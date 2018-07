Lyrik, die ihre Anregungen teils nachprüfbar und berechtigt, teils verräterisch wolkig aus dem Unbewußten bezieht, ist heute kein Novum mehr. Nicht immer ist es den Tiefenschürfern jedoch gelungen, uns die innere Notwendigkeit und die schöpferische Bedrängnis, die einen solchen Abstieg in Alb- und Nachtmahrbereiche doch legitimieren müßte, auch künstlerisch, geschweige menschlich glaubhaft zu machen. Zu oft erweckten die derart zutage geförderten „Visionen“ den fatalen Eindruck, die Schreckbilder und Archetypen in des Autors Seelenabgrund gingen dort nur mit ästhetisch vertretbaren Assoziationsketten einher.

Man atmet auf, begegnet man heute mal einem wirklichen Dichter. Der heute fünfundvierzigjährige spanische Philologe Dámaso Alonso ist ein solcher Dichter. Seine Gedichte

„Söhne des Zorns. 124 Seiten. Band XXII der Bibliothek Suhrkamp, deutsch von Karl August Horst,

sind eine einzige, immer wieder neu variierte Auseinandersetzung und Beschwörung des ärgsten und unser Leben am lähmendsten bedrohenden Dämons: der Vergänglichkeit. „Ich spüre“, so heißt es da, „im Dunkel / deine ungeheure Masse, weiß, augenlos, die umschlägt / wie ein Eisberg, der ohne Laut in der Salzflut sich umdreht.“ Das ist nun allerdings eine Art von Beschreibung, die nichts mehr mit jener pseudoorphischen Tauchtechnik so zahlreicher sogenannter Symbolisten und Surrealisten zu tun hat. Sondern hier spricht ein bis aufs Mark Getroffener und Gepeinigter, der dennoch nicht die Kraft zur bildnerischen Verwandlung verloren hat.

Aber diese Gedichte zeichnet auch noch etwas weit Erschütternderes aus. Gelingt es Alonso doch mit fast übermenschlicher Anstrengung, seine Anfechtungen und Nachtbilder ohne Kniefall zu einem intakten, wenn auch keineswegs sonderlich „Trost“ spendenden Glauben ins Verhältnis zu bringen. Ein Verhältnis, in dem der Schlagschatten des Todes es, genau gesehen, nicht fertigbringt, „den Brand meiner großen Liebe, die glüht / drinnen im Herzen“, ins Dunkel zu tauchen.

Alle diese Gedichte beschwören etwas oder reden jemand an: die Toten, die Mutter, den Schmerz, die Seele, den Menschen, die Liebe, die Jungfrau Maria und: Gott. Doch selten nur erfolgt eine Antwort. Alonsos meiste Gesprächspartner sind stumm. Doch echolos bleiben diese Monologe deshalb nicht. Der Dichter sieht bei all seiner Verzweiflung, bei all seinem Gram viel zu klar, um sich die Antwort nicht immer wieder auch selber geben zu können: „Wir sind Städte des Grauens, die unter Verdunkelung leben ... wir sind ... riesige, trübe trauerumhüllte Amöben.“ Aber: „Die erloschenen Sterne, in denen noch Wärme pulst, sind durchbebt von ewig kochender Leidenschaft, und höher hinauf ist Gott.“

Des Übersetzers Bemerkung: in Alonsos Gedichten vollzöge sich die Wandlung vom Symbolismus zum Surrealismus, tut dem Dichter bitter Unrecht. Jede seiner Metaphern ist visionär unterbaut, es ist nicht ein Bild, nicht ein Assoziationskettenglied in diesem Buch zu finden, die einer rein unterbewußten, unkontrollierten Eingebung entsprungen wären. Das ist ja gerade das Erschütternde, daß man ständig das beklemmende Gefühl hat: Ja, so muß es sein, aus diesem Stoff sind unsere Ängste und Schreckträume gemacht. Für einen Surrealisten, der sich ja gerade etwas darauf zugute hält, zu bluffen, indem er unkontrolliert assoziiert, wäre eine derartige Feststellung ein glatter Todesstoß; Alonso dagegen erhebt sie zu einem Dichter von großem Rang. Wolfdietrich Schnurre