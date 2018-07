Inhalt Seite 1 — Kollektive geben keine Sicherheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

TVT it der gesamten deutschen Wirtschaft im Burdesgebiet Tcann- auch die Lebensversicherung auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken " Dieser Satz, den die A 11 ianz L6bensversicherungs A G, Stuttgart, das gtöSte europäische Lebensversicherungsunternehmen, ihrem Bericht für 1953 voranstellt, ist — von diesem Institut ausgesprochen — gleichermaßen ein Beweis für das wiedergewonnene Vertrauen der Bevölkerung zur Währung und für die Richtigkeit unserer Wirtschaftspolitik, die es ermöglicht und wieder lohnend erscheinen läßt, für das Alter,vorzusorgen. Allerdings sieht sich die Gesellschaft veranlaßt, in ihrem Bericht große Bedeuten gegen die als späte Nachwirkung des Krieges und des Währungsschnittes auftretenden Tendenzen zu einem Ausbau Jer staatlichen Versorgung und zur Schaffung kollektiver berufsständischer Zwangsversorgungseinrichtungen vorzubringen " Je mehr die Altersversorgung dem kollektivistischen Denken untergeordnet wird, je mehr sie zum Gegenstand von Zurangseinrichtungen gemacht wird, desto mehr wird " damit " die freie Verraögensbijdung—- auch außerhalb der Lebensversidterung— verringert Jedoch glaubt die Gesellschaft, daß diese Tendenzen durch einen Weiteren wirtschaftlichen Aufschwung und durch eine Steuerreform; die " wieder eirie angemessene Vermögensbildung zuläßt, überwunden werden können.

Den geschäftlichen Erfolgder Allianz kennzeichnen folgende Zahlen: Der Versicherungsbestand ist bei 16§(i. V.155) Mill. Verträgen von 2 74 auf 32 Mrd. DM gestiegen. An dieser Zunahme war vor allem die Großlebensversicherung mit einer Steigerung um 20 v. Hbeteiligt. Die Prämieneinnahmen erhöhten sich auf 179 6( 156 5) Mill. DM. Demgegenüber liegt der Anteil der Verwattungskosjen an diesen Einnahmen trotz der Gehaltserhöhungen mit 17 37 Mill. DM unter 10 v. H— ein Beweis für die seit Jahren erfolgreichen Rationalisierungsmaßnahmen. Entsprechend dem höheren Bestand sind auch die Versicherungsleistungen von 35 6 auf 38 99 Mill. DM gestiegen. Dagegen haben sich — bezeichnend für die wirtschaftliche Lage — die Rückzahlungen für vorzeitig aufgelöste Versicherungen auf 9 15 ( 10 15) Mill. DM vermindert. Die Prämienreserve stieg um 88 auf 57S Mill. DM. Bemerkenswert ist auch die Zunahme der festen Kapitalanlagen, des Rückgrates der Versicherungen, um 120 8 auf 768 70 Mill. PM. Darin sind die Wertpapiere um 29 1 auf 82 05 Mill. DM gestiegen, davon 15 1 Mill. DM Aktien, durchweg Standardpapiere. Für den Wohnungsbau wurden als Hypotheken 54 6 Mill. DM ausgeliehen. Die Kapitalerträge erhöhten sich auf 37 7( 29 5) Mill. DM. Der Durchschnittsertrag der festen Kapitalanlagen betrug 5 65 (532)v. H. Das Geschäftsjahr schließt mit einem auf 28 09 ( 21 78) Mill DM gestiegenen Gesamtüberschuß, von dem 27 48 ( 21 32) Mill. DM der Gewinnreserve der Versicherten ( die damit 116 36 Mill. DM beträgt) zugewiesen und 8(6)v. H. Dividende ausgeschüttet werden.

Für die Geschichte der Alianz ist das Jahr 1954 von besonderer Bedeutung: in diesem Jahr kann die Gesellschaft auf die 100. Wiederkehr des Gründungstages der Stuttgarter Lebensversicherungsbank ( Alte Stuttgarter") zurückblicken, mit derenNachfolgegesellschaft die Allianz 1927 fusionierte und in deren Geschäftsräumen sie heute ihren Sitz hat. C. B. seinen sozialen Gegebenheiten heraus zu verstehen. Die Fragen, um die es hier geht, seien in Stichworten genannt: markante Einzelpersönlichkeiten. Wichtig sind dabei die erbmäßige Belastung und Begabung, Aufstieg oder Abstieg der Familie, Reichweite eines familären Bewußtseins, wirtschaftliche, kulturelle und religiöse Tradition (Handwerk, Bauerntum).

dung zwischen gestaltender und erlebter Umwelt. Frage der sozialen Stellung der Familie, Beruf des Vaters, Berufsarbeit der Mutter, Wohn Verhältnisse, Hausgemeinschaft, Nachbarschaft, Straße. Hierbei ist besonders wichtig die Erfassung des subjektiven Milieus: wie erlebt das Kind seine Umwelt? den Familienmitgliedern untereinander und zum Kinde. Der Vater. Die Mutter. Charakterisierung durch Selbstinitteilung oder gegenseitige Aussagen. Stellung des Kindes in der Geschwisterreihe. Das Problem der Anpassung des Kindes in seiner Familie.

Neben die Sozialanalyse tritt bei der diagnostischen Arbeit die medizinische Untersuchung, über die hier nicht im einzelnen berichtet werden kann. Prinzipiell sei nur gesagt: wir sind der Überzeugung, daß den psychologischen Untersuchungen, die im Rahmen der ganzheitlichen Diagnostik einen Schwerpunkt bilden, die Grundlage fehlt, wenn nicht vorher die körperlichen Gegebenheiten des Kindes soweit;wie möglich geklärt sind: Der Entwicklungsstand, das Realalter, das Kräftepotential des Kindes. Besonders bei auffälligen Kindern benötigen wir darüber hinaus die Untersuchung des Neurologen und des Psychiaters. Jedoch sei betont, daß wir auch bei den Reihenuntersuchungen ganzer Schulklassen, also der Gruppe von Normalkindern, den Arzt an erster Stelle zu den für die gesamte Diagnostik grundlegenden Untersuchungen heranziehen. Die Begründung: immer wieder erleben wir, daß bestimmte Erscheinungen beim Kinde wie Aggressionen, Schulversagen, Konzentrationsschwäche, motorische Unruhe sowohl vom Pädagogen wie auch oft vom Psychologen nur psychologisch aufgefaßt und gedeutet werden. Bei genauerer Untersuchung ergibt es sich dann häufig, daß bestimmte somatische Einflüsse, wie zum Beispiel Geburtsschäden, Entwicklungshemmungen, endokrine Störungen, vorwiegend für diese Erscheinungen verantwortlich zu machen sind.

Als weiterer Aspekt der Diagnose ist der des rer bei der Beobachtung und Beurteilung des Kindes mitwirkt, und zwar möglichst nach den von uns für die Spielbeobachtung erarbeiteten Grundsätzen. Wir halten die Beobachtung des Kindes während der Schulstunde für ein wichtiges Gebiet und versuchen sie in Gemeinschaft mit den Lehrern, die unserem Institut angehören, systematisch auszubauen. Arbeitshaltung, Leistungswille, Sonderbegabungen, Interessen, Soziabilität, emotionale Ansprechbarkeit — lauter Fragen, die von dem für die diagnostische Arbeit vorbereiteten Lehrer beantwortet werden müssen.

Wichtig ist dabei auch d>s Problem des spezifischen Verhaltens eines Kindes. Wir sprechen dabei von den drei Rollen, die das Kind jeweils verschiedenartig oder übereinstimmend im Elternhaus und in der Schule und im freien, unbeeinflußten Spiel darstellt.