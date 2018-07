Von Hermann Stahl

Bevor sie mir das kleine Haus einen Steinwurf weit auf den Wiesenhang und vor die Augen bauten, wußte ich nicht, wie alle hübsche Arabeske als Spiel aus des Zufalls Trübe verfliegt vor der reinen Deutlichkeit, die Sonnenlicht und eine simple Hausmauer in ihrer Verbindung ergeben. Alle wichtigen Grunderfahrungen bedürfen der Wiederholungen, weil, das in sich gesicherte Einfache vom tausendfältigen Anspruch des Unklaren immer wieder überschwemmt wird wie unter Wellen der Stein, der Vollendung und Ruhe ist.

Ungewußte Sehnsucht aller, die Unrast im Schwange hält, ihr nötiges und ewig zu überwindendes Widerspiel. Freude derer, die in den großen Städten hausen, beim Anblick alter weitflächiger und maßhafter Giebel, wohlgefügter Bauernsitze – leises Glück wie Echo von Schmerz. Schnell wendet Frühling dem Sommer sich zu, und kein Sommer bleibt.

Das kleine Haus ist nicht schön. Kubus mit steil aufgesetztem Dach. Und alles Schöne geht einen unmerklichen Schritt über das Notwendige hinaus, nicht, um dieses zu verlassen. Der Schritt, über den wir stolpern in jeder Zeit, Häuserbauer und Künstler und Liebende, die Völker. Der kleine Schritt, der unbewältigt in die Trauer des nicht zu Ende Geleisteten führt. Oft aber auch der Glücksfall, aus Übermüdung gar, von Verzweiflung geregt, von bohrendem Zweifel, und er gelang.

Daß alles für eine Weile Bleibende der Anspannung entstammt, Notwendigem zu dienen! Wie sollte im Kunstbetrieb dieses überanstrengten Jahrhunderts die Grundtatsache unverschüttet bleiben, daß Kunst Sachliches ist, wie das erste Beil, wie Tier- und Jägerbild in vorzeitlicher Höhle. Ein apokalyptisches Wehen? Ach, aus dem Labyrinth unserer Trugschlüsse. Beeilte Hände, tastendes Messenwollen an den unkenntlichen Maßen dessen, das ist und immer weiter wird und unter Blick der Vergänglichkeit manchmal auch Spiegelung will.

Stille. Rauhkörnige Stille des Tatsächlichen. Die Souveränität, mit der eine simpel-klare Mauer in ihrer Augenblicksbindung mit hellem Sonnenschein etwas ganz anderes wird, ungesprächig und damit frei von Verlustgefahr. Und Schwermut nicht kennend, aber von aristokratischer Nüchternheit, Ding an sich.

Nicht verwunderlich, wie in den silbrigen Teppich von Klängen, der quer durch die Luft gespannt ist: Meisengetschilp, Finkenschlag und dunkler (ein rötlicher, manchmal purpurner Klang) das sparsame Amsellied – nicht verwunderlich, daß in diesen vom Dauersirren der Grillen schon dicht gewebten Teppich als eine schmucklose Farbe, ein luftiges Dunkelgrau, keinesfalls unfreudig (und fern genug, das Geweb nicht zu vergröbern), das Vorüberknattern eines Lastwagens auf der Lindenstraße jenseits des geneigten Hanges sich einfügt! Ein fast sichtbares Klangmuster: breites Band aus Linien, die Farben des Spektrums, außen gesäumt von ins Geweb sich verlierenden Kreisen, die nicht Arabeske sind. –