zentrum seiner gesamten Erscheinung gemacht wird, daß man glauben könnte, Beethoven sei in erster. Linie ein parteipolitischer Klassenkampf er gewesen, der gewissermaßen nur zufällig ausgerechnet die Musik zu seiner „Freiheits“-Propaganda benutzt habe.

Nun gibt es allerdings manche mündliche und schriftliche Überlieferung von Aussprüchen des Meisters, die durchaus auch als Belege einer „revolutionären“ Gesinnung im plattesten Wortsinn verstanden werden dürfen. Daß sie indessen einerseits Anwandlungen gelegentlichen Unmuts entsprangen, anderseits Randsymptome gerade eines unbedingt metaphysisch, ja, religiös orientierten geistigen Aristokratismus waren und, drittens, daß sie völlig verblassen im Vergleich zu dem, was dieser Gewaltige etwa unter der Bedrückung und der gänzlich schrankenlosen Willkür gewisser heutiger Machthaber hinausgeschrien haben würde – daß er in der materialistischen Stickluft einer modernen „Volksherrschaft“ einfach nicht mehr zu atmen vermocht hätte –, das bleibt natürlich ungesagt. Mußte natürlicherweise ungesagt bleiben. Denn: Tendenz ist alles. Und wo sich diese Tendenz bis in die Hermeneutik versteigt, wo sie als „geistige“ Deutung, und zwar als ganze und einzige mit dogmatischem Anspruch, dem musikalischen Werke aufgepreßt wird, da ergeben sich jene Stellen des Buches, an denen man den Autor entweder belächeln oder beweinen muß.

Die historischen Kulissen für das tendenziös vordeklamierte Lebensdrama stellen: die französische Revolution und der Metternich-Staat. Die eine ganz nur herrlich-himmelblaue Glorie, der andere ganz nur schwarze Hölle. Die eine ganz nur menschlicher Aufstieg, der andere ganz nur menschlicher Absturz. Zugegeben, daß Beethoven selbst es augenblickerlicherweise so gesehen haben mag. Aber sein Abscheu galt jeder Gewaltherrschaft, jedes Bevormundung, jeder Ungerechtigkeit, jeglicher Menschenunwürdigkeit. Es ist nicht anzunehmen, daß ihm der Absolutismus heutiger Ideologen besser gemundet hätte als derjenige damaliger Restauratoren, daß ihn Konzentrationslager und moderne Folterkammern weniger empört hätten als gewisse Anmaßungen einzelner Fürsten und Hofschranzen, deren keiner auf den Gedanken gekommen wäre, keiner gewagt hätte, ihm ernsthaft vorzuschreiben, was und wie er komponieren solle...

Aber da wird nun über viele Seiten hin ein Schauerbild der Restaurationszeit ausgemalt, bei dessen Anblick ein Betrachter im Jahre 1913 noch verstört gewesen wäre darüber, daß es so etwas einmal gegeben hat, während es im heutigen Leser lediglich die zeitgemäßesten Assoziationen herbeiruft; im geschichtskundigen obendrein begleitet von dem Stoßseufzer: Wie harmlos war das doch in jenen Zeiten noch! Wir lesen von dem Wüten der Metternichschen Zensur, von dem trostlosen Verder der Kultur, vernehmen mit Verachtung, daß der allmächtige Staatsminister „unter den Schriftstellern gehorsame Diener fand, die sich erstaunlich rasch von rot in weiß verwandelt hatten“ (natürlich: von weiß in rot wäre nicht verächtlich ge-Zensur beklagen Grillparzer, der von sich sagt „Die Zensur hat mich umgebracht“ (er lebte und schrieb aber dennoch weiter), wir frösteln, wenn wir lesen „Niemand konnte sich mehr sicher fühlen vor Metternichs Naderern“ („Spionen) ... „Jeder Hoteldiener ist ein gezahlter Spion; es gibt Spione, welche dafür entlohnt werden, Wirtshäuser und Hotels aufzusuchen und an der Wirtstafel zu horchen.“ „Sie stammen aus den niederen Klassen des Handelsstandes, der Dienstboten, der Arbeiterschaft, ja sogar der Prostituierten.“ Schrecklich, schrecklich! Allein der Leser darf beruhigt sein – er erhält auch eine plausible Erklärung für soviel menschliche Verworfenheit. Denn: „Spione wie dieser Kerl, den er an die Luft befördert hatte, bewiesen ihm nichts anderes als das schlechte Gewissen der Regierung, dessen Erzeugnis das Agentennetz der ‚Spione Europas‘ tatsächlich auch war.“ Wovon wird hier gesprochen? Die Zeitbilder verwischen sich, die Kulissen haben sich gewandelt, die Namen der Akteure und Statisten gewechselt...