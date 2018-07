Die Seeleute, die mit Frachtern, Personendampfern, ja, noch mit Segelschiffen auf den sieben großen Meeren gefahren waren, hatten sich’s nicht träumen lassen, daß sie die Tage des Alters in der Nordenhamer Stiftung zubringen würden ... nun freuten sie sich, die Füße dort unter die gedeckten Tische strecken zu dürfen, den kleinen für ehemalige Kapitäne, den größeren für die Steuerleute, den großen für die Matrosen. Oft standen sie hinter dem Zaun und vertrieben sich schauend ihre Langeweile, sie hatten es gern, wenn an dem Mast auf dem Hof des zweiflügligen Baues die Flagge gehißt wurde, doch heute wehte sie nur in halber Höhe.

Das kam, weil man den trink- und wettlustigen Kapitän Wittmaak zu Grabe trug, und nun rollte der Sarg aus dem großen Tor auf den Hof, die Männer traten aus dem Haus, unter ihnen der Matrose Bernt Ursmaa. Doch als er sich hinter den Sarg stellen wollte, wichen ihm die Männer aus, er wurde nicht in der zweiten, nicht in der dritten noch in irgendeiner anderen Reihe geduldet. Er trottete dann mit einem Abstand von einigen Schritten hinter dem Leichenzug her; die Bewohner von Nordenham mochten vermuten, der Mann gehöre gar nicht dazu, nichts anderes sollten sie nach dem unausgesprochenen Wunsch der alten Seeleute meinen.

Vor drei Tagen war Käpt’n Wittmaak zu Tode gekommen – auf eine seltsame Weise. Die Fahrensleute hatten wieder an dem großen Zaun gestanden, der das Hufeisen des Baues gegen die Straße hin abschloß, und nach dem dünnen Strom des Lebens geschaut, der vorübersickerte: die Kraftwagen der reisenden Vertreter, die das abseitige Städtchen besuchten, ein paar späte Badegäste, die närrisch genug waren, in dem eisigen Wasser zu baden, oder ein paar Pferde vom letzten Trabrennen, die draußen am Bahnhof verladen werden sollten. Und hinter den Schauenden, mitten in der Fläche vor dem Seemannsheim, stand der hohe Mast.

„Tjä, Kap’tein“, sagte Bernt Ursmaa zu Wittmaak tretend, „der da sticht bis in die Wolken; da kann ja wohl unsereins nicht mehr hinauf!“

„Nicht mehr hinauf?“ brummte Wittmaak zurück, „ein echter Seemann, der auf Segelschiffen gefahren ist, verlernt es erst mit seinem Tod!“

„Hinauf und hinauf ist ein Unterschied“, setzte der Matrose dagegen, „mit fünfundzwanzig Klimmzügen schafft das jedereiner; man müßt es mit siebzehn können, wie damals, als wir jung waren!“

„Mit siebzehn Klimmzügen hast du das nie gekonnt“, wetteiferte der alte Kapitän, „ein Pottkerl wie du hat immer zweiundzwanzig gebraucht – und mit zweiundzwanzig vermag ich das heute noch!“ „Wetten? “rief der Matrose. „Käpt’n, ich spendier eine Flasche Genever, echten von Holland drüben, wenn Ihr das schafft!“