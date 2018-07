Die ZEIT veröffentlichte am 26. August einen Bericht über tödliche Mißhandlungen, die ein Blindenhund in einer Düsseldorf er Gastwirtschaft erlitt. Zu der bereits monatelang zurückliegenden Sache stellte die ZEIT die Frage, was, die Staatsanwaltschaft zu unternehmen gedachte. Inzwischen hat der Staatsanwalt ein neues Ermittlungsverfahren eröffnet. – Der betreffende Gastwirt und der von uns genannte Ingenieur Curt Schmitt haben folgende Gegendarstellungen an die ZEIT gesandt:

Berichtigung

Zu dem in der ZEIT gebrachten Artikel „Aufrechte Kegelbrüder“ erkläre ich: Haaf ist kein Kriegsblinder, hat vielmehr Sein Augenlicht durch einen Werksunfall verloren. Ich bin kein Vertreter. Mein Hund ist kein Spitz, sondern eine Moselbracke. Weder ich noch sonst jemand in dem Lokal, außer Herrn Haaf, hatte einen Spazierstock oder eine Bierflasche. Mit solchen Gegenständen ist also von niemandem geschlagen forden. Niemand hat dem Blindenhund etwas in den Anus gesteckt. Wie man behaupten kann, es sei dergestalt eine brennende Zigarre verwandt worden, ist mir unbegreiflich.

Ich soll das Tier mit meiner Zigarre gequält haben? Während meiner 57 Lebensjahre habe ich noch nie eine Zigarre geraucht. Daß der Hund Verbrennungen aufgewiesen hätte, ist unwahr.

Die Wahrheit sieht folgendermaßen aus: Unter dem Tisch, an dem ich in der Gaststätte Caspary saß, lag mein lammfrommer 8jähriger Hund, der mit keinem Artgenossen anbändelt. Zwischen meinem Tisch und dem Büfett standen wohl 20 Leute, die mir fast sämtlich unbekannt waren. Von mir unbemerkt, war jemand mit seinem Hund in das Lokal hereingekommen und hatte sich zum Büfett begeben. Gleichfalls von mir nicht beobachtet, hatte sich mein Hund zu dem Schäferhund, den der Fremde mitgebracht hatte, gesellt. Beide Hunde beschnupperten sich. Plötzlich biß der Schäferhund den meinen nächst dem Genick in den Hals, ließ nicht mehr los und schüttelte die Bracke hin und her. Mein Hund versuchte, sich Von dem Biß zu befreien. Hierbei jaulte und schrie die Bracke aufs ärgste, bis schließlich die Stimme versagte. Der bei weitem größere und Stärkere Schäferhund schleuderte die Bracke hin und her. Es gab. einen Tumult, da sich alles zwischen den dichtstehenden Menschen abspielte. Herr Caspary tief: „Nehmt beide Hunde an den Hinterläufen hoch!“ Ich bin hinzugesprungen und habe meinen Hund hinten gepackt. Es ist mir aber nicht gelungen, ihn hochzureißen. Während dieser Zeit haben andere Leute den Schäferhund fortzuziehen versucht. Daß der Hund geschlagen oder getreten worden ist, habe ich selbst nicht gesehen. Es wird aber so sein, denn auch die Bracke hat hinterher eine Trittverletzung gehabt. Der Blinde hat überhaupt nichts getan, die Hunde zu trennen. Er hat nicht einmal seinem Hunde zugerufen.

Das Ganze hat sich innerhalb weniger Minuten abgespielt. Nachdem der Schäferhund von der Bracke abgelassen hatte, ist gar nichts mehr geschehen. Kurz darauf bin ich zur Toilette gegangen. Plötzlich habe ich von hinten einen wuchtigen Schlag mit einem starken Stock auf die linke Kopfseite bekommen. Der Schläger war Herr Haaf, der hinter mir hergegangen war und nach mir gezielt hatte. Curt Schmitt

*