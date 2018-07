Inhalt Seite 1 — Kapital entsteht aus Verzicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Gewerkschaften haben es nicht einfach, sachliche Gründe für die neuen Streiks zu finden. Da gerade in den letzten Wochen der größte Teil der Abschlüsse unserer Aktiengesellschaften für 1953 veröffentlicht worden ist, werden jetzt auch die steigenden Dividenden und die wachsenden Rücklagen als Grund dafür angegeben, daß die Löhne erhöht werden müssen, um den Anteil der Arbeiterschaft am steigenden Sozialprodukt sicherzustellen. Wie weit sind nun noch „berechtigt“ Forderungen einzulösen, die sich seit den schweren Monaten des Wiederaufbaues angesammelt haben?

Wer zu dem Dividendenanstieg in der deutschen Industrie während der letzten drei Jahre Stellung nehmen will, der muß von der Tatsache ausgehen, daß in den Jahren des Wiederaufbaues die Aktionäre mit ganz wenigen Ausnahmen dividendenlos blieben. Man hat zuerst die Betriebe ausgebaut und modernisiert, um damit die Grundlagen der Unternehmen zu festigen und die Arbeitsplätze zu sichern. Auch die Schaffung der Rücklagen dient nicht so sehr dem besseren Leben der Eigentümer, sondern der Sicherung der Unternehmen gegen Rückschläge und damit auch einer Sicherung der Arbeitsplätze und einer Beibehaltung der alten Löhne in Krisenjahren. Nach dem Kriege hat der stetige Aufstieg unserer Wirtschaft das Gefühl dafür geschwächt, daß einmal Rückschläge kommen könnten. In der Textilwirtschaft allerdings haben wir schon recht kräftige Rückschläge gehabt. 1952 hat sich hier erwiesen, wie wichtig in den Unternehmen die angesammelten Rücklagen für die Überwindung der Krise gewesen sind. In gewissen Grenzen wurde zwar Kurzarbeit eingeführt, aber das Lohn- und Einkommensgefüge der Textilarbeiterschaft blieb erhalten. Auf der Strecke geblieben sind allein jene Betriebe, die nicht kapitalkräftig genug waren und deshalb auch die Arbeitsplätze nicht sichern konnten.

Die innere Kapitalstärkung durch Rücklagenbildung bestimmt aber auch ganz wesentlich die Rentabilität der Unternehmungenrund ihre Stellung im Markt. Nur ausreichende Rücklagen gestatten wettbewerbsfähige Preise und außerdem höhere Löhne, sowie verstärkte soziale Aufwendungen. Der Wiederaufbau der vorbildlichen Sozialeinrichtungen unserer Industrie und darüber der weitere Ausbau der Sozialaufweridungen der gerade die letzten Jahre in besonders weitgehendem Umfange kennzeichnete, ist nicht zuletzt die Frucht einer rechtzeitigen Rücklagenbildung. Der Wiederaufbau der freiwilligen Sozialleistungen ist wohl bei allen Aktiengesellschaften vor die Dividendenausschüttung gestellt worden. Wer heute über Arbeitseinkommen diskutiert, darf nicht einfach die Lohnstundensätze miteinander vergleichen, sondern muß darüber hinaus die Einkommenserhöhungen durch bessere Akkorde hinzurechnen. Schließlich sind hierzu die freiwilligen Sonderzuwendungen, insbesondere die immer mehr eingeführten Gratifikationen und Prämien hinzuzurechnen.

