Schneller, als erwartet, hat die in Guatemala an die Macht gekommene Regierung des Oberstleutnants Carlos Castillo Armas unsere Frage beantwortet; „ob eine siegreiche Revolution in Guatemala, die zweifellos auf amerikanischen Druck hin eine grundlegende Änderung des Bodenreformgesetzes mit sich bringen wird, auch das Unrecht wiedergutzumachen gedenkt, das den enteigneten deutschen Staatangehörigen zugefügt worden ist“. (Die ZEIT vom 24. Juni). Am 22. August trat nämlich eine Verordnung der Regierung in Kraft, durch die 120 ehemals staatliche Pflanzungen, die auf Grund des Landenteignungs-Gesetzes des gestürzten Präsidenten Jacobo Arbenz Guzman im Juni 1952 parzelliert und an Landarbeiter verteilt worden waren, wieder an die Regierung zurückfallen. Bei diesen Pflanzungen handelt es sich um insgesamt 800 000 acres, deren deutsche Eigentümer während des zweiten Weltkrieges von dem damaligen Präsidenten Jorge Ubico entschädigungslos enteignet worden waren.

Die Entscheidung der Regierung Castillo, diese Kaffeepflanzungen wieder zu nationalisieren, ist auf den Bericht einer Kommission landwirtschaftlicher Experten zurückzuführen, die vor kurzem die Haziendas besichtigt und festgestellt hat, daß die ehemals reichen Plantagen sich infolge schlechter Betriebsführung und mangelhafter technischer Beratung in einem erbärmlichen Zustand befinden. Die Untersuchungskommission schätze den durch diese Mißwirtschaft hervorgerufenen jährlichen Verlust auf 25 Millionen Dollar. In der Regierungsverordnung vom 22. August wird behauptet, sehr viele Parzellenbesitzer hätten erklärt, sie wollten lieber als Lohnempfänger auf den Pflanzungen arbeiten, als eine Parzelle im Rahmen einer Kooperative bewirtschaften. Die Regierung hat nun sämtliche landwirtschaftlichen Kooperative aufgelöst und verfügt, daß ihre Mitglieder auf den Pflanzungen als Tagelöhner weiterarbeiten dürfen.

Die Verordnung vom 22. August wird solange in Kraft bleiben, bis ein neues Gesetz über die Landwirtschaft verabschiedet worden ist. Das Bodenreformgesetz des gestürzten Präsidenten Arbenz wurde unmittelbar nach der Machtergreifung Castillos für ungültig erklärt.

Die Regierung Castillo hat bisher über den Entschädigungsanspruch der nordamerikanischen Gesellschaft United Fruit Co. in Höhe von 15 Millionen Dollar für die Enteignung von 200 000 acres Land an der pazifischen Küste bei Tiquisate noch nicht entschieden.

Die Renationalisierung der entschädigungslos enteigneten 800 000 acres deutscher Eigentümer läßt noch nicht erkennen, ob die neue Regierung in Guatemala bereit ist, das den deutschen Pflanzern zugefügte Unrecht in irgendeiner Form wiedergutzumachen. Immerhin bietet die Tatsache, daß diese Ländereien wieder im Staatsbesitz sind, eine bessere Möglichkeit, die berechtigten Ansprüche der ehemaligen Eigentümer geltend zu machen. K-r.