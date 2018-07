Wie alles, was Ernst Schnabel für den Funk dichtet, hatte auch sein Feature Der Vogel, der sprechen kann", singulären Charakter. Schnabel erzählt, wie er diesen Sommer das Fliegen lernte. Ein bedeutungsloser Vorfall, möchte man meinen. Denn was kann schon ein Fluganfänger erleben, verglichen mit den Erlebnissen Saint Exuperys oder Charles Lindberghs? Aber was Ernst Schnabel anläßlich des Buches von Lindbergh sagt, da£ "das große Abenteuer in dieser unserer Welt eine dichterische Qualität besitzt, die man abschreiben kann", das gilt auch für das vermeintlich kleinere Abenteuer des Fliegenlernens. Nur eben das muß man können: "abschreiben", immer bei der Sache bleiben und sich selbst, als sei man nicht schon dieser oder jener ganz bestimmt geprägte Mensch, zum reinen Spiegel der neu erfahrenen Wirklichkeit machen. Noch wichtiger als das künstlerische Können (das sich von selbst verstehen muß) ist hier das Seinkönnen. Und weil Ernst Schnabel wirklich derjenige ist, der zum allererstenmal die Beklemmungen und Beglückungen, die Schnitzer und die kleinen Triumphe eines angehenden Piloten an sich erfährt — deshalb ist dem Hörer das winzigste Detail dieses Abenteuers, jede Rüge des schwyzernden Fluglehrers, jede alberne Bemerkung der beiden reisenden Damen im Cafe, jeder Stoßseufzer des Kameraden Richard genau so wichtig wie die Kulisse des Lago Maggiore und seiner Berge. Wieder unbefangen werden zu können, "naiv" im Schillerschen Sinne — das ist das Geheimnis Ernst Schnabels, und das macht seine Sendungen so unverwechselbar. Donnerstag, 9. September, 22 30 aus Stuttgart: "Der blauen Blume fromm geweiht und nicht Plebejerlustbarkeit" hieß der Leitspruch des Berliner "Kabaretts zum Peter Hille", das dieser rastlose Prophet um 1900 gründete. Vor hundert Jahren wurde Peter Hille geboren, vor fünfzig starb er — ein lebender Protest gegen das Zeitalter der technischen Perfektion, ein Vorahner vielleicht einer Epoche, die noch vor uns liegt, ein "Vagabund Gottes", wie ihn Kurt Haases Hörfolge nennt. 20 00 vom NWDR: Nach Alan Patons Südafrikaroman "Aber das Wort sagte ich nicht" ein Hörspiel von Max Gundermann. — 21 00 aus Frankfurt: Die beiden Symphonien von Igor Strawinski) — 21 45 ans Bremen: Kammermusik von Meistern des Spätbarocks (Leo, Ariosti, Birkenstodc, Telemann) — 22 05 vom NWDR: Claudio Monteverdjs "Marienvesper", dirigiert von Hans Schmidt Isserstedt — 22 30 aus München: Friedrich Wührer spielt Schumanns Humoreske für Klavier". Freitag, 10. September, 22 05 vom NWDR: Ernst Schnabel hat ein Gegenstück zu seinem "Vogel, der sprechen kann", geschaffen: ein Feature nach Charles Lindberghs Bericht "Mein Flug über den Ozean", dem, wie Schnabel sagt, "redlichsten, spannendsten, faszinierendsten und bewunderungswürdigsten Buch, das seit langem erschienen ist, bedeutend und dichterisch literarisch auf eine sonderbar deutliche Weise".

17 00 vom RIAS: Paul Tortelier und Klaus Billing spielen die Cello Sonate e moll von Brahms — 20 00 aus Stuttgart: Eine neue Hörfolge der Reihe Wer wünscht was?": Musik, die Gerhart Hermann Mostar gerne hört — 20 45 vom NW: Die neunte Folge von Josef Müller Mareins Sendereihe Die Lieblingsmusik des Herrn, Frau, Fräulein X", diesmal unter dem Motto: Ein Arzt und musikalische Medizin, Sonnabend, 11. September, 20 30 aus Paris (National): Während die deutschen Programme auch an diesem Sonnabend nur der Routine folgen, ist aus Paris eine unübiiche Sendung zu hören: bei den Festspielen in Vichy wird die kaum noch gespielte Oper "Be"atrice und Benedikt" aufgeführt, die Hector Berlioz 1862, also in seiner Spätzeit, nach Shakespeares "Viel Lärm um nichts", schrieb. , vom NWDR, 2. Programm West: Eine "Salome" Auffuhruug, die Clemens Krauß dirigierte, mit Julius Patzak als Hetodes und Christel Goltz als Salome — 22 10 vom NWD8: Das Trio di Trieste spielt Beethovens Tripel Konzert. Sonntag, 12. September, 23 15 vom RIASt Margarete Buber Neumann, die aus Stalins Straflagern an Hitler ausgeliefert wurde, lernte in dessen Konzentrationslager Ravensbrück die Tschechin Milena Jesenska kennen, die durch Franz Kafka s "Briefe an Milena" als markante und, verehrungswürdige Gestalt nachlebt. Die Sendung "Margarete Buber Neumann erinnert sich ihrer Begegnung mit Milena Jesenska" wird das Bild dieser bedeutenden Frau ergänzen.

9 45 aus Stuttgart: Walther Rathenaus Essay Die Geschichte der Wahrheit" — 16 00 aus München: Aus der Regensburger Minoriterikirche ein Konzert mit Werken von Monteverdi, Padielbe! und dem jungen Mündiener Heinz Senker — W OO aus Stuttgart: Heinrich Solls Hörspiel Der Heilige und der Räuber" — 18 30 aus Bremen: Eine Hörfolge über Sergej Diaghilev zu dessen 25. Todestag — 19 55 aus München: Di des Don Giovanni" Munchener Festspielaufführung Rudolf Kempe.

Montag, 13. September, 22 00 aus Bremen, 22 15 vom RIAS, 23 15 vom SFB: Arnold Schönberg (er würde heute seinen 80. Geburtstag begehen) hat sich einen Musiker genannt, der "zum Revolutionär werden mußte, weil er konservativ sein wollte". Tatsächlich fängt ja auch seine Methode des Komponierens in Zwölf tonreihen eunter die Destruktion der nachromantischen Musik auf und gibt eine "radikale", das heißt auf die Wurzeln unseres Tonsystems zurückgehende Neubegründung. Wie das zu verstehen ist, zeigen die Gedenksendungen: vom SFB der "Pierrot Lunaire" (1912, noch in der freien Atonalität), aus Bremen das Bläserquintett und die Orchestervariationen, vom RIAS die 2. Kammersymphonie. 20 00 aas Frankfurt: Günter Eichs Hörspielbearbeitung von Ljeskows Novelle "Der Toupetkünstler" (dasselbe Werk aus Stuttgart Mittwoch um 20 30) — 20 15 vom NWDR: Ein Konzert des Kölner Symphonieorchesters unter dem New Yorker Gast Dimitri Mitropoulos, bei dem Louis Krassner, der Geiger mit den sechs Fingern", wie ihn Arnold S&önberg genannt hat, dessen Violinkonzert spielt.

Dienstag, 14. September, 21 30 aus München, 22 30 vom Südwestfunk: Auch in diesem Jahr haben die westdeutschen Sender einen Internationalen Musikwettbewerb für Instrumentalisten veranstaltet, der mit einem öffentlichen Konzert der Preisträger seinen Abschluß findet.

16 05 aus München: Der Zyklus "Ringelnatz Lieder" von Mark Lothar — 19 31 vom RIAS: Ferenc Fricsay dirigiert die HaydnVariationen von Brahms — 20 25 vom NWDR: Zum 50. Geburtstag des in Amerika lebenden schlesischen Korriponisten Richard Mohaupt dessen Suite aus dem Ballett Die Gaunerstreiche der Courasche" — 20 45 vom SWF: Günter Eichs Hörspiel "Sabeth" — 22 35 aus Stuttgart: Eine Hörfolge Schimmer der Frühe" Ober die Dichterin Sappho von dem Wiener Obersetzer Rudolf Bayr.

Mittwoch, 15. September, 21 15 aus Bremen: Andre Obey, der Pariser Dramatiker, hat aus dem Sagenstoff der "Iphigenie in Aulis" den Einakter "Ein Opfer für Wind" gemacht, eine melancholische Satire auf religiöse Verblendung und politischen Machtrausch. Oswald Döpke, der Funkbearbeiter des geistreichen Werkes, führt auch Regie. 16 45 aus Stuttgart: Der Pianist Günter Louegk spielt die fis moll Sonate von Brahms — 19 55 vom NWDR: Eine Funkaufführung der Operette "Himmelblaue Traume" von Robert Stolz mit Elsie Attenhofer, Franz Fehringer und Benno Kusche in den Hauptpartien — 21 00 vom SWF: Strawinskijs "Geschichte vom Soldaten" unter Hans Rosbaud, — 22 30 vom SWF: Eine Hörfolge über die wechselvolle Geschichte der Handharmonika bis zu ihrer Perfektion als Akkordeon