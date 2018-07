Ernste Wissenschaftler sollten endlich ihre Meinung sagen – Ein Appell an das kritische Gewissen

Von Hans Haffner

Die „Fliegenden Untertassen“ haben schon viel Unruhe ausgelöst, aber auch manchen Spott. Denen, die von der Furcht gepackt sind, es könnten schon morgen Bewohner einer fernen Welt auf unseren Planeten landen und dabei keine freundlichen Absichten haben, stehen andere gegenüber, die den Kopf darüber schütteln, daß überhaupt Menschen „auf solchen Unsinn hereinfallen können“. Aber warum soll es unsinnig sein, nicht für unmöglich zu halten, daß Lebewesen von anderen Weltkörpern heute schon soweit sind, wie wir Menschen nach allen Versicherungen ernsthafter Techniker in absehbarer Zeit sein werden? Selbstverständlich darf diese Erwägung nicht dazu verführen, die immer häufigeren Berichte über merkwürdige „Flugobjekte“ ungeprüft hinzunehmen. Wir geben darum hier einer Darstellung Raum, die aus dem Lager der überzeugten „Untertassen-Gegner“ stammt und deren Argumente zweifellos mindestens auf zahlreiche Fälle zutreffen werden. Was der Autor, außerordentlicher Professor für Astronomie an der Universität Hamburg und Abteilungsleiter an der Bergedorfer Sternwarte, dazu zu sagen hat, ist sicherlich geeignet, die kritische Einstellung zu bestärken.

Berichte über die Fliegenden Untertassen haben im ganzen westlichen Bereich unseres Erdballs Verwirrung, Zweifel, Panik und Hysterie gestiftet. Auch die Wissenschaftler waren und sind dabei vor Fragen gestellt, die nicht leicht oder leichtsinnig zu beantworten sind. Wenn sie bisher meist schwiegen, so taten sie das mit gutem Grund: die meisten Verlautbarungen über Untertassen tragen den Stempel der gewollten oder ungewollten Täuschung so deutlich, daß der Wissenschaftler auf eine öffentliche Stellungnahme lieber verzichtet, Andernfalls darf er mit einem solchen Zustrom Leidenschaftlich-empörter Leserbriefe rechnen, daß ihm nur die Wahl bleibt, entweder für Monate seinen Beruf zu wechseln oder sich einer erniedrigenden, unsachlichen Kritik auszusetzen. Immerhin, gewisse Grenzen der öffentlichen Irreführung dürfen nicht überschritten werden. Und dieser Zeitpunkt scheint bei den Untertassen gekommen zu sein.

Alle Untertassen, wo immer sie in der Welt „einwandfrei“ beobachtet wurden, lassen sich in vier Klassen einteilen:

1. Täuschungen und Einbildungen der menschlichen Sinne (Halluzinationen). Solche Fälle sind häufiger als man denkt, vor allem dort, wo durch massensuggestive Einwirkung die Nerven der Bevölkerung überreizt sind.

2. Täuschungen der photographischen Kamera. Der Glaube, die photographische Aufnahme einer „Untertasse“ sei ein untrügliches Beweisstück, ist durch nichts gerechtfertigt. In den meisten Kameras entstehen bei Aufnahmen gegen die Sonne Spiegelungen, die auf dem Film den oft beschriebenen Untertassen sehr ähnlich sind. Auch Ketten von „Untertassen“ lassen sich so erzeugen.