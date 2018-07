Der Kreml, der seine Rolle in der russischen Geschichte seit einem halben Jahrtausend spielte, hat den Tod Stalins nicht überlebt. Die obersten Ämter der Sowjetbürokratie haben angefangen, die alten Gebäude der Festung zu räumen; die Parteiführer mit Malenkow an der Spitze haben ihre Kreml-Wohnungen aufgegeben und sind weggezogen. Der Kreml werde in ein Museum umgewandelt und allgemein zugänglich sein, sagte der Parteisekretär Kruschtschew der britischen Labour-Delegation, die kürzlich in Moskau war.

Die Sowjetführer müssen sich ihrer Macht sehr sicher fühlen. Denn mit dem Auszug aus dem Kreml geht ein Symbol von großer Bedeutung verloren. Vor dem Kreml zittert seit drei Jahrzehnten das russische Volk; vor ihm graut aber auch einer ganzen Welt. Das dürfte den Sowjetpolitikern unerwünscht sein in einem Zeitraum, in dem sie Expansion durch Auflockerung treiben wollen. So mag ihnen der Auszug aus dem Kreml angesichts der Leichtgläubigkeit des Westens zugute kommen. Aber mit dem Potential des Schreckens, das in dem Wort Kreml steckt und das sie aus außenpolitischen Gründen zur Zeit vielleicht als störend empfinden, geht auch ein Potential der Autorität gegenüber dem russischen und den anderen sowjetisierten Völkern dahin, das mit dem Namen des Kreml verknüpft ist.

Wie man diesen Verzicht auf das große Symbol, auch deuten mag – sicher ist, daß sich darin eine tiefe Änderung an der Spitze der -sowjetischen Machtpyramide durch Stalins Tod ausdrückt. Die beherrschende Persönlichkeit, die allein die ganze Macht verkörpert, ist nicht mehr vorhanden. Die altmodischen Kreml-Gebäude mögen dem Lebensstandard der sowjetischen Führer schon seit Jahren nicht mehr genügt haben. Aber solange Stalin lebte, kam keiner von ihnen auf den Gedanken, aus seiner Nähe wegzugehen. Die Enge des Raums und die Leichtigkeit des Kontakts, die mit dem Zusammenwohnen im Kreml verbunden war, waren es ja gerade, was unter der Herrschaft Stalins Macht und Ämter und – nicht zuletzt – persönliche Sicherheit brachte. Seine Nähe verlassen, hieß einem anderen Platz machen und selbst in Vergessenheit geraten. Dieses Problem, das sich für jeden Mann der obersten Führergruppe persönlich stellte, hat der Tod Stalins gelöst. Daß die Sowjetführer jetzt den Kreml verlassen, zeigt, daß kein Kristallisationspunkt mehr vorhanden ist und daß die Funktion Malenkows in der Tat eine ganz andere ist als die Stalins.

Aus dieser Feststellung sollten freihlich keine vorschnellen Schlüsse gezogen werden. Vor allem nicht der, daß das Sowjetregime, das sich nach dem Tode Stalins in einer anderen Form zeigt, sich auch in seinen Tendenzen geändert habe. Eher sollte man auf das gesteigerte Selbstbewußtsein achten, das die Sowjetführer auf ein so großes Symbol verzichten und auch solche Konzessionen matten läßt, wie die Eröffnung einer öffentlichen Ausstellung moderner westlicher Kunst, in der nach langem Verbot jetzt Werke von Picasso, Matisse und Cézanne in der Leningrader Eremitage gezeigt werden. Auch dieses Zugeständnis ist wohl in erster Linie dazu bestimmt, den Mitläufern im Werten Pulver auf die Pfanne zu schütten, damit sie sagen können: Seht, die Sowjets werden liberal, was habt ihr eigentlich noch von ihnen zu befürchten...?

