Man ist sich in Bonn noch immer nicht darüber im klaren, was Mendès-France letzten Endes anstrebt. Zielt seine Politik, so fragt man sich, auf die militärische Ausklammerung Deutschlands aus den beiden Mächteblöcken? Zwar hat er in Brüssel ein Kommuniqué unterschrieben, das die Neutralisierung Deutschlands ablehnt.