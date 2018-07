Die Sportsaison des Jahres 1954 geht allmählich zu Ende. Die bedeutenden internationalen Veranstaltungen, Europa- wie Weltmeisterschaften und die großen Länderkämpfe, sind bereits vorüber. Was jetzt noch folgt, ist nur Abgesang, und die Sportverbände ziehen die Bilanz. Sie ist um so wichtiger, als in zwei Jahren ja in Melbourne wiederum Olympische Spiele stattfinden werden. Viel Zeit zur Vorbereitung auf diese bedeutendsten Wettkämpfe des Weltsportes steht also nicht mehr zur Verfügung.

Pflegte man in früheren Jahren einen Vergleich mit den Sportlern der Vereinigten Staaten von Nordamerika als den Beherrschern der internationalen Kampffelder zu ziehen, so muß man sich jetzt immer mehr mit Sowjetrußland (und seinen Satelliten Ostblockstaaten) beschäftigen. Denn seit den letzten olympischen Wettkämpfen von Helsinki 1952, auf denen zum ersten Male nach einer Pause von vierzig Jahren die Russensportler wieder in Erscheinung traten, haben sie die Angehörigen der alten europäischen Sportnationen souverän aus dem Felde geschlagen. Die russische Sportdampfwalze rollte über die europäischen Kampfbannen. Eine lange Liste von Weltmeistern und Europameistern ist der Erfolg einer systematisch durchgeführten sportlichen Schulung der ganzen Bevölkerung dieses weiten und großen Landes. Es ist allzu simpel, diesen Triumph mit einem sogenannten Staats Amateurismus" erklären zu wollen. Ist es denn gar so schlimm, daß der sowjetische Staat zur Förderung des Sportes alles das tut, was unsere Staatsmänner seit undenklichen Zeiten versprechen, aber niemals gehalten haben? Die obligatorische tägliche Turnstunde beispielsweise gehört in Rußland zum festen Bestandteil der Jugenderziehung, und zwar schon vom ersten Schuljahr an. Hier also wird der Grund gelegt zu den großen Leistungen, mit denen uns die russischen Sportsleute immer wieder überraschen. Ferner gibt es in der Sowjetunion unzählig viele Sportklubs, meist "Firmensportvereine, denen die einzelnen Betriebe jede nur mögliche Unterstützung, auch finanzieller Art, zuteil werden lassen. Der Staat sorgt ferner für die Errichtung glänzend ausgestatteter Sportplätze, Turnhallen und Schwimmbäder; er kümmert sich um die Heranbildung tüchtiger Lehrkräfte, die besonders gut besoldet werden. Die treibenden Kräfte! ! alledem sind das Moskauer 15 Hochschulen und 40 Fachschulen für Leibesübungen arbeiten, die über das ganze Gebiet der Sowjetunion vierteilt sind. Man hat die besten Trainingsmethoden aus allen Ländern übernommen. Man hat mit wissenschaftlicher Methode festgestellt, wie ein Wettkämpfer leben muß, um in Höchstform zu kommen und zu bleiben.

Ein Land, das so viel für die körperliche Schulung seiner Jugend tut, muß ja schließlich hervorragende Kämpfer hervorbringen. Nur ein Bruchteil dessen, was Rußland für seine Sportjugend tut — und auch wir würden Jahr für Jahr eine erstaunliche Menge glänzender Sportler auf die internationalen Kampffelder senden können.

Übrigens ist der Sport erst Anfang des Jahrhunderts nach Rußland gekommen: das Turnen allerdings hatte durch deutschen Einfluß bereits erheblich früher Eingang gefunden. Im Jahre 1912 wurde ein allrussischer Sportverband gegründet, dessen Arbeit der erste Weltkrieg ein Ende setzte. Die neuen Machthaber aber erkannten den Wert der Leibesübungen schnell, wobei wohl auch die Feststellung mitgesprochen haben dürfte, daß ein sportlich geschulter Mann auch immer ein brauchbarer Soldat sein wird. W, Kleffel