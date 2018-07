Eine Meldung aus New York weiß zu berichten, daß die bekannte Schallplattenfirma R. C. A. Victor es unternommen hat, Meisterwerke der Musik populär zu machen, indem sie „konzentrierte Auszüge“ aus Werken der klassischen Symphonik und der gängigen Oper auf den Markt bringt. Wie es in der Begründung heißt: um „den zeitbeschränkten Hörern, unter Fortlassung von weniger wichtigen Teilen, das Wesentliche und wirklich Wichtige der großen Musikschöpfungen der Weltliteratur“ zu vermitteln. Kein Geringerer als der berühmte Dirigent Stokowski hat dies Verfahren in der Propagandaschrift mit Nachdruck, gutgeheißen. Er meint, es sei ein verdienstvolles Werk, die Sternenmomente der Inspiration... denjenigen nahezubringen, deren Zeit durch die Anforderungen des modernen Lebens stark in Anspruch genommen ist...“

Daß es sich hier um ein wohldurchdachtes glänzendes Geschäft handelt, wird niemand bestreiten. Daß aber ein Musiker von Rang seinen guten Namen dafür hergibt – und mit derartig dilettantischen, ja, banausischen Argumenten –, das befremdet immerhin.

Zunächst einmal: solange Kunst überhaupt noch irgendwie ernst genommen wird, gehört sie zu jenen Dingen, die nur dem Menschen zugänglich bleiben, der ihnen auch gewisse Opfer – zum Beispiel an Zeit – zu bringen bereit ist. Es gibt auch in unserer sprichwörtlich „zeitlosen“ Gegenwart niemanden, der keine Zeit erübrigen könnte für etwas, womit es ihm Ernst ist. Die Frage ist lediglich, was ihm wichtiger erscheint: dieses oder etwas anderes. Es kommt also auf so etwas wie eine persönliche Entscheidung an, nach welcher sich freilich auch die Geister scheiden.

Sodann aber – und wiederum, daß dies ein Musiker von Rang und Namen nicht wissen will, muß Erstaunen erregen –: Was ist „das Wesentliche“ einer „großen Musikschöpfung“? Jeder Konservatoriumsschüler lernt es: das Wesentliche sind nicht die sogenannten „schönen Stellen“ – wie der schwärmende Laie es nennt –, nicht die „Sternenmomente der Inspiration“, wie Stokowski meint. Es gibt zahlreiche Musikwerke, die keinen Mangel an solchen „Momenten“ haben, die sozusagen nur aus „schönen Stellen“ zusammengesetzt sind – aber als „Komposition“ taugen sie gar nichts. Weil ihnen nämlich das Wesentliche fehlt. Und das ist genau das, was die Grammophonfirma als „weniger wichtige Teile“ bezeichnet: der organische Plan, die überzeugende Architektur, die logische Entwicklung, mit einem Wort: der eigentliche Anlaß, die eigentliche künstlerische Motivierung der musikalischen Höhepunkte, der „schönen Stellen“.

Diese Höhepunkte, diese „Sternenmomente der Inspiration“ sind gleichsam nur die Pointen eines Musikstückes. Sie ohne die angeblich weniger wichtigen Bindeglieder, ohne den eigentlichen musikalischen Vorgang, ohne den „Text der Predigt“ aneinanderzureihen, ist ebenso sinnlos, als wollte man nur die Pointe eines Witzes vortragen unter Verzicht auf die vorbereitende Geschichte, aus der sie erst verständlich wird. Es ist reiner vorsätzlicher, brutaler Kunstmord.

Geschäftlich, wie gesagt, wird es sich zweifellos auszahlen, den rein genießerisch eingestellten Musikverzehrern zum Schlagrahm-Nachtisch tönende Sofabilder zu servieren. So etwas hat es ja schon früher gegeben. Man nannte es da, ehrlich und ohne Beschönigung, „Potpourri“. Unserer Zeit blieb es vorbehalten, dieser damals mit Recht von ernsten Kunstfreunden geringgeschätzten Gattung von schlechter Unterhaltung auf Kosten wirklicher Bemühung um die Kunst den Glorienschein einer humanitären Tat zu verleihen.

A-th