Fünf Monate sind seit dem „schwarzen Freitag des Föderalismus“ (9. April) – der größtenteils ablehnenden Stellungnahme des Bundesrates zur Regierungsvorlage über die Finanzreform – ins Land gegangen. Der Bundestagsausschuß für Finanz- und Steuerfragen hat im Juni mit seinen Beratungen begonnen und diese hinsichtlich des Finanzverfassungsgesetzes vor den Parlamentsferien nahezu abgeschlossen. Um den möglicherweise drohenden Verfassungskonflikt ist es still geworden. Wenigstens zunächst: denn ob das, was der Ausschuß vermutlich dem Plenum empfehlen wird, die Zustimmung des Bundesrates finden wird, ist zweifelhaft.

Wie sehen nun diese mutmaßlichen Empfehlungen aus? Zunächst einmal ist der Katalog der ausschließlichen Bundessteuer um die Kapitalverkehr-, Wechsel- und Versicherungssteuer erweitert worden –; vernünftigerweise, weil z. B. das Aufkommen der Versicherungssteuer regional nicht aufreiben ist. Warum sollen die Länder, in denen die Versicherungsgesellschaften massiert sind, das Steueraufkommen erhalten, wenn der Vorgang, an den die Besteuerung anknüpft, sich in anderen Ländern ereignet? Dagegen werden wahrscheinlich die restlichen „kleinen Steuern“ (Kraftfahrzeug-, Vermögen- und Erbschaftsteuer) den Ländern verbleiben, was zumindest nach dem eben Gesagten hinsichtlich der Erbschaftsteuer unsystematisch ist – ebenso wie der Verbleib der Biersteuer als einziger Verbrauchsteuer bei den Ländern aus den sattsam bekannten Gründen ...

Die Einkommen- und die Körperschaftsteuer, die nach der Regierungsvorlage als gemeinschaftliche Steuern gedacht waren, beabsichtigt man, in den Bundesanteil als ausschließliche Bundessteuer und den Länderanteil als ausschließliche Landessteuer aufzuspalten, wobei zunächst dahingestellt bleibt, wie sich dies in der Verwaltung (etwa bei Anträgen auf Stundung, Erlaß) auswirken wird. Mit der Erklärung der beiden Steuern zu gemeinschaftlichen Steuern wollte der Bundesfinanzminister offensichtlich einen verstärkten Einfluß des Bundes auf die Verwaltung dieser Steuern erreichen. Die Länder haben sich gegen die hierin liegende weitere Aushöhlung ihrer Steuerverwaltungshoheit mit Recht gewehrt. Wenn nämlich eine einheitlichere Verwaltungspraxis und die Vermeidung von Steuer-Oasen für erforderlich gehalten wird, dann sollte man dies nicht sozusagen von hintenherum zu erreichen trachten, sondern den Mut haben, den durch Art. 108 GG und die beiden Finanzverwaltungsgesetze geschürzten gordischen Knoten kühn zu durchhauen und die Bundesfinanzverwaltung einzuführen.

Der Ausschuß hat sich ferner für die Bundesergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschafsteuer (und gegen das vom Bundesrat statt dieser vorgesehene Zuschlagsrecht) entschieden. Hierbei handelt es sich, was oft übersehen wird, nicht allein um eine finanzpolitische, sondern auch um eine verfassungsrechtliche Frage. Die Ergänzungsabgabe soll eine neue Steuerquelle sein, deren Aufkommen ausschließlich dem Bunde zusteht und deren Gestaltung daher – Art. 105 GG – nicht von der Zustimmung des Bundesrates abhängig ist. Die Einzelheiten des Zuschlagrechts dagegen müßten, da es sich nicht um eine selbständige Steuer handeln würde, in einem Zustimmungsgesetz geregelt werden. Dem Bunde würde damit insoweit die eigenverantwortliche Gestaltung seiner Finanzpolitik genommen werden. Er müßte, wenn z. B. auf internationaler Ebene auf ihn zukommende Mehrbelastungen entstehen, die zur Hebung bzw. Erhöhung der neuen Finanzierungsquelle zwingen, sich der Zustimmung der Länder versichern. Liegen die parteipolitischen Mehrheitsverhältnisse ungünstig, könnte eine knappste Mehrheit im Bundesrat das Vorhaben der Bundesregierung blockieren.

Erhebliche Schwierigkeiten bereitet nach wie vor die Frage des Bundesanteils. Soll bzw. muß seine Höhe im Grundgesetz festgelegt werden? Die Regierungsvorlage bejahte diese Frage, wollte aber eine „Versteinerung“ der Höhe durch die Revisionsmöglichkeit qua Zustimmungsgesetz verhindern. Das hätte – da ansonsten das Grundgesetz nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden kann – die Schaffung nur scheinbarer Verfassungsrechte bedeutet. Der Bundesrat wollte die Höhe des Bundes anteils „endgültig“ festlegen, obwohl bereits Popitz erkannt hatte, daß sich die Steuerverteilung einer verfassungsrechtlichen Fixierung entzieht und daher möglichst beweglich gehalten werden muß. Der Ausweg soll auch darin gefunden werden, das „bestimmt“ in Art. 107 GG im Sinne von „bestimmbar“ gedeutet wird. Folgerung: es genügt, die Grundsätze für die Bemessung des Bundesanteils im GG festzulegen – die Quoten-Fixierung erfolgt durch Spezialgesetz, wobei – um das bisherige alljährliche „Geraufe“ zu vermeiden – eine Revision nur alle drei Jahre möglich ist. An sich eine bestechende Lösung, falls man ihre verfassungsrechtliche Zulässigkeit unterstellt. Nur: die Bemessungsnormen sind, angesichts der Schwierigkeit der Materie verständlich, derart kompliziert formuliert, daß es sehr fraglich ist, ob sie das Erfordernis,der „Bestimmbarkeit“ noch erfüllen und nicht Quelle neuer endloser Streitigkeiten sein werden.

Der Ausschuß ist damit der Konzeption der Bundesregierung weitgehend gefolgt, womit nicht gesagt sein soll, daß dies schon sein endgültiger Vorschlag ist bzw. der Bundesfinanzminister nicht noch einen anderen Entwurf in der Schublade hat. Zunächst sind noch Parlamentsferien – und während dieser Zeit können sich die Länder schlüssig werden, wie sie weiter operieren wollen. Sie suchen ja ohnehin nach einem Kompromiß in der Frage des Länderfinanzausgleichs: mit diesem heißen Eisen hat sich der Ausschuß jedoch noch nicht befaßt. – Quintessenz: zur Halbzeit „ist noch alles drin“. P. K.