Volkswirtschaftliche Statistiken gibt es über diese Entwicklung kaum. Aber eine Reihe von Gesellschaften hat diesbezügliche Erhebungen während der letzten Jahre veröffentlicht. So sind z. B. bei der Continental Gummi-Werke AG Hannover seit 1949 die Löhne, Gehälter und gesetzlichen sozialen Aufwendungen je Kopf der Belegschaft um 25 v. H. gestiegen. Die Brutto-Stundenverdienste der Lohnempfänger haben dagegen um 49 v. H., also fast doppelt so stark zugenommen. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß die Weihnachtsgratifikationen und Werksleistungsprämien in diesem Zeitraum wiederum je Kopf der Belegschaft um 75 v. H. zugenommen haben. Diese Zahlenreihe beweist deutlich, wie die Arbeiterschaft über die Löhne hinaus an der steigenden Produktivität der Unternehmen beteiligt wurde. Dabei handelt es sich keineswegs um einen ausnahmsweise günstigen Fall, sondern die Entwicklungsreihe kann als typisch für weite Teile der westdeutschen Industrie angesehen werden, soweit die Voraussetzungen für wesentliche Ertragssteigerungen gegeben waren.

Während vieler Jahre des Wiederaubaues hat kaum einer an die Aktionäre gedacht. Ihrer entsann man sich erst wieder, als die Möglichkeiten der Selbstfinanzierung immer kleiner wurden und man damit rechnen mußte, daß in absehbarer Zeit Ansprüche an den Kapitalmarkt gestellt werden mußten. Schließlich ist eine moderne Wirtschaft nicht ohne Kapital zu führen. Grundsätzlich hat das Kapital genau so gut einen Anspruch auf ein Entgelt für seine Leistungen wie die Arbeit. Insbesondere die Industrien, die an der Spitze der technischen Entwicklung stehen, sind auf Heranziehung neuer Kapitalien angewiesen. Kapital entsteht aber aus Verzicht, und nur derjenige verzichtet, der für seinen Verzicht eine Gegenleistung erwarten darf. Die ausreichende Kapitalisierung der Unternehmen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung der Konjunktur überhaupt. Der notwendige Kapitalzufluß wird aber nur sichergestellt, wenn eine ausreichende Verzinsung dieser Kapitalien zu erwarten ist. Die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes wird dabei ganz wesentlich davon bestimmt, ob eine angemessene Verzinsung des Aktienkapitals für die normal wirtschaftende Gesellschaft vorhanden ist. Es hat lange genug gedauert, bis man sich dieser einfachen wirtschaftlichen Tatsache erinnerte und dementsprechend die Dividendenzahlungen wieder aufbaute. Und jetzt soll es wieder zu viel sein?

Wie liegen die Verhältnisse tatsächlich? Bis jetzt haben etwa 860 Aktiengesellschaften der westdeutschen Industrie ihre Abschlüsse für 1953 veröffentlicht und ihre Dividende erklärt. Von weiteren 400 Aktiengesellschaften stehen die Abschlüsse noch aus. Vcn den bisher veröffentlichten Abschlüssen sind etwa 25 v. H. dividendenlos geblieben. Bei den noch ausstehenden Abschlüssen dürfte die Dividendenlosigkeit weit über 50 v. H. der Gesellschaften betragen, wenn man davon ausgeht, daß auch von diesen Gesellschaften 10 v. H. ihre Dividendenzahlung wieder aufnehmen. Knapp 30 v. H. der bisher erklärten Dividenden sind gegenüber dem Vorjahre erhöht worden. Insgesamt haben also nur 40 v. H. der Gesellschaften bisher ihre Ausschüttungen verbessert.

Wenn in der Öffentlichkeit das Ausmaß der Dividendenerhöhungen vielfach höher geschätzt wird, dann liegt dies daran, daß gerade die am besten abschneidenden Gesellschaften im Vordergrund der Diskussionen stehen, während die nicht geringe Anzahl von Gesellschaften mit einem weniger glücklichen Schicksal im Hintergrund bleibt. Der weitaus größte Teil der erklärten Dividenden beträgt 4 bis 7 v. H., und die über 9 v. H. hinausgehenden Sätze können an beiden Händen abgezählt werden. Dabei sind gerade unter den hohen Sätzen viele, die als Ausgleich für die jahrelange Dividendenlosigkeit gewählt wurden.