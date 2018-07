Vor wenigen Wochen erhielt das Institut für Kindesbeobachtung an der Pädagogischen Akademie Paderborn eine neue Arbeitsstätte, die als moderner Pavillonbau aus Mitteln der McCloy-Spende errichtet wurde. Dies mag ein Anlaß sein, über die Aufgaben und Arbeitsmethoden unseres Instituts zu berichten. Wie war es zu seiner Gründung gekommen?

Schon bald nach der Neuerrichtung der Pädagogischen Akademien, die Ende 1946 erfolgte, ergab sich die Notwendigkeit, über Formen der akademischen Lehrerbildung selbstkritische Erwägungen anzustellen. Es zeigte sich, daß in den Vorlesungen der Erziehungswissenschaften bei den Studierenden ein Vorherrschen rezeptiver Vorgänge zu konstatieren war. Charakteristisch war die Tendenz, den Wissensstoff im Examen möglichst vollständig und fehlerfrei zu reproduzieren. Dazu kam die spezifisch akademische Gedankenführung, bei der im Gegensatz zur Fachschulbildung im früheren Seminar das Allgemeine, Prinzipielle, das dem Einzelfall und dem rein Handwerklichen enthobene Niveau vorherrschte und auch vorherrschen sollte. Diese akademische Methode hat indes eine Eigentümlichkeit, die bestimmte psychologische Folgerungen zeitigt: sie ist notwendig abstrakt, das heißt, sie muß Begriffe bilden, Schemata verwenden, Typisierungen durchführen, Normen setzen, Ideen vermitteln und in alledem logisch aufbauen. Dem Studierenden wird damit das Hineinfinden in einen in sich geschlossenen Eigenbereich abstrakter Gedanken als Aufgabe gestellt, der ihm von der Welt seiner eigenen Vorstellungen aus nicht ohne weiteres zugänglich ist. Er muß also das Gehörte übernehmen, und zwar möglichst mit dem Versuch, mitzudenken, um so in der Ausbildung seiner Abstraktionsfähigkeit die Folgerungen und Resultate schließlich zum Eigenbesitz und zum Ausgangspunkt eigener Gedanken zu machen. Daraus folgt: die an sich aus Erfahrungen entstandenen Allgemeinheiten werden von den Studierenden nicht als Ergebnisse der Begegnung mit der Wirklichkeit des lebendigen Lebens aufgenommen, sondern lediglich als Abstrakta, die in Hinsicht auf das Ziel späterer Reproduktion verarbeitet werden müssen. Diese mangelnde Verbindung zwischen der Theorie über das Kind und dem wirklichen Leben dieses Kindes wird auch durch die Schulpraktika nicht ausgeglichen.

Warum? Der Studierende ist so in der Bewältigung seiner eigenen Lehraufgabe befangen, daß er zwar nach einer guten Weile der Schulpraktika eine gewisse Geschicklichkeit, mit der Klasse fertig zu werden, erreicht, aber irgendwelche Erfahrungen über das einzelne Kind und die Methoden, wie man sich ihm erkennend und verstehend nähert, können aus der Klassenpraxis nicht gewonnen werden. Andererseits ist das reine Bücherwissen – bookish knowledge, wie die Engländer und Amerikaner sagen – über den Menschen, über das Kind, ohne die Veranschaulichung durch ständiges Beobachten zumindest unvollständig, wenn nicht gefahrbringend.

Was bedeutet dies für die pädagogische Psychologie im Rahmen der Lehrerbildung? Wir haben daraus eine Forderung abgeleitet, die wir an uns selbst richteten: man stelle das Kind in die Mitte der Akademiel Man folge der Mahnung Rousseaus: „Beginnt doch, eure Schüler zu studieren, denn es ist sicher, ihr kennt sie gar nicht!“ Wie treffend diese Behauptung ist, haben wir inzwischen in der Institutsarbeit fast täglich erfahren. Wieviel Mißkennung des Kindes durch aufrichtig bemühte Eltern! Wieviel hilfloses Tasten idealgesinnter Lehrer vor einem Problemkind! Und welch langwierige Arbeit mit den verschiedenen diagnostischen Methoden, um den Nöten eines Problemkindes wirklich auf die Spur zu kommen! Daher unsere Forderung nach einer Ergänzung der allgemeinen und speziellen Psychologie durch eine systematische Kindesbeobachtung! Damit vollzogen wir eine entscheidende Wendung zur Kasuistik. Wir wollten lehren und lernen, das Kind zu erkennen, wie es ist, und nicht, wie es sich in unseren Gedanken darstellt. Lange Zeit hat man das Kind als kleinen Erwachsenen angesehen. Das ist vorbei. Aber auch heute noch spuken viele falsche Theorien in den Köpfen der Menschen. Demgegenüber bedeutet die Hinwendung zur Kasuistik die Beschäftigung mit den kleinen und kleinsten Einzelheiten aus dem Leben des Kindes. Es gilt, dem einzelnen Kinde in seiner Entwicklung und in seiner Individualität soweit wie nur möglich nachzugehen. Kindesbeobachtung heißt somit ehrliches, fleißiges Mühen und Ringen um das einzelne Kind in seiner Gesamtpersönlichkeit,

Die Arbeit des Instituts, die wir auf Grund der oben skizzierten Erkenntnis vor etwa drei Jahren aufgenommen haben, empfängt durch das Zusammenwirken von Lehrern, Psychologen und Ärzten die bestimmende Richtung. Gemeinsam erfolgt die Diagnostik. Ein vereinzelter Gesichtspunkt, wie der der Eltern oder auch der Lehrer ist nicht ausreichend, um dem Kinde gerecht zu werden. Allzu leicht bewertet man das Kind nach seinen Zensuren in den einzelnen Fächern, nach Aufmerksamkeit, Fleiß und Betragen, nach seinem Wohlverhalten in der Familie, ohne die Gegebenheiten seiner Konstitution, seines Entwicklungsstandes, seiner Begabungen und Belastungen, seiner derzeitigen seelischen Lage und seiner Erlebniswelt zu berückseelischen Diesem Fragenkomplex in seiner Gesamtheit suchen wir nun in sorgfältiger Kleinarbeit nachzugehen, und zwar nach dem Prinzip des teamworks, bei dem Pädagogen, Psychologen und Ärzte ihre Untersuchungen anstellen, wobei die Berichte der Eltern und ihre Stellungnahme zu den Kindern besondere Beachtung finden.

Wir beginnen bei der Untersuchung des Kindes mit der Sozialanalyse: wir versuchen, das Kind aus