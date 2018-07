Inhalt Seite 1 — Chopins Verwandlung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Gefühlsmensch, dem im Zeitalter der Romantik die Welt gehörte – wenn auch mit Ausnahme der Bankkonten –, wurde nach der Jahrhundertwende ins Dunkel der Filmtheater eingesperrt. Dort wollen wir den Chopin mißbrauchter Nocturnes und vergewaltigster Trauermärsche einstweilen zurücklassen, bis es uns eines Tages gelingen möge, die Sphäre des „Blauen Klanges“ zu durchstoßen und ihn wieder ans Licht zu ziehen.

Der Komponist selber ist am Mißbrauch seines Namens, der schon mit Liszts zuckersüßem, allzu promptem Nachruf anfing, nicht ganz unschuldig gewesen. Denn, wenn man dem Jüngling die lobenswerten Aufwallungen seines Fortissimo-Patriotismus zubilligen will, so hat leider auch der spätere Chopin – zum Schaden seiner universalen Veranlagung – lange dem gehuldigt, was Nietzsche „die kulturwidrigste Krankheit“ genannt hat: dem Nationalismus. Es war der Weg des geringsten Widerstandes. Mitleid mit den politisch Vertriebenen war in Paris damals eine für die Polen höchst lukrative Mode, deren „Modeschau“ sich in einem der vornehmsten Adelspaläste abspielte, dem Hotel Lambert auf der Ile St.-Louis. Hiervon hat auch der interessante junge Klavierlehrer mit dem angenehm fremdländischen Wesen reichlich profitiert.

Dann aber brach ein bitteres Schicksal über Chopin herein: die Schwindsucht. Sie lähmte seine Widerstandskraft und lieferte ihn den Saugorganen literarischer Kreuzspinnen und dem Reklamebedürfnis musikalischer Zirkusreiter aus; sie zwang ihn immer wieder aufs neue zur Verteidigung der nackten Menschenwürde. Dieses eigene Los, nicht das seines Volkes, hat Chopin schließlich zu sich selbst geführt; aus dem schmachtenden Emigranten, dessen Herz schmerzverkrampft unter dem Produkt des teuersten Hemdenschneiders am Boulevard des Italiens zuckte, wurde ein harter Mann; ungezwungener Charme verwandelte sich in kalte Höflichkeit, gesellschaftlicher Eifer in bittere Menschenverachtung. Doch der „stolzeste und kühnste Dichtergeist der Zeit“, wie Robert Schumann ihn genannt hat, war gerettet. So konnte denn derselbe Nietzsche auch diese andere, für einen Skeptiker erstaunlich kategorische Äußerung tun: „gegen Chopin gebe ich den Rest der Musik hin.“

Frédéric Chopin: 6 Polonaisen (Electrola WALP 1028); Polonaise-Phantasie in As-dur (Electrola BLP 1027); 4 Scherzi (Electrola FALP 147). Artur Rubinstein. – 4 Balladen (Philips A 00 129 L); 24 Préludes (Philips A 00 109 L). Cor de Groot. – Ballade As-dur, Scherzo cis-moll, Phantasie f-moll; Julius Katchen (Decca LX 3079).

Chronologisch ist die Verwandlung des Komponisten Chopin vom „Politiker“ zum Menschen schwer zu verfolgen, denn sie hat sich nicht nach systematischen Prinzipien abgespielt. Trotzdem kann man sie in der Gesamtheit des Chopinschen Werkes und auch innerhalb seiner Kategorien beobachten. Hier wird der Interpret zum Forscher und Biographen werden müssen: mit zunehmendem Alter vertraute der Komponist die innersten Gedanken nur noch seinen Werken an. Von aller Morbidität freier Scharfsinn, Intuition verbunden mit. rücksichtsloser Offenheit, überlegenes Virtuosentum allein werden die hinter den Klängen verborgenen seelischen Vorgänge ergründen und vermitteln, können. –

Wer von Artur Rubinstein, diesem unerreichten Meister pianistischer Dramatik, die Polonaisen hört, hat in dem Weg von der primitiv-marschartigen in A-dur über die beinahe asiatisch-wilde in fis-moll zur nachdenklichen, resignierenden Polonaisephantasie die oben skizzierte Entwicklung in drastischer Klarheit vor sich. Ergänzt wird das Bild durch die abrupten seelischen Querschnitte der Scherzi, die uns blitzartig einzelne Stimmungssituationen beleuchten. Aus den ersten beiden spricht der gequälte, grimmige Chopin des Porträts von Delacroix und der Daguerreotypie; der mit seiner Krankheit ringende, abwechselnd verzweifelte, und Trost findende aus dem cis-moll-Scherzo mit der von Carillongeläute begleiteten Choralmelodie. Vorübergehende Ruhe, ungestörter innerer, Friede endlich klingt aus dem leuchtenden – man erlaube mir einmal den Ausdruck: bezaubernden Scherzo in E-dur. Hier wie in den Polonaisen vollführt Rubinstein verblüffende Leistungen an hart zuschlagender, unbarmherziger Wucht, aber auch an duftiger Brillanz.

Diesen Werken des unmittelbaren Geschehens stehen die erzählenden Balladen mit der ihnen hinzuzurechnenden Phantasie in f-moll gegenüber, außerdem die das Berichtende mit dem Spontanen in sich vereinenden Préludes. Niemand, der sie kannte, wird jemals Alfred Cortots an Poesie und Differenziertheit einmalige Aufnahmen dieser Werke vergessen. Ihnen nahe kommt das Spiel Cor de Groots: vom Technischen gar nicht zu reden, finden sich bei diesem Pianisten der Reichtum der Farben, die Geschmeidigkeit der Linie und die Großzügigkeit der Architektur, die den bedeutenden Chopinspieler ausmachen. Hier möchte ich gleich auf eine fruchtbare Idee der Philips-Gesellschaft hinweisen, die den Préludes auf der Rückseite der Tasche ein Themenverzeichnis mitgegeben hat.