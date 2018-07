dd. Wiesbaden

Der Regierungspräsident des Bezirks Wiesbaden, Heinrich Nölle, hat den Kreisverwaltungsdirektor Müller als Staatskommissar für den Kurort Schlangenbad im Taunus eingesetzt. Das Oberhaupt dieser 1500 Einwohner zählenden Gemeinde, Bürgermeister Dr. Beischer, mußte seine Geschäfte so lange an Müller übergeben, bis dieser den Beschluß der Gemeindevertretung ausgeführt und die sogenannte Magistratsverfassung eingeführt haben wird.

Nach der hessischen Gemeindeordnung haben kleinere Orte die Wahl zwischen dieser Verfassungsform mit kollegialem Gemeindevorstand und der sogenannten Bürgermeisterverfassung, in der die Exekutive allein in der Hand des Gemeindeoberhauptes liegt. Dr. Beischer vertritt die Ansicht, daß die Magistratsverfassung für einen so kleinen Ort wie Schlangenbad überflüssig sei und die Verwaltung verteure und kompliziere.

Die neun Gemeindevertreter sind jedoch geteilter Auffassung. Im August 1953 beschloß das Schlangenbader Gemeindeparlament mit vier Stimmen bei zwei Enthaltungen, die Magistratsverfassung einzuführen. Da jedoch drei Vertreter nicht an der Abstimmung teilgenommen hatten und die vier Befürworter des Verfassungswechsels nicht der in der Gemeindeordnung geforderten „Hälfte der Gemeindevertreter“ entsprachen, focht Dr. Beischer die Entscheidung mit Erfolg vor dem Verwaltungsgerichtshof an.

Bei einer erneuten Abstimmung im Juni 1953 stimmten dann fünfGemeindevertreter für die Magistratsverfassung, vier dagegen. Der Bürgermeister zählte die Stimmen und erklärte dann: „Der Antrag ist abgelehnt.“ Einer seiner Parteifreunde interpretierte: „Fünf von neun sind nicht mehr als die Hälfte. Denn die Hälfte von neun Gemeindevertretern können niemals viereinhalb Gemeindevertreter sein, weil es keine halben Vertreter gibt.“ Die Mehrheit des Gemeindeparlaments stand dieser Arithmetik fassungslos gegenüber, an der Beischer festhielt, bis der Staatskommissar kam.