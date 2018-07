d.d. Mainz

Mainz habe schon vor zweitausend Jahren bestanden, ehe es ein Deutschland gab, und es werde auch in zweitausend Jahren noch bestehen, wenn man vielleicht von Deutschland, Hessen und Rheinland-Pfalz nichts mehr wisse – mit dieser Bemerkung wandte sich der Mainzer Oberbürgermeister Franz Stein gegen den Vorschlag des hessischen Staatssekretärs Bach, nach einer Ländergrenzenreform Mainz und Wiesbaden zu einer hessischen Stadt zu verschmelzen.

Der Streit zwischen Mainz und dem Lande Hessen um das Schicksal der ehemaligen Mainzer Stadtteile rechts des Rheins ist ohne ersichtlichen aktuellen Anlaß neu aufgelebt. Durch die Zonengrenzziehung des Jahres 1945 wurde das linksrheinische Mainz Zu dem französisch besetzten Lande Rheinland-Pfalz geschlagen, während die rechtsrheinischen Stadtteile amerikanisch besetzt wurden und beim Lande Hessen verblieben. Sie sind heute zum Teil selbständige hessische Gemeinden, wie Bischofsheim, Ginsheim und Gustavsburg, zum Teil werden sie treuhänderisch von der Stadt Wiesbaden verwaltet, wie Kostheim, Kastel und Amöneburg. Einer Wiederherstellung des früheren Mainzer Stadtgebietes steht nach Auffassung der hessischen Regierung erst dann nichts mehr im Wege, wenn Mainz wieder hessisch wird. Eine Reform der Ländergrenzen kann jedoch nur nach dem in Artikel 29 des Grundgesetzes vorgeschriebenen, etwas umständlichen Verfahren erfolgen. Die Mainzer Stadtverwaltung verlangt jedoch die sofortige Rückgabe der rechtsrheinischen Vororte, ohne in ihren Resolutionen zu diesem Thema näher auf die Frage einzugehen, wie das Hindernis – die nun einmal bestehende Ländergrenze – aus dem Wege geräumt werden soll.

Mit seiner Berufung auf die Zeit vor knapp 2000 Jahren, als der Feldherr Drusus den Grundstein zu dem römischen Mainz (Mogontiacum) legte, wird jedoch der lokalpatriotische Oberbürgermeister auf seinen Parteifreund Bach jenseits des Rheins wenig-Eindruck machen. Denn in den zweieinhalb Jahrhunderten, in denen die Römer beiderseits des Rheines herrschten, hätte Mainz keine rechtsrheinischen Vororte. Das Gebiet um Kastel gehörte zur „Civitas Mattiacorum“, dem Gau von Wiesbaden (Aquae Mattiacorum), und Kastel selbst hieß „Castellum Mattiacorum“ und nicht etwa „Castellum Mogontiacorum“. Wenn es also nach dem alten Drusus ginge, dann bliebe Mainz immer auf seine linksrheinischen Stadtteile beschränkt.