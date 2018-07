Goethe hat keine rechte Meinung von „allgemeinen Begriffen“ gehabt. Er sagte einmal: sie seien – in Verbindung mit gewissen weitverbreiteten menschlichen Eigenschaften auftretend – „immer auf dem Wege, namenloses Unheil anzurichten.“ Vielleicht sind wir heute nicht mehr geneigt, den „allgemeinen Begriffen“ eine solch’ verhängnisvolle Bedeutung zuschreiben zu wollen, wie es der zitierte Ausspruch tat. Aber soviel ist sicher: wenn eine Erörterung erst einmal jenes Stadium erreicht hat, wo man sich gegenseitig allgemeine Sentenzen und Maximen an die Köpfe wirft – dann ist der Weg zu einer Verständigung gründlich verbaut, der solange offen war, als man noch von einem echten, konkreten Problem ausging, und nicht vom Wert, vom Begriff, vom „allgemeinen Prinzip.“

Das allerjüngste Beispiel für diese hier vertretene Auffassung bildet der „Fall Mühlenkartell“. Solange der Streit um „die“ Kartellfrage („als solche“) geht, gibt es ja offenbar keine Verständigungsmöglichkeit mehr zwischen den streitenden Parteien. Da heißt es nur noch: hie Welf – hie Waibling, hie Verbotsprinzip – hie Mißbrauchsgesetzgebung. Hier stehen die Vertreter der Kartellophobie, die ihren Gegnern die Fähigkeit zum exakt-wissenschaftlichen Denken absprechen, und da die Kartellomanen, die der Gegenpartei den Vorwurf eines starren und praxis-fremden Doktrinarismus machen. Wird nun aber die konkrete Frage gestellt, ob der überdimensionierten deutschen Mühlenindustrie in ihrer einmaligen Situation – so, wie sie heute eben gegeben ist – nicht durch eine Vereinbarung über den Abbau überflüssiger Kapazitäten geholfen werden könne, dann braucht man sich gar nicht mehr darüber zu streiten, ob die geplante Konvention nun etwa unter den Begriff „Krisenkartell“ zu bringen sei, oder ob sie besser als „Rationalisierungskartell“ bezeichnet werde: in der Sache besteht dann sehr bald eine (nahezu) völlige Einmütigkeit. Der Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard empfiehlt eine solche Konvention, weil er rebus sie stantibus eben keine andere Möglichkeit der Gesundung für das übersetzte Gewerbe sieht als die Schaffung einer „Kasse“, deren Mittel dazu benutzt werden sollen, einen Teil der Kapazitäten anzukaufen, um ihn „stillzulegen“.

Und seitdem, der Gralshüter der sozialen Marktwirtschaft so votiert hat, stimmen die übrigen zu; die „Interessenten“, die Gewerkschaften, die Verbraucherverbände, die Theoretiker des freien Wettbewerbs, und, auf dem politischen Feld: das Kabinett, die zuständigen Parlamentsausschüsse. So sind also fast alle Beteiligten, gleich Prof. Erhard, der Ansicht, daß bei den ganz besonders gelagerten Verhältnissen dieses Gewerbezweiges die Gesundung nicht „von selbst“ und automatisch durch ein Ausscheiden der technisch und wirtschaftlich schwächeren Betriebe kommen kann: da hier die „steuernde Funktion“ des (freien) Marktpreises eben deshalb nicht zur, Geltung kommt, weil der Rohstoff Getreide im Preis manipuliert und in der Menge kontingentiert ist. Und: weil außerdem jene Betriebe, die im Kampf um einen ausreichenden Anteil am Mehlmarkt „auf der Strecke geblieben sind“, nun nicht etwa (wie es dem „klassischen“ Denkschema entspräche) aus der Erzeugung „ausscheiden“, sondern mit ihren Kapazitäten bestehen bleiben, um nach einer „Stützung“ (sei es durch ihre Gläubiger, sei es durch die örtlich zuständigen Länder oder Kommunen) mit heruntergeschriebenen Anlagewerten weiter am Markte zu bleiben.

Fast alle Beteiligten, so hatten wir gesagt, akzeptieren diese auch von Prof. Erhard geteilte Auffassung der besonderen Aspekte des Falles. Soweit noch eine abweichende Auffassung vertreten wurde, unterschied sie sich nicht in der Diagnose, sondern lediglich hinsichtlich der therapeutischen Vorschläge von der „fast.“ allgemein übernommenen Auffassung, derart nämlich, daß eine Rückkehr zu den Methoden der guten, alten Reichsnährstandszeit empfohlen wurde, an Stelle einer dem Kapazitätsabbau dienenden Konvention: ein handfester berufsständischer Dirigismus also, mit vom Staate entlehnter Autorität, wurde einer mehr „marktkonformen“ Lösung gegenüber – wie sie eine Konvention innerhalb des Gewerbes darstellen würde – vorgezogen. Man befürwortete den „geschlossenen Handelsweg“ für Getreide und Mehl: mit festen Preis- und Kontingentsregelungen, vom Acker bis zum Bäcker, vom Importeur bis zur Hausfrau. Aber wie gesagt, das wollte bisher nur eine verschwindend kleine Gruppe. Nun freilich hat dieser dirigistische Vorschlag neuen Auftrieb bekommen... seit dem 16. August nämlich, als Mr. Disney von der DIDEG (lies: Decartelization and Industrial Deconcentration Group of the Allied High Commission) auf 30 Schreibmaschinenzeilen eine („ausführliche“) Begründung seiner Ablehnung jener Vorschläge gab, die Prof. Erhard mit Schreiben vom 26. Januar und 2. Juni 1954 – die Angabe der Aktenzeichen würde zu weit führen! – gemacht hatte. Eine Wiedergabe der Begründung, die im Stile einer Anfängerfibel für junge und fortschrittsfreudige Nationalökonomen gehalten ist, erübrigt sich; Mr. Disney zeichnet die Gefahren einer Brotpreiserhöhung, erklärt „Gewerbebeschränkungen“ der geplanten Art als „unzulässig“, und weist auf die Gefahr hin, daß die Festlegung von Produktionsquoten (in einem Rationalisierungskartell!) „die technische Entwicklung und die Einführung neuer Produktions- und Verteilungsmethoden hemmen wird“. Schließlich sei zu bedenken – principll: obsta! – daß nach einer genehmigten Mühlenkonvention nun „andere Industrien ähnliche Vorrechte“ fordern könnten; es sei aber der „gegenwärtig (!) in Deutschland bestehenden Wettbewerbswirtschaft“ nicht zuträglich, wenn immer mehr Anträge auf wirtschaftliche Kontrollen und Regelungen gestellt würden... Kein Wort darüber wie das Problem der Überkapazität gelöst werden könnte – kein Hinwei: darauf, daß nun erst, mit diesem negativen Entscheid, dem Reichsnährstands-Dirigismus ein neuer Auftrieb gegeben wird!

Die Kartellgegner in Deutschland haben ja wohl allen Anlaß, das Eingreifen ihrer amerikanischen Freunde – sowohl der Sache nach wie auch der Art nach, in der es erfolgt ist – zu bedauern. Daß dieses Kartell, in Form einer Konvention der Handelsmühlen, jetzt (d. h. also: vorläufig) nicht zustande kommen wird, bedeutet für sie einen veritablen Pyrrhus-Sieg. Die Aktivität des Mr. Disney und seiner DIDEG erinnert an Zeiten, die man längst vergangen glaubte... Erwin Topf.