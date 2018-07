Was das britische Skandal- und Hetzblatt „Daily Mirror“ über unsere Sportsleute denkt, braucht uns nicht weiter zu interessieren. Es ist eine bekannte Tatsache, daß verschiedene Zeitungen des Inselreiches eigens Reporter beschäftigen und auf Reisen schicken, die in antideutscher Hetze zu machen haben. Diesmal hatten sie sich die Europameisterschaften der Leichtathleten in Ben ausgesucht, und da sich unsere Sportsleute so zurückhaltend (leider übrigens auch in den Konkurrenzen) und taktvoll wie nur möglich benahmen, mußte man eben schnell etwas erfinden. Nichts einfacher als das: das freudige und harmlose Winken unseres Landsmannes Heinz Fütterer nach seinem hervorragenden Siege im 100 – Meter – Lauf wurde prompt als „Nazigruß“ angeprangert und damit die bösen Deutschen insgesamt wieder einmal als unverbesserliche Faschisten und Weltstörerfriede hingestellt. Daß aber wer weiß wie viele andere glückliche Sieger genau das gleiche taten, ohne den Zorn der verlogenen britischen Sittenapostel zu erregen, kümmert diese berufsmäßigen Brunnenvergifter nicht.

Bedauerlich ist nur, daß diese systematischen Angriffe eine Atmosphäre auf den Sportfeldern erzeugen, die eines Tages zur Explosion führen muß. In irgendeiner Weise wirkte sie sich sogar diesmal schon aus. Obwohl vielfache Beweise dafür vorlagen, daß die Disqualifikation der hochfavorisierten deutschen 4mal 100 – Meter – Staffel wegen angeblich falschen Stabwechsels nicht gerechtfertigt war, verschloß man sich einer besseren Einsicht und beließ es bei der harten und auch nach Ansicht bedeutender ausländischer Experten völlig unverständlichen Entscheidung, die sich hauptsächlich auf die Bekundungen eines als Kampfbeobachters eingesetzten fünfzehnjährigen Schulbuben stützte. Berner Radaubrüder verfolgten darüber hinaus mit widerlichen Sprechchören und Rempeleien auf der Straße die deutschen Aktiven und Schlachtenbummler.

Ein Glück nur, daß unsere Sportler nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu verlieren verstehen. Sie taten es diesmal allerdings reichlich. Allein der famose Fütterer rettete mit seinen beiden ersten Plätzen und ausgezeichneten Zeiten im 100-Meterwie im 200-Meter-Lauf die Ehre der deutschen Mannschaft, deren hochgesteckte Hoffnungen in keiner Weise in Erfüllung gingen, so wie wir es übrigens nach den deutschen Meisterschaften in Hamburg als wahrscheinlich vorausgesagt hatten. Immerhin wurden uns dennoch auch einige Silber- und Bronzemedaillen ausgehändigt, so daß wir nicht allzu betrübt zurückkehren brauchten. Die Sensation der Tage war wohl die Niederlage des tschechischen Laufwunders Zatopek in dem 5000-Meter-Lauf, den der sowjetrussische Matrose Kuz in neuer Weltrekordzeit gewann. Zatopek vermochte nur dritter hinter dem Engländer Chataway zu werden. Die Russen schafften auch noch eine zweite Weltbestleistung, und zwar im Hammerwerfen, das sich der Bergbauassistent Kriwonosch mit der fast unvorstellbaren Weite von 63,34 Meter holte. Das hervorstechende Merkmal dieser (unbegreiflicherweise mäßig organisierten) Meisterschaften war das starke Hervortreten der Russen sowie der Ungarn und Tschechen, die sich insgesamt 25 Titel sicherten und die übrigen Nationen in jeder Weise distanzierten. Gegen die russische Übermacht wird es so leicht keinen Widerstand in der übrigen europäischen Leichtathletik mehr geben, oder man müßte zu ganz anderen Trainingsmethoden übergehen,

Auch unsere Ruderer waren bei ihren Europameisterschaften nicht sonderlich vom Glück begünstigt. Auch hier waren die Russen die allmächtigen Beherrscher der Konkurrenzen, um so mehr aber dürfen wir uns über den unerwarteten Erfolg der Gießener-Konstanzer Renngemeinschaft Schneider-Häge freuen, die nach einem dramatischen Kampfe im Doppelzweier, der erst durch die Zielphotographie einwandfrei entschieden werden konnte, den Sieg errangen, und damit ein wenig an die großen Leistungen des deutschen Rudersportes in früheren Jahren anknüpften. – Bei den Radweltmeisterschaften hatten wir nichts zu bestellen. Sowohl bei den Amateuren wie bei den Berufsfahrern endeten unsere Vertreter immer im geschlagenen Felde.

Walther F. Kleffel