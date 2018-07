Berlin

k. c. h., Ostberlin

Der überraschend von seinem Posten abberufene Botschafter „Volkspolens“ bei der Sowjetzonenregierung, Jan Izydorczyk, hat das polnische Botschaftsgebäude am Karlsplatz in Ostberlin verlassen und reiste nach Warschau zurück. Die Abberufung Izydorczyks hat beträchtliches Aufsehen erregt; er war der erste Vertreter der polnischen Nachkriegsdiplomatie im Bereich der Sowjetzonenrepublik seit fast sechs Jahren.

Izydorczyks überstürzte Abreise hat eine alte Prognose bestätigt. Botschafter Izydorczyk liebte Westberlin – genauer: die Westberliner Textilgeschäfte zu sehr (eine Liebe, die seine Frau noch heftiger hegte); auch seine gelegentlichen Spazierfahrten im westlichen Grunewald und während der Sommerhitze am kühlen Wannsee sind beendet.

Keinen Einlaß in das Botschaftsgebäude fanden die Herausgeber der Monatsschrift „Jenseits der Oder“ von der Deutschen Gesellschaft für Kultur und Wirtschaftsaustausch mit Polen in Düsseldorf, der Propagandastätte „Volkspolens“ für die Bundesrepublik. Wenn der Nachfolger Izydorczyks nicht in Kürze eintrifft, sind ihre Etatmittel endgültig erschöpft.