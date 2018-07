Weit Jahren grassiert in der Bundesrepublik eine Seuche, die wie alle Seuchen in höchstem Maße ansteckend ist und immer weiter um sich greift: es ist die Seuche des „Wunsches“ und manchmal auch der „Forderung“ nach Spenden jeder Art. Insbesondere Firmen, die Gegenstände des täglichen Gebrauchs herstellen, vermögen davon ein Lied zu singen. Der „Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft“ veröffentlichte kürzlich einen Klageruf eines Unternehmens, das als Opfer dieser Seuche feststellte: Bürgermeister, die ihrer Gemeinde ein Stadion, einen Fußballplatz oder ein Schwimmbad bauen möchten, Geistliche, die ihre Kirche renovieren wollen, Vereine aller Art, die ein Stiftungs-, Sommer- oder Weihnachtsfest abhalten, gleichgültig, ob sie schießen, Kaninchen züchten oder für einen geselligen Zweck gegründet sind, sehen es als das einfachste Mittel für die Finanzierung ihrer Absichten an, eine Tombola aufzuziehen und dafür mit gedruckten oder ungedruckten „Rundschreiben“ milde Gaben zu erbitten. Inzwischen hat dieses Spendenunwesen auch auf die eigentlichen Abnehmerkreise (Einzelhandel, Gaststättengewerbe) übergegriffen. Geschäftsjubiläen, Hausbälle, Gänseessen und ähnliche Veranstaltungen harren buchstäblich der freundlichen Unterstützung des Lieferanten. Meist liegen die Spendenscheine schon den Einladungen bei...

Oft nehmen die „Wünsche“ sogar den Charakter einer versteckten oder ganz offenen Drohung an. So wurde unlängst ein Fabrikant von einem Kunden höflichst auf die bevorstehende Konfirmation seiner Tochter aufmerksam gedacht: „Für uns evtl. zugedachte Unterstützungen sagen wir Ihnen im voraus unseren aufrichtigen Dank. Weiterhin Ihr treuer Künde“, hieß es in diesem Schreiben, mit dem wohl bewiesen werden sollte, daß Kundentreue käuflich zu erwerben ist...

Derartige Beispiele könnten en masse aneinandergereiht werden: Gaststätteninhaber Y lud zu seinem Hausball auch alle Lieferantenvertreter ein. Sicher wäre dieser oder jener Vertreter dem Hausball gern ferngeblieben, denn es muß ihn ja eines Tages gesundheitlich und finanziell ruinieren, wenn er allen Einladungen seiner Geschäftsfreunde Folge leisten würde. Aber wie hieß es doch in der Einladung? „Ihr Besuch wird unsere künftigen Geschäftsverbindungen aufrechterhalten.“ – Noch deutlicher war eine andere Einladung formuliert: „An diesem Abend ausgegebene Gutscheine berechtigen zur Entgegennahme eines entsprechenden Auftrages für die Saison 1954.“ Damit ist ohne Zweifel die Katze aus dem Sack: der Tatbestand des Versuchs einer Erpressung im Sinne der §§ 43, 253 StGB ist erfüllt. Der Einladende gab klar zu erkennen, daß derjenige, der nicht kommt, auch nicht mit Aufträgen rechnen kann. Darüber hinaus handelt es sich hier aber noch um einen Verstoß gegen § 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb.

Mit großer Sorge verfolgen Industrie und Abnehmerverbände dieses rechtlich und moralisch zu verurteilende Treiben einzelner profitgieriger Außenseiter. Schließlich sind die Preise zum Beispiel in der Teigwaren-, Fleischwaren- oder Spirituosenindustrie infolge der Marktübersetzung und des damit ausgelösten scharfen Wettbewerbs bis auf den letzten Pfennig auskalkuliert. Spenden und Geschenke für alle möglichen Veranstaltungen und privaten Ereignisse im Kundenkreis, Übernahme der Kosten für die Werbung an der Stätte der eigenen Leistung sowie Vertreterspesen für Gänseessen und Hausbälle sind begreiflicherweise hierbei nicht berücksichtigt. Da aber schließlich niemand auf die Dauer draufzahlen kann und will – auch der Fabrikant nicht –, werden sich wohl eines Tages die Preise nach oben verschieben müssen (letzten Endes wird der Verbraucher also der Zahlende Sein), wenn es nicht schleunigst gelingt, diesem unsinnigen Spendenunwesen den Garaus zu machen. E. R. M.