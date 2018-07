Inhalt Seite 1 — Ein Hurrikan wird gejagt Seite 2 Auf einer Seite lesen

T n Miami hat die amerikanische Luftwaffe mit der Marine eine Hurrikan Warnzentrale für die Karibische See und den Golf von Mexiko eingerichtet, denn ein Hurrikan ist eine der gefährlichsten Naturkatastrophen — wenn man nicht vorbereitet ist. Wissenschaftler haben ausgerechnet, daß ein solcher Wirbelsturm auf seinem Höhepunkt mehr Energien erzeugt als 1000 gleichzeitig detonierende Atombomben von der in Hiroshima benutzten Art, Unter den über 200 Hurrikanen, die in den letzten 90 Jahren die USA trafen, nimmt der von 1900 eine besondere Stellung ein: Die BGalvestone" Katastrophe ist in der Geschichte Nordamerikas die größte Naturkatastrophe überhaupt. 8000 Personen wurden getötet und der Schaden ging in die Millionen Dollar. Mit 150 Stundenkilometern jagte der Wirbelwind, von See kommend, eine haushohe Woge vor sich her, die Galyestone fünf Meter tief unter Wasser setzte. Heute ihat die Wissenschaft dea Teufelsstürmen den größten Schrecken genommen; ein einfacher Funkspruch löst eine Schutz Maschinerie aus, wie sie besser nicht sein könnte.

Alle Schliffe funken verdächtige Luftdrmkverhältnisse an die Warnzentrale in Miami, wie jeder Bürger an Land verdächtige Rauchentwicklungen der Feuerwehr meldet. So kann die Meldung eines Frachters in der Karibischen See der erste Alarm sein, daß sich ein neuer Hurrikan entwickelt Der Ffachter gibt seinen Funkspruch nach Mami. Miami funkt an Air Force Basis KincUey auf Bermuda. Der Operations Officer der Wettereinheit läßt sofort zurückdrahten: "Flugzeug 1974 Funkruf JP 2 A Pilot Augsburger Funkverbindung über Puerto Rico Radio Start vier Uhr Landung nach Durchführung in Puerto Rico Punkt 4 Uhr morgens am 11. September startet der viermotorige Bomber vom Typ WB 29 mit neun Mann an Bord. In der umgebauten Bugkanzel sitzt der Meteorologe, umgeben von seinen Instrumenten, die die Luftverhältnisse genau anzeigen. Alle fünf Miauten meldet ihm der Mann am Radar Gerät Windrichtung und geschwindigkeit. Alle 15 Minuter, gibt einer der beiden Funker den Bericht des Meteorologen, nach Miami durch.

Sechs Stunden sind vergangen, in 3000 Meter Höhe fliegend macht Pilot Augsburger dunkle Sturmwolken am Horizont aus, keilförmig, mit der Spitze unten auf See. Kein Zweifel mehr — ein neuer Hurrikan, der fünfte in dieser Saison. Die erste Bestätigung geht nach Miami. Jeder Hurrikan bekommt einen Namen nach der amtlichen Buchstabiertabelle, dieser heißt "Easy". Die WB 29 geht auf 250 Meter herunter, klar sichtbar liegen unten die Wogen. Durch die Mikrophone der Maschine spricht Augsburger zu den Männern an Bord. Während der 30 Monate dauernden Dienstzeit kommt der Durchschnitt des Wetterflugdienstts mit 15 bis 20 Hurrikanen in Berührung. Es ist wie bei einem Einsatz im Kriege; niemand weiß, ob es diesmal gut gehen wird. Selbst die Geschicktesten erwischt es einmal. Na, dann wollen wir uns den Bruder mal näher ansehen", sagt der Pilot und zieht die Maschine nach oben.

Knoten und hat schon 800 Kilometer hinter sich. Am 9. September wurde er geboren, rund 8 50 Kilometer südwestlich von Puerto Rico auf See. Der Ozean lag glasig unter der stechenden Sonn, unsichtbare Mengen heißer, feuchtigjseitsschwerer Luft schraubten sich aufwärts. Plötzlich zeigte sich eine dunkelblaue Kräuselung: einige der kleinen aufsteigenden Verdunstungsmengen vereinigten sich zu einer größeren Aufwärtsbewegung, welche die sie umgebende heiße Luft von allen Seiten einsaugte. Höher und höher stieg die Dunstsäuls, bis sie in etwa 10 000 Meter Höhe in Kaltluftschichten gerät.

Wie Zigarettenrauch, den man gegen eine Fensterscheibe bläst, zerstiebt die Säule nach allen Seiten und gleichzeitig kondensiert die plötzlich abgekühlte Feuchtigkeit der Luft und fallt als Hegen zurück aufs Meer. Nun erfaßt die Erdumdrehung die Massen von Luft und Regen und beginnt sie zu drehen, erst langsam, dann schneller und schneller. In wenigen Stunden ist daraus eine dunkle Masse von Wolken, Wind und Wasser geworden, 12 000 Meter hoch und 15 Kilometer im Durchmesser, Mit jeder Stunde nimmt die Gewalt des Sturmes zu, und die Morgendämmerung des 10. September sieht "Easy" als ausgewachsenen Hurrikan. Er hat jetzt 60 Kilometer Durchmesser und die Se ist wild. 30 Meter hohe Wellen vollführen wdndgepeitschte Tänze. Aus dem Mittelpunkt des Hurrikans sind pro Quadratkilometer fast eine Million Tonnen Wasser emporgehoben worden. An einem einzigen Tage kann ein solcher Hurrikan zwei Billionen Tonnen Wasser hochheben und sie innerhalb der nächsten 24 Stunden als Regen wieder abwerfen.

keit von 180 Stundenkilometern erreicht. Captain Augsburger stößt zur südwestlichen Seite des Sturms vor, die Seite, die seit dem Beginn der Hurrikanjagd vor 11 Jahren als "langsamste" ausgemacht wurde. Gleichmäßig arbeiten die vier Motoren, aber der schwere Bomber wird hin- und hergeschüttelt, als sei er ein Papierdrachen. Heftige Regenböen trommeln auf seinen Metallkörper. Nach einer Stunde hat der Meteorologe genügend "Luftmuster" von drei Seiten des Sturms gezogen. Es ist unglaublich, daß dieser Mann überhaupt arbeiten kann, denn die Maschine wird in die tollsten Figuren gestoßen, Geradeausflug ist eine der seitesten. Oft jagt sie, einen Flügel himmelwärts, den anderen senkrecht nach unten dahin, um plötzlich, jäh gebremst, in die Höhe geworfen zu werden oder über die andere Tragfläche in den Vertikalflug zu kommen. Wie schon so manchesmal im Hurrikan, murmelt Augsburger: "Wer steuert hier — du oder ich " Der Kapitän des Frachters, der die erste Meldung machte, hat den Kurs aus eigener Erfahrung geändert, um aus der Orkanzone zu kommen. Als Miami benachrichtigt wurde, war man ungefähr 150 Kilometer vom Sturm entfernt, jetzt sieht der Kapitän schmunzelnd, daß das Barometer wieder etwas steigt. Mr. Stone", sagt er zum ersten Offizier, "ich habe soeben einen Funkspruch erhalten — von meinem Bett und geht lachend von der Brücke. Zur selben Zeit stößt die WB 29 in das Auge des Hurrikans vor. Es ist der Mittelpunkt, um den sich alles dreht, der aber selber ein ruhiges Bild bietet: Die Sonne scheint in den Schacht des Hurrikans, die See ist still wie ein Dorfteich, Schiffe ziehen darin ruhig ihren Kurs. Ja, einmal berichteten die Wetterflieger sogar von einem kleinen ahnungslosen Fischerboot ohne Funkanlage, auf dem sich die Mannschaft ruhig sonnte, während große Dampfer einige Kilometer entfernt im äußeren Ring einen verzweifelten Kampf gegen den Orkan ausfochten.

Nun tritt die Fallsonde in Aktion, ein Instrument an einem Fallschirm, das, mit einem kleinen selbsttätigen Sender versehen, den Druck, die Temperatur und die Feuchtigkeit der Luft anzeigt, durch die sie zur See hinunterfällt. Es ist die letzte Arbeit im Dienst der Wetterforschung, dann gehts noch einmal durch die Sturmmauer. Um 14 Uhr ist es geschafft. Noch 1500 Kilometer sind zu fliegen bis Puerto Rico, vier Stunden noch. Die Männer wischen sich den Schweiß aus den Gesichtern und unterhalten sich fröhlich über die Mikrophonanlage der WB 29 "Wißt ihr ", fragt einer, "wie die See jetzt aussieht — wie ein großes Glas Bier!" Alles lacht durcheinander. Es ist, als ob das Flugzeug nach schwerem Feindflug glücklich nach Hause zieht.