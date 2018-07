Salzburg, Ende August

Die Gefahr, in der ein Festspiel schwebt, das unter einem historischen Aspekt steht, ist immer groß. Salzburg hat sie in diesem Jahre gleich durch zwei Ereignisse in seinem überlangen, hauptsächlich dem genius loci Mozart gewidmeten Fünfwochenprogramm gebannt: einmal durch die Uraufführung der Oper „Penelope“, zum andern – und das ist neu im Nachkriegs-Salzburg – durch einen Ballettabend, der, wie jeder andere Bühnenabend auch, nun ins Festspiel-„Repertoire“ eingebaut ist und nicht, wie im Vorjahre mit dem etwas verunglückten „Gastspiel“ eines Pariser Tanzensembles, den flüchtig angefügten und ebenso entgegengenommenen Kehraus abgibt.

Apropos Penelope. Heinrich Strobel und Rolf Liebermann, das neueste Autorengespann am deutschen Opernhimmel, nennen ihr zweites, mit aller Gesangskunst und Ausstattungspracht zur Schau gestelltes Produkt eine „Opera semiseria“. Da spitzen die Experten die Ohren, und das brave Opernvolk fürchtet sich. Beide Parteien, die feindlichen, strengten sich solchermaßen umsonst an. Denn Strobel entpuppte sich diesmal noch mehr als in der „Leonore 40/50“ als ein gar theatergerechter Mann, der dank seiner Bildung in der Lage ist, eine Zeitungsnotiz, auf der die moderne Seria fußt, von der antiken Penelope-Mär her kunstvoll in diese unsere Gegenwart hineinzuprojizieren. Penelope selbst, die antike, spielt sie den Freiern vor, als warnendes Beispiel, wie es ihr ergehen könnte, wenn sie einen der Freier nähme und Odysseus doch noch zurückkehrte. Um das auch bühnentechnisch zu verknüpfen, wendet Strobel den Trick an, Penelope nicht an einem Totengewand für Laertes, sondern an einem riesengroßen Teppich arbeiten zu lassen. Dieser trennt die beiden Spielflächen, die antike wie moderne, und verknüpft sie zugleich schicksalhaft-geschickt. Außerdem läßt Strobel Homer mit der Meinung allein, daß Odysseus heimkehrt. Auf diese Weise wird dann, nach Ablauf des antiken und modernen Geschehens, eine Allegorie als Coda möglich. Da wird ein für die damalige und heutige Penelope wie für alle einsam zurückbleibenden Frauen möglicher himmlischer Odysseus herbeigezaubert, zum Zeichen, daß die Kunst die Wirklichkeit überwindet oder, wie die Autoren wollen: die Kunst hilft den Menschen ertragen ihr trauriges Schicksal.

Das ist sehr effektvoll und geschickt gemacht, und Rolf Liebermann konnte sich mit der ihm bereits eigenen theatergewandten Sicherheit daran machen, die im wechselseitigen Zwielicht der Zeiten und Kunstanschauungen stehenden Monologe der Penelope mit ebensolcher pathetischmelodistischer Prägnanz zu umreißen wie die Buffonerien der Freier mit jazzrhythmischen Punktierungen (zu Texten, deren zeitsatirischer Gehalt einigen Widerspruch herausfordert) zu grundieren oder den Chor, der antik kommentierte, getreulich in Musikhexametern zu deklamieren. Das Phänomenale an dieser Partitur ist indessen nicht die Entdeckung irgendeiner Art musikalischen Neulands. Es wird vielmehr mit allen Mitteln heute zu Gebote stehender „Archetypen“, könnte man sagen, vorgegangen, und die Sicherheit, mit der das Tragische, Buffoneske und Gleichnishafte (Chor) getroffen und in geradezu entwaffnender Analogie zu Strobels effektvoll-virtuoser Verwebung des antiken und modernen Vorgangs zusammengehalten wird, ist stupend. Wir haben es hier mit einem neuartigen Opern verismus zu tun, der knapp, konzentriert ist, realistisch, auch, biegsam und elegant: dies und die Tatsache, daß das Werk nur siebzig Minuten dauert, weist es als einen Operneinakter aus. – Die Uraufführung (Regie: O. F. Schuh, Bild und Kostüm: Caspar Neher, Dirigent: Georg Szell) war musterhaft. Motto: funktionelle Kunst in höchster Perfektion. In tragenden Partien: Christel Goltz (Penelope) Rudolf Schock (Ercole) und Kurt Böhme, (Odysseus). Großer Publikumserfolg mit Viertelstundenapplaus.

Recht problematisch erwies sich der zweite Eckpfeiler des „neuen“ Salzburg: der Ballettabend Margarete Wallmanns, seit Bruno Walters Tagen mit Salzburg verbunden. Hauptwerk war der trotz Titel nicht eigentlich tänzerisch, vielmehr pantomimisch zu gestaltende „Dame des morts“ Honeggers. Die Darstellung des Chor, Orchester, Ballett, Sprecher und Gesangssoli fordernden Werks hatte große Momente, im ganzen fehlte jedoch der bindende Stil, manches noch auch nach Theatergepolter. Viel belastender für den „Abend“ als solchen erwies sich jedoch die Verknüpfung dieses religiösen Monumentalbildes mit Mozart („Salzburger Divertimento“ nach Paumgartner) und Casellas „La Giara“. Es wurde ein Triptychon ohne echte Korrespondenz, eine Mischung der Stile entstand, die kein einhelliges Bild von einem neuen, doch angestrebten „Salzburger Ballettstil“ ergab. Erfreulich war, daß man dann, wenn das Auge ohne Anreiz blieb, sich getrost dem Genuß des hervorragend spielenden Salzburger Mozarteumorchesters unter Ernst Märzendorfer hingeben konnte: aus dem Ballettabend wurde nicht selten ein Konzertereignis ersten Ranges.

Damit haben die Salzburger Festspiele 1954 ihren Höhepunkt bereits überschritten, wenn man nicht die hervorragend geglückte, übrigens erste echte Salzburger Festspiel-Neuinszenierung der „Ariadne auf Naxos“ hinzurechnen will, die unter Karl Böhm mit Lisa della Casa (einer noch jugendlichen Ariadne), Hilde Güden, einer virtuos-kapriziösen Zerbinetta, und vor allem mit Irmgard Seefried, deren Komponist ein Porträt aus geschliffenster Kunstintensität war, mit Beifall überschüttet wurde. (Regie: Josef Gielen, Bild: Stefan Hlawa). Über die Frage, ob Webers „Freischütz“, der unter Furtwänglers Leitung das diesjährige Salzburg eröffnete, eine Festspieloper, vor internationalem Parkett, sein kann, wird man sich kaum einigen können. Die Forderung: wenn der „Freischütz“ in Salzburg, dann in einer vielleicht herausfordernden, jedenfalls aber modernen Gestalt, hat viel für sich. Ob sie freilich durchführbar ist? (Regie: Günter Rennen, Bild: Teo Otto). An der Spitze eines hervorragenden Ensembles: Elisabeth Grümmer, Rita Streich, Hans Hopf und Kurt Böhme. Wiederholungen vom Vorjahr; Mozarts „Don Giovanni“ und „Cosi fan tutte“ in der Felsenreitschule und im Hofe der Fürsterzbischöflichen Residenz: zwei Stilwelten, deren Realisation in praxi die äußersten Extreme künstlerischer Interpretation bedeutet, das Romantische und das Abstrakte in absoluter Inkarnation. Hier müssen sich die Geister scheiden. Wenn allein diese Aufforderung ein Ergebnis dieser Festspiele bliebe, sie hätten ihre Existenzberechtigung bewiesen.

Hans Rutz