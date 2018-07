Beim Volkswagenwerk In Wolfsburg wird Ende 1954 die Tagesproduktion 1000 Kraftfahrzeuge erreichen, teilte Generaldir. Dr.-Ing. Heinz Nordhoff in Salzburg mit, wo er über das Thema „Höherer Lebensstandard durch freie Wirtschaft“ sprach. Es sei in absehbarer Zeit nicht beabsichtigt, vom VW eine Neukonstruktion auf den Markt zu bringen, vielmehr sehe man in Wolfsburg die Hauptaufgabe darin, zu einem Austausch von Aggregaten zu kommen und durch konstruktive Einzelheiten den Wagen laufend zu verbessern. Produktionserhöhungen sind nach, seinen Worten in Wolfsburg nicht mehr möglich aus diesem Grunde besteht die Absicht, neue Produktionsstätten in der Bundesrepublik zu errichten. Eine weitere Verbilligung des VW sei infolge der hohen Materialkosten ausgeschlossen. – In seinem Vortrag bedauerte Dr. Nordhoff, daß in Deutschland die freie Wirtschaft trotz der vielseitigen Bemühungen von Prof. Erhard noch immer von Elementen der Planwirtschaft durchsetzt sei. Nach seiner Auffassung machen den Wert einer Industrieorganisation nicht Gebäude und Maschinen, Kapital und Bankkonto aus, sondern allein der Geist, in den die dort Arbeitenden zu ihrer Arbeit und Aufgabe stehen. Im Volkswagenwerk sei noch nie um Lohn gestritten worden; jedesmal, wenn als Ergebnis der gemeinsamen Leistungen die Preise gesenkt werden konnten, wurden die Löhne erhöht.

Wieder 6 v. H. Dividende bei Gummiwerke Fulda. Die Gummiwerke Fulda Kommanditgesellschaft a. A. in Fulda – die frühere AG gleichen Namens hat diese Gesellschaftsform mit Wirkung vom 1. Januar 1953 angenommen, persönlich haftende Gesellschafter sind Wilhelm und Max Vorwerk, Wuppertal-Barmen – legte den Abschluß für 1953 mit unverändert. 6 v. H. Dividende auf das ebenfalls unverändert gebliebene AK von 6 Mill. DM vor. Die persönlich haftenden Gesellschafter haben von der Ermächtigung, das Grundkapital bis zu nom. 9 Mill. DM zu erhöhen, bisher keinen Gebrauch gemacht. Trotz der im Berichtsjahr vorgenommenen zveimaligen Herabsetzung der Verkaufspreise für Reifen um insgesamt rund 12,5 v. H. konnte der Umsatz im Wert gegenüber 1952 noch um ein weniges erhöht werden; in der Menge lag er sogar um rund 17 1/2 v. H. über dem Vorjahr. Trotz der bekannten Translerschwierigkeiten mit einigen Ländern konnte der Export gesteigert werden, auch neue Absatzgebiete wurden erschlossen. Auf Grund der erfolgreichen Versuche in der Verarbeitung von synthetischem Kautschuk hat man im Berichtsjahr die Herstellung von Pkw-Reifen auf einen Cold-Rubber-Protektor umgestellt, der dem Naturkautschuk in der Laufzeit und in der Rutschfestigkeit erheblich überlegen ist. Für 1954 sind die Hoffnungen auf die weitere günstige Entwicklung des Unternehmens etwas gedämpft durch das Problem „Schiene – Straße“, dessen Lösung und Auswirkung noch nicht übersehen werden können.

Margarine-Union zahlt 8 v. H. Dividende. Die zur Unilever-Gruppe gehörende Margarine-Union A. G., Hamburg, die mit einem AK von 100 Mill. DM ausgestattet ist, verteilt für 1953 eine Dividende von 8 v. H. Die Beschlußfassung über die Verwendung des überschießenden Gewinnes – ausgewiesen ist ein Jahresgewinn von 26,34 Mill. DM, der sich um den Vortrag auf 35,04 Mill. DM erhöht – ist zurückgestellt worden. An der allgemeinen. Zunahme des Margarineabsatzes, der von 530 000 t in 1952 auf 594 000 t in 1953 gestiegen ist, hatte die Gesellschaft erheblichen Anteil. Bemerkenswert war die wachsende Nachfrage nach besseren Margarinesorten. Nach einer vorübergehenden Heraufsetzung der Preise für die besseren Sorten im Januar 1954 sind inzwischen die Preise zweimal wieder ermäßigt worden. Die Preisentwicklung bei den billigsten Margarinesorten gingen unabhängig davon ihren eigenen Weg.

Weitere Umsatzzunahme bei Chemische Hills. Die Chemische Werke Hüls AG in Marl (Kr. Reddighausen) konnte ihren Umsatz im zweiten Quartal 1954 auf 91 Mill. DM erhöhen er lag damit um rd. 16 v. H. über dem Vierteljahresdurchschnitt 1953. Der Auslandsumsatz lag rd. 24 v. H. höher als im Vergleichs durchschnitt 1953, der Inlandsumsatz um rd. 11 v. H. Zur Jahresmitte 1954 waren 11 276 Arbeitskräfte beschäftigt, das sind 286 mehr als am Ende des ersten Vierteljahres 1954: Im Berichtszeitraum sind verschiedene neue Kunststoffe, Waschrohstoffe, Textilhilfsmittel und organische Zwischenprodukte herausgebracht worden. Neu in Betrieb kamen die Erweiterung der Essigsäureerzeugung, Erweiterung der Waschrohstoff-, Vestyron- und Polivinylchlorid (PVC)-Herstellung, ferner die Erzeugung von Laurychlorid und schließlich die Neuanlagen der Anwendungstechnischen Abteilung und der Kunststoffprüfung. Die Gesellschaft (früher als GmbH im Mehrheitsbesitz der IG-Farbenindustrie AG) wurde Ende 1953 nach Entlassung aus der alliierten Kontrolle in eine selbständige AG mit 120 Mill. DM Grundkapital umgewandelt.

85 Jahre Buntweberei Hammersen. Die auf die 1869 erfolgte Gründung der Stammfirma durch Senator Friedrich Heinrich Hammersen als Baumwoll-Buntweberei – mit 45 Webstühlen zurückgehende F. H. Hammersen AG – die Umwandlung in eine AG erfolgte 1900 – beging am 25. August die Feier ihres 85jährigen Bestehens. Die Firma, die heute außer dem Hauptwerk Osnabrück noch Zweigwerke in Bocholt und Rheine betreibt, beschäftigt insgesamt 1030 Personen, davon etwas mehr als 800 in Osnabrück. Das Unternehmen ist sehr exportintensiv.