Von Ludwig Reiners

Vor einiger Zeit ging durch die Presse eine Notiz, eines der deutschen Länder beabsichtige, Rheuma-Beratungsstellen einzuführen, die unentgeltlich – den Rheumaleidenden Ratschläge geben sollten. Sicherlich haben die meisten Zeitungsleser, vor allem die vom Rheuma Gepeinigten, von diesem Plan mit Befriedigung Kenntnis genommen; höchstens werden einige Leute, die von anderen Krankheiten gequält werden, sich gefragt haben, warum denn nicht auch unentgeltliche Beratungsstellen für Magenkranke oder für Hämorrhoidenleidende geschaffen würden ...

Aber eigentlich ist ein anderes Problem noch weit wichtiger. Nämlich die ganz grundsätzliche Frage: Gibt es auf der Welt überhaupt unentgeltliche Leistungen? Es ist ja klar: jede Leistung – mag sie nun in einer Arbeit oder in einer Lieferung von Waren bestehen bedarf eines Urhebers, und dieser Urheber muß leben. Irgend jemand muß also seinen Lebensunterhalt bezahlen. Wir können in diesem Zusammenhang von dem Sonderfall der sogenannten „ehrenamtlichen“ Arbeit absehen, d. h. dem Fall, daß jemand aus anderen Quellen ausreichend verdient und seinen Lebensunterhalt von dort aus bestreitet; übrigens ist auch die ehrenamtliche Arbeit – weil qualitativ schlechter – besonders teuer; bisweilen wirft sie dem Betreffenden auch Nebeneffekte ab, die ein gewisses Entgelt in sich schließen. Aber der in seinem Umfang begrenzte Fall der ehrenamtlichen Arbeit soll nicht Gegenstand dieser Überlegungen sein, sondern vielmehr der weit verbreitete Sachverhalt, daß die öffentliche Hand – also Bund, Länder, Gemeinden oder andere Sammelorganisationen – irgend etwas angeblich unentgeltlich oder auch „staatsverbilligt“ liefern.

Es ist doch klar: wenn in einer Rheuma-Beratungsstelle ein Arzt, ein Verwaltungssekretär und eine Schreibkraft sitzen, dann erhalten diese drei Spender der unentgeltlichen Leistung eine Bezahlung, und zwar aus den Taschen der Steuerzahler. Die Rheuma-Beratung ist also, genau genommen, nicht unentgeltlich, sondern, sie wird von jemand andern als dem Empfänger bezahlt. Der Staat hat noch niemals einen Pfennig ausbezahlt, den er nicht vorher jemandem weggenommen hätte. Unentgeltliche Leistungen sind also Leistungen, die ein anderer bezahlt; den man nicht kennt.

Nun wird dieser Sachverhalt die Rheumaleidenden wenig beunruhigen, solange sie nicht selbst zu den Zahlenden gehören. Die Leistungen des Staates werden nämlich deshalb als unentgeltlich empfunden, weil eine große Anzahl von Menschen glaubt: die Steuern würden, im wesentlichen von den Wohlhabenden aufgebracht. Ist diese Ansicht in unserer Zeit noch richtig?

Wen man als „wohlhabend“ bezeichnen will, ist natürlich eine reine Ermessensfrage. Nehmen wir, um eine pauschale Zahl herauszugreifen, an, daß wir als wohlhabend alle diejenigen rechnen wollen, welche im Monat mehr als 1000 DM verdienen. Es sind dies in Deutschland 250 000 Leute; sie haben zusammen etwa 8 v. H. des Volkseinkommens. Wieviel die Wohlhabenden an Steuern zahlen, läßt sich nicht genau ermitteln; denn niemand weiß, wie weit z. B. die Körperschaftsteuer von den Aktionären getragen wird und wie weit sie in die Preise übergeht; niemand weiß auch, welcher Teil der Aktionäre zu den Wohlhabenden gehört; auch beispielsweise bei dem Zigarettenverbrauch kann niemand sagen, wieviel von dieser und von jener Schicht geraucht wird. Aber man kann eine einfache Berechnung anstellen: da die Belastung durch Steuern und Abgaben 45 v. H. des Volkseinkommens ausmacht, so würden also die Wohlhabenden, selbst wenn man ihnen kurzerhand ihr gesamtes Einkommen wegsteuert und ihnen keinen Pfennig beläßt, aus ihrem 8 v. H.-Anteil am Volkseinkommen nur rund 20 v. H. der Steuern aufbringen können. Es fällt hier ins Gewicht, daß die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung naturgemäß auf den Nichtwohlhabenden lasten, weil die Wohlhabenden ihre Kranken- und Altersversorgung aus dem Einkommen bestreiten. Die Verhältnisse liegen natürlich in allen Ländern ähnlich. In einem Land mit so starker Einkommenumverteilung wie England, bezahlen sogar die Leute mit weniger als 5000 Mark Jahreseinkommen die ihnen zufließenden sozialen Leistungen zu 60 v. H. selbst. Die Tatsache, daß die Nichtwohlhabenden mindestens 80 v. H. der öffentlichen Ausgaben finanzieren, wird viele überraschen. Sie bedeutet nämlich kurz und anschaulich ausgedrückt: Wenn morgen Rheuma-Beratungsstellen eingerichtet werden, dann werden sie zum großen Teil von genau denselben Leuten bezahlt, die sich einbilden, hier eine unentgeltliche Beratung zu genießen. Das Geld für diese Beratungsstellen kommt aus der Tasche der Steuerzahler, und die Steuerzahler sind die Patienten selber. Wir müssen also unsere erste, Definition ergänzen: Unentgeltliche Leistungen sind Leistungen, die die Empfänger bezahlen, ohne es zu merken.

Nun wäre dieser Sachverhalt an sich noch gar kein Argument gegen unentgeltliche Leistungen. Die meisten Menschen sind nun einmal so, daß es ihnen lieber ist, wenn man ihnen das Geld unmerklich aus der Tasche herausholt. Die Frage ist nur, ob womöglich die Leistungen bei dieser unmerklichen Bezahlung teurer werden. Nehmen wir wieder unsere Rheuma-Beratungsstellen. Wenn der Patient nicht zu einem behandelnden Arzt geht, sondern zu diesem unentgeltlichen Berater, so entsteht wohl oder übel ein „Akt“. Wo nämlich die öffentliche Hand tätig ist, muß ein Akt entstehen, denn schließlich muß doch festgestellt werden, wo das Geld bleibt und was diese Stellen tun.