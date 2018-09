Der Kreml hat einen Sieg errungen. Wyschinskij hat dies bereits vor acht Tagen bei seiner Landung in New York vorausgesagt. Auf die Frage eines Journalisten, was er von der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft halte, antwortete er: „Die EVG ist tot.“ Aber ebenso richtig sind die Worte, die der sozialdemokratische Abgeordnete Carlo Schmidt nach Abschluß der französischen Kammerdebatte sagte: „Man soll um Gottes willen nicht glauben, daß mit dem Zusammenbruch der EVG Europa zusammengebrochen ist. Es ist nur eine falsche Voraussetzung zusammengebrochen.“ Der Katzenjammer in Frankreich wird nicht ausbleiben. Die Politik von Mendès-France, Frankreich zu retten, und wenn der freie Westen darüber zugrunde geht, kann sich auf die Dauer nicht behaupten. Diese Jeanne d’Arc-Stimmung ist nicht mehr zeitgemäß. Man wird bald erkennen, daß eine solche Politik gerade in jene Situation führt, die Frankreich immer am meisten gefürchtet hat, die der Einkreisung. Um sich aus dieser Isolierung zu retten, hat Frankreich sich im 17. Jahrhundert mit den gefährlichsten Feinden des christlichen Abendlandes, den Türken, verbündet, heute kann es einen solchen Schritt nicht wiederholen. Es hat den Feind bereits im Land, und ein Bündnis mit den kommunistischen Staaten der Welt würde daher tödlich sein. Der europäische Zusammenschluß ist der einzige Ausweg, den es in dieser Lage für die Franzosen gibt, und die einzige Hoffnung für alle Europäer, die die Freiheit lieben. tgl.