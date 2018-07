Immer sind Völker aus Wanderlust gewandsrt, Europa, sondern die Erde gesehen hat wie die Landstörzerin, zeitgemäß abgewandelt, und sogar die Goten und Vandalen, die Sem- Aber auch diese Millionenwanderung war noch auch heute noch genau so dem Krieg und den I" i nonen, Markomannen und Burgunder sind nicht aus Skandinavien fortgezogen, weil daheim nicht genug Getreide wuchs: so banal positivistisiie Begründungen ließ sich das vorige Jahrhundert gefallen, aber nicht mehr das unsrige. Das sah und sieht tiefer und sagt: die Leutchen wanderten, weil es ihnen Spaß machte zu wandern, und weil sie ach nach Unterhaltungen mit weitgereisten Bernsteinund ähnlichen Händlern sagten: "Fein — wo der herkam, ist es schöner als hier — da machen vir auch hin!" "Ah jeder Mensch hat halt ne Sehnsucht", sagt der alte Hausierer in den "Webern" Gerhtrt Hauptmanns. Bei den Russen waren alljährlich Tausende und Tausende auf der Landstraße, Menschen, die einfach die Seßhaftigkeit nicht ertrug:n. Die vielgeschmähte Leibeigenschaft war zum guten Teil ein Gegengift gegen dieses ständige Fluktuieren: sie half, die Leute wenigstens ein bißchen auf der Scholle festzuhalten.

In der bürgerlichen Zeit, so von den Jahren des Sonnenkönigs an, traten die Emigranten an die Stelle der wandernden Völker: Hugenotten und französischer Adel, Salzburger Bauern und holländische Mennoniten, russische Philipponen und polnische Aufständische gingen über nahe Grenzen und brachten wenigstens ihr Leben und ihren Glauben in Sicherheit. Die Völker selbst aber blieben, wo sie waren: das Konservative saß ihnen noch für eine Weile in den Wurzeln und hielt sie fest.

Unser Jahrhundert nun brachte die Erfindung der Weltkriege und in ihrem Gefolge die Erfindung der Flüchtlinge und Vertriebenen; es bnacHe die ebenso peinliche Einrichtung der Umsiedlungen, von den kleinasiatischen Griechen bis zur Zerstörung des bald tausendjährigen Deutschtums im Baltikum und den schauerlichen Flüchtlingszügen und Austreibungen von Millionen aus Schlesien, Pommern, Posen, dem ganzen deutschen Osten.

Der Flüchtlingszug vom Winter 1945 war wohl Eine neue Flüchtlingswelle erhob sich, als der Krieg, wenigstens angeblich, lange vorüber war: Die Flucht der Hunderttausende, die sich vor allem seit der Grenzsperre von 1952 aus der Sowjetzone zuerst nach Westberlin, dann nach dem Westen jenseits der Elbe ergoß und an der der Begriff Völkerwanderung wieder einmal allerhand merkwürdige Seiten im hellen Licht eines neuen Tages sichtbar werden ließ.

Diese neuen Seiten sind ebenso alt wie das Phänomen der Völkerwanderung selber. Wenn man die Beschreibungen der Wanderzüge liest, die in früherer Zeit den großen Kriegen folgten, etwa des Grimmeishausen herrliche "Landstörzerin Courage", bei der man von der Wirklichkeit der Zeit zwischen 1618 und 1648 noch wesentlich mehr erfährt als aus dem "Simplioius" selbst, dann beginnt man mit nachdenklichen Augen auf unsere geliebte Flüchtlingsscharen, die er aufscheuchte, gefolgt sind — weil nun einmal all das, was, aus der Seßhaftigkeit herausgerissen, unvermeidlich seine Nebenfiguren und Begleiter bildet, heute wie zu Wallensteins oder Etzels, zu Melacs oder Napoleons Zeiten sich gleich ist.

Berlin, Westberlin, ist in diesen Jahren die große Auffangstation für die Flüchtlingsmassen geworden, und dem Riesenheer der politischen Flüchtlinge folgte die Flut des "Trosses", pämlich die Scharen derer, die ebenfalls teilhaben wollten an dem Zug ins gelobte Land, der für Unzählige von ihnen zugleich Flucht vor wenig angenehmen Möglichkeitetv des Daseins daheim zu den lockenden, angenehmen der Fremde war.

Wer im Osten etwas ausgefressen hatte, ergriff nur zu gern die gute Gelegenheit zu verschwinden und hier im Westen wieder als Unschuldsengel auf