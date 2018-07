Ein Band Erzählungen ist erschienen, der sich selbst bei den deutschen Lesern, die – nach Verlegers Aussagen – den Erzählungen abgeneigt sind, durchsetzen sollte:

Max Mell, „Verheißungen“ (im Benziger-Verlag Köln, 12,80 DM).

In seinem bescheidenen persönlichen Zurücktreten vor der Erzählung selbst, in der unbeirrbar klaren Präzision der Bilder, mit der Mell sie einfängt, liegt vielleicht ihre stärkste Wirkung. Hier spricht ein in der Stille Gereifter, dem es abseits aller literarischen Versuchung nur noch um sprachliche Deutung von Erlebnissen geht, die ihm auf seinem Wege zugekommen sind.

Was er erzählt, kommt aus seiner österreichischen Heimat, aus einer noch heilen Welt, deren Abbild er in sich bewahrt hat; damals, als die Regung des einzelnen Herzens noch nicht vom Massenerlebnis nivelliert und erdrückt war: Als es noch zum Problem werden konnte, daß das Baugerüst um den Stephansdom nicht verschwinden wollte, oder daß ihm – wie im „Wallfahrer“ berichtet – so ein kurzröckiger Wiener Fratz sein schüchternes Jungenherz stahl, um es bei erster Gelegenheit gegen ein leckeres Lebkuchenherz einzutauschen. Aber es fehlt auch die dunkle Seite des Lebens nicht, und in den beiden Geschichten „Die Brille“ und „Mein Bruder und ich“ steigert er den künstlerischen Blickpunkt zu einer Tragik, die, bis in den feinsten Ton ausklingend, demLeser noch lange nachgeht. Demgegenüber hat ihn in „Barbara Naderer“ eine Lust am Fabulieren überkommen, die das Grundproblem ein wenig verwischt, obwohl schon auch hier die Charakteristik des steierischen Bergvolkes lebendig und meisterlich gelungen ist.

Möglich, daß viele junge Menschen heute nicht mehr das gleiche Gefühl für Nuancierungen haben, daß ihnen Mells Motive zu anspruchslos und die Art seines Erzählens zu verhalten oder geruhsam erscheinen. Das aber wäre schlimm für sie – nicht für den Dichter. g. t.