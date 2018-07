Inhalt Seite 1 — Vom Automobil zum Perpetuum mobile... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erwin Topf

Lange ist der Streit darüber hin- und hergegangen, ob der Kraftwagenverkehr über die von ihm aufgebrachten Sondersteuern und -abgaben „in etwa“ die Kosten deckt, die er zusätzlich verursacht: durch Straßenverschleiß, durch Um- und Neubauten an Straßen und auch durch Ausgaben der öffentlichen Hand, die speziell der Verkehrssicherheit dienen. Nach dem jetzt vorliegenden Zahlenmaterial ist ein Urteil über diese so lange strittige Frage endlich möglich. Das Zahlenmaterial findet sich in dem Gutachten, das der Wissenschaftliche Beirat des Bundesverkehrsministeriums nach einjähriger Arbeit nun veröffentlicht hat. Über die „Grundsätze“, die das Wissenschaftlergremium (oder vielmehr seine „Gruppe Verkehrswirtschaft“ – außerdem gibt es nämlich noch eine „Gruppe Verkehrstechnik“ in diesem Beirat) da gutachtlich entwickelt hat, wird kritisch gleich noch einiges zu sagen sein. Die Zahlen aber sprechen „eigentlich“ für sich. Sie besagen:

Die Sonderbelastungen des Kraftverkehrs für das Finanzjahr 1953/54 betragen, geschätzt nach den Effektivzahlen des ersten Halbjahres, insgesamt – ohne die Beförderungssteuer – 1,24 Mrd. DM. Davon entfallen auf die Belastung durch Mineralölzölle 300 Mill., durch Mineralölsteuer 440 Mill., durch Kraftfahrzeugsteuer 500 Mill. Demgegenüber beziffert das Gutachten die tatsächlichen Ausgaben für „das Straßenwesen“ in 1953 auf 1,5 Mrd., wovon 100 Mill., als Verkehrspolizeikosten, dem Kraftwagenverkehr voll anzulasten wären, während er zu den verbleibenden Kosten in Höhe von 1,4 Mrd. nur 70 v. H. beizutragen hätte, gleich 930 Mill. Insgesamt hätte also der Kraftwagenverkehr 100 plus 980 gleich 1080 Mill. DM aufzubringen, während er tatsächlich 1240 Mill. DM aufgebracht hat...

Mit diesem Ergebnis waren die zehn Gutachter – die Professoren Berkenkopf, Kittel, Most, Müller, Napp-Zinn, Pirath, Schlums, Schmitt, Schulz-Kiesow und Welter – offenbar gar nicht glücklich; es entsprach ja auch wohl keineswegs dem, was ihre Auftraggeber erwartet hatten. Sie haben sich nun bemüht, den Saldo von 160 Mill., der sich da zugunsten des Kraftverkehrs ergeben hatte, wegzueskamotieren.

Die Gutachter haben die Beförderungssteuer aus ihrer Rechnung herausgelassen, obwohl ein Teil des Kraftverkehrs, nämlich der Fernverkehr, durch diese Sonderumsatzsteuer (in Höhe von 6,6 v. H., gegen 4 v. H. allgemeiner Umsatzsteuersatz) effektiv belastet ist – genau so belastet, wie die Bundesbahn, während die Binnenschiffahrt Steuerfrei ausgeht. Unserer Ansicht nach müßte zum mindesten jener Teil der Beförderungssteuer, der über den Satz der allgemeinen Umsatzsteuer hinaus erhoben wird, als „Sonderbelastung des Kraftwagens“ in Rechnung gestellt werden. Entsprechend wäre – wenn man einmal daran geht, die Belastungen der einzelnen „Verkehrsträger“ miteinander zu vergleichen – bei der Binnenschiffahrt ein „Gegenposten“ (für Befreiung von Umsatzsteuer und zusätzlicher Beförderungssteuer) und bei der Bundesbahn ein „Belastungsposten“ (da sie ja die volle Last der Beförderungssteuer trägt) anzuerkennen.

Zu dem Posten „Kraftfahrzeugsteuer“, der mit 500 Mill. vom Gutachten als Belastung des Kraftverkehrs voll anerkannt wird, ist kritisch nichts weiter zu sagen. Ebenso steht es mit dem Posten „Mineralölsteuer“, wo brutto 720 Mill. DM aufkommen und laut Gutachten 76 v. H., gleich 550 Mill. netto, als „Anteil des Straßenverkehrs gerechnet werden müssen. Anders steht es nun freilich mit dem nächsten Posten, dem Aufkommen an Mineralölzöllen. Das Gesamtaufkommen beträgt 435 Mill. DM; davon werden rund 70 v. H., gleich 300 Mill., als „Anteil des Straßenverkehrs am Verbrauch bzw. am Aufkommen“ zwar anerkannt, aber nicht in Ansatz gebracht. Vom Zauberstab der zehn Professorengutachter berührt, verschwindet der Posten, kaum daß er erwähnt worden ist, aus der Rechnung.

Doch damit nicht genug! Das Gutachten geht noch viel weiter: es weiß nicht nur effektive Sonderbelastungen des Kraftwagens wegzueskamotieren, sondern erfindet nun auch noch „Belastungsposten“, von denen es sagt, daß der Straßenverkehr sie – künftig – aufzubringen habe. Dabei handelt es sich also um den sogenannten „Zinsendienst“ für das Kapital, das durch das vorhandene Straßennetz repräsentiert wird, und damit um einen Posten von 1,26 Mrd. DM, der jährlich vom Kraftwagen aufgebracht werden müßte, zusätzlich zu den Unterhaltungs- und Erneuerungskosten, für die „Soll“-Beträge von 400 Mill. plus 874 Mill., gleich 1275 Mill. DM, angegeben werden. Die 1,26 Mrd. werden, da die Mittel für Erhaltungs- und Ergänzungsbauten am Straßennetz ja von den Gutachtern gesondert in Rechnung gestellt worden sind, für diese Zwecke also gar nicht gebraucht (daß der Bundesfinanzminister sie immer brauchen kann, ist eine andere Frage!). Wozu eigentlich soll nun dieser Betrag aufgebracht werden? Das Gutachten gibt auf diese Frage keine klare Antwort. Es läßt vermuten, daß diese 1,26 Mrd. „der Gerechtigkeit halber“ vom Straßenverkehr verlangt werden, da es „unbillig“ wäre, wenn „ungleiche Startbedingungen“ für Straße und Schiene insoweit bestehen, als die Bahn für Kapitalzinsforderungen aufzukommen hat, die für den Kraftverkehr nicht gegeben sind... Den Gerechtigkeitssinn der Gutachter in allen Ehren – aber er darf sie ja nun doch nicht dazu verleiten, eine schreckliche Konfusion anzurichten